Чотири симптоми дефіциту заліза: перші дзвіночки, яким не приділяють увагу

Інколи ми можемо почуватися погано, постійно бути втомленими. Так наш організм намагається сповістити, що йому не вистачає певних елементів.
Є ознаки дефіциту заліза, які говорять про те, що треба підвищити його рівень у крові.
Експерти розповіли Vogue.ua, чому цей елемент важливий для організму та які ознаки свідчать про дефіцит заліза.
Завдяки залізу в організмі виробляються еритроцити, які переносять кисень. Взагалі, є дві форми заліза, які варто підтримувати. Дієтологиня Ніколь Сільвер пояснює, що є залізо, яке доступне в повсякденному кровообігу, а є феритин — білок у клітинах, який зберігає залізо.
Організм бере залізо із запасів, коли людина втрачає кров через травму або жінки втрачають її під час менструації. Саме через це треба підтримувати хороший рівень феритину.
Доктор Вілл Бакстон каже, якщо ваш рівень феритину менше як 30 мкмоль/л, то це вважається дефіцитом заліза.
Доктор Вілл Бакстон каже, якщо ваш рівень феритину менше як 30 мкмоль/л, то це вважається дефіцитом заліза.
Утім, може бути таке, що рівень заліза на папері є в нормі, але все-таки нижчий за оптимальний, тому людина відчуватиме симптоми дефіциту заліза, це ще називають анемія.
— Залізо сприяє утворенню червоних кров’яних тілець і гемоглобіну (кисню в крові), що впливає на рівень енергії, хороше самопочуття, здатність нормально функціонувати, зокрема й те, наскільки ми можемо бути фізично активними, — пояснює Сільвер.
Цей елемент також відіграє роль у роботі мозку та імунної системи. Люди, які мають низький рівень заліза, потребують більше часу на відновлення після травм.
Варто завжди перевіряти рівень заліза жінкам, адже вони можуть втрачати його під час рясної менструації. Дівчата-підлітки потребують великої кількості заліза під час періоду статевого дозрівання, коли починається менструальний цикл. Вагітним жінкам, особливо в третьому триместрі, треба перевіряти рівень заліза.
Також експерти кажуть, що вегетаріанці та вегани схильні до ризику дефіциту заліза.
Також експерти кажуть, що вегетаріанці та вегани схильні до ризику дефіциту заліза.
Дефіцит заліза можуть лікувати, виписавши спеціальні препарати, а також його можуть вводити внутрішньовенно. Але пам’ятай, що займатися самолікуванням не потрібно, навіть, якщо тобі здається, що ти маєш усі симптоми дефіциту заліза. Треба спершу здати аналізи, а потім проконсультуватися з лікарем.
Фото: Pexels
Є чотири основні ознаки, які можуть свідчити про дефіцит заліза в організмі:
Також одним із головних вітамінів в аргіназнім є вітамін D. Раніше ми розповідали, чим небезпечний дефіцит вітаміну D.
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