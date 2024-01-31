Чотири симптоми дефіциту заліза: перші дзвіночки, яким не приділяють увагу

Інколи ми можемо почуватися погано, постійно бути втомленими. Так наш організм намагається сповістити, що йому не вистачає певних елементів.

Є ознаки дефіциту заліза, які говорять про те, що треба підвищити його рівень у крові.

Експерти розповіли Vogue.ua, чому цей елемент важливий для організму та які ознаки свідчать про дефіцит заліза.

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Чому залізо важливе для організму

Завдяки залізу в організмі виробляються еритроцити, які переносять кисень. Взагалі, є дві форми заліза, які варто підтримувати. Дієтологиня Ніколь Сільвер пояснює, що є залізо, яке доступне в повсякденному кровообігу, а є феритин — білок у клітинах, який зберігає залізо.

Організм бере залізо із запасів, коли людина втрачає кров через травму або жінки втрачають її під час менструації. Саме через це треба підтримувати хороший рівень феритину.

Доктор Вілл Бакстон каже, якщо ваш рівень феритину менше як 30 мкмоль/л, то це вважається дефіцитом заліза.

Утім, може бути таке, що рівень заліза на папері є в нормі, але все-таки нижчий за оптимальний, тому людина відчуватиме симптоми дефіциту заліза, це ще називають анемія.

— Залізо сприяє утворенню червоних кров’яних тілець і гемоглобіну (кисню в крові), що впливає на рівень енергії, хороше самопочуття, здатність нормально функціонувати, зокрема й те, наскільки ми можемо бути фізично активними, — пояснює Сільвер.

Цей елемент також відіграє роль у роботі мозку та імунної системи. Люди, які мають низький рівень заліза, потребують більше часу на відновлення після травм.

Хто може страждати на дефіцит заліза

Варто завжди перевіряти рівень заліза жінкам, адже вони можуть втрачати його під час рясної менструації. Дівчата-підлітки потребують великої кількості заліза під час періоду статевого дозрівання, коли починається менструальний цикл. Вагітним жінкам, особливо в третьому триместрі, треба перевіряти рівень заліза.

Також експерти кажуть, що вегетаріанці та вегани схильні до ризику дефіциту заліза.

Дефіцит заліза можуть лікувати, виписавши спеціальні препарати, а також його можуть вводити внутрішньовенно. Але пам’ятай, що займатися самолікуванням не потрібно, навіть, якщо тобі здається, що ти маєш усі симптоми дефіциту заліза. Треба спершу здати аналізи, а потім проконсультуватися з лікарем.

Чотири основні симптоми дефіциту заліза

Є чотири основні ознаки, які можуть свідчити про дефіцит заліза в організмі:

втома — постійна або незрозуміла нестача енергії, є незвичною;

задишка та/або серцебиття — дефіцит заліза спричиняє нестачу гемоглобіну, який циркулює в організмі. Він не отримує достатньо кисню, тому з’являється задишка та/або тріпотіння серця;

блідість шкіри — коли організм не має достатньої кількості гемоглобіну і кисню, то шкіра може збліднути;

випадання волосся — це також спричинено зв’язком між виробництвом заліза та гемоглобіну. Гемоглобін переносить кисень для росту та відновлення клітин тіла, зокрема до тих, які стимулюють ріст волосся.

Також одним із головних вітамінів в аргіназнім є вітамін D. Раніше ми розповідали, чим небезпечний дефіцит вітаміну D.

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