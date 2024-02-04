А чи достатньо ти рухаєшся? Коли спосіб життя вважається малорухливим та скільки фізактивностей на день потрібно

З приходом коронавірусу у 2020 році, велика кількість людей на планеті вимушена була перейти на дистанційну форму роботи чи навчання. А дехто й донині навчається чи працює, не виходячи з дому.

Але, як правило, такі люди проводять свої будні, сидячи за робочими столами, пересуваючись автомобілем та відпочиваючи перед екранами. Але чи замислювався(-лася) ти над тим, наскільки такий спосіб життя впливає на твоє здоров’я та розвиток?

Детальніше про критерії, що визначають малорухливий спосіб життя та яка кількість щоденних вправ потрібна для підтримання організму здоровим на різних етапах життя розповіли у МОЗ.

Зараз також дивляться

Яку небезпеку становить малорухливий спосіб життя

У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що сидячий спосіб життя, особливо серед дорослих, призводить до підвищених ризиків захворювань серцево-судинної системи, деяких форм раку, психічних та метаболічних розладів, а також проблем з опорно-руховим апаратом.

Недостатня фізична активність спричиняє понад три мільйони смертей щорічно, що становить 6% від усіх випадків смерті у світі.

За даними ВООЗ, понад 80% підлітків і 27% дорослих не забезпечують собі достатній рівень фізичної активності. Як наслідок, це не лише шкодить їхньому власному здоров’ю, але й створює додаткове навантаження на національні системи охорони здоров’я.

Що таке малорухливий спосіб життя

Малорухливий образ життя — це коли людина проводить більшу частину дня (шість-вісім годин або більше) сидячи чи лежачи. Наприклад, якщо ти працюєш в офісі за комп’ютером та проводиш вечори перед телевізором або з книгою.

Скільки фізичної активності на день повинно бути

Для дітей та підлітків віком 5-17 років

У цьому віці рекомендовано щодня витрачати мінімум 60 хвилин на день на вправи помірної або високої інтенсивності, переважно аеробної. Аеробні вправи високої інтенсивності або ж ті, що зміцнюють м’язи та кістки, потрібно виконувати щонайменше тричі на тиждень.

Для дорослих 18-64 років

Необхідно виконувати 150-300 хвилин аеробних вправ помірної інтенсивності або 75-150 хвилин високої інтенсивності на тиждень. Також додатково потрібно займатися вправами на зміцнення м’язів щонайменше двічі на тиждень.

Людям віком старше 65 років

Людям похилого віку слід виконувати 150-300 хвилин помірної аеробної активності або 75-150 хвилин активності високої інтенсивності на тиждень. Окрім того, важливо включати двічі-тричі на тиждень вправи на зміцнення м’язів та підтримку координації рухів.

Користь фізичної активності

Регулярні вправи приносять численні переваги, приміром:

попереджає появу зайвої ваги;

знижує ризик розвитку хронічних захворювань та передчасної смерті;

зменшує рівень тривожності;

покращує якість сну, когнітивних функцій та здоров’я кісток і опорно-рухового апарату.

Як збільшити рівень фізичної активності

У МОЗ радять кілька порад для підвищення активності у повсякденному житті. Наприклад:

використання сходів замість ліфта;

якщо тобі потрібно доїхати кудись транспортом — вийди на зупинку раніше і пройди частину маршруту пішки;

обідай за межами офісу, адже тоді буде можливість трішки пройтися на свіжому повітрі;

зайди до колеги та уточни необхідну інформацію замість електронного листування;

роби перерви для розминки під час тривалої роботи за комп’ютером;

якщо говориш телефоном — пройдися під час розмови.

Раніше ми розповідали про чотири симптоми дефіциту заліза.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.