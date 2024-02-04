Здоров'я та краса

А чи достатньо ти рухаєшся? Коли спосіб життя вважається малорухливим та скільки фізактивностей на день потрібно

Діана Просяник, редакторка сайту 04 Лютого 2024, 09:00
малорухливий спосіб життя
Фото: Pexels

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