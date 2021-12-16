Covid-19: за сутки 9 тысяч украинцев заболели недугом

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.

За прошедшие сутки в Украине выявили 9590 больных Covid-19, среди которых 864 — дети.

От последствий болезни умерли 355 украинцев. Еще 25 499 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 16 декабря.

Вместе с тем с начала пандемии Covid-19 заболели 3 588 147 украинцев, из них 3 284 815 выздоровели, еще 92 313 — летальные случаи.

Отметим, что своевременное обращение к врачу спасает жизнь. Поэтому при первых признаках болезни обязательно обращайтесь к специалистам.

А что делать, когда ваш семейный врач уволился или ушел в отпуск, рассказывает Национальная служба здоровья Украины.

Найти нового врача

В медучреждении, где вас раньше обследовал врач, у которого вы состояли на учете, вам предложат подать декларацию к новому специалисту.

Также его можно найти самостоятельно или выбрать другое медицинское учреждение.

Как узнать, что врач уволился?

Об уходе врача, с которым вы заключали декларацию, вас должен проинформировать Центр первичной медицинской помощи.

Это должно произойти в течение одного месяца с даты его увольнения следующими способами (они указаны в декларации):

разместить информацию непосредственно в заведении в доступном для пациента месте;

разместить информацию на веб-сайте или в соцсетях соответствующего ЦПМСП, если он таковые имеет;

индивидуально сообщить пациенту по телефону или другим способом, определенным пациентами.

Что делать, когда врач в отпуске?

Медучреждение, оказывающее первичную помощь, в случае болезни семейного врача или его отпуска (например, по уходу за ребенком) обязательно назначает ему замену.

Об этой замене заведение должно сообщить пациентам с помощью соцсетей или телефонного звонка.

Если врач отсутствует из-за непредвиденных обстоятельств, то заведение сообщает об этом в первый же день.

По статистике, мужчины обращаются к врачам примерно на 20% реже женщин. Однако порой проблем со здоровьем значительно больше. Поэтому советуем почитать, с чего начать мужское медосмотр — когда и к кому нужно обращаться.