Covid-19: за сутки 9 тысяч украинцев заболели недугом

Чтобы чувствовать себя в безопасности, следует знать о ситуации вокруг. В условиях пандемии Вікна ежедневно предоставляют сведения о количестве больных коронавирусом.
За прошедшие сутки в Украине выявили 9590 больных Covid-19, среди которых 864 — дети.От последствий болезни умерли 355 украинцев. Еще 25 499 человек выздоровели. Такие данные предоставляет Министерство здравоохранения Украины на утро четверга, 16 декабря.
Вместе с тем с начала пандемии Covid-19 заболели 3 588 147 украинцев, из них 3 284 815 выздоровели, еще 92 313 — летальные случаи.
Отметим, что своевременное обращение к врачу спасает жизнь. Поэтому при первых признаках болезни обязательно обращайтесь к специалистам.
А что делать, когда ваш семейный врач уволился или ушел в отпуск, рассказывает Национальная служба здоровья Украины.
В медучреждении, где вас раньше обследовал врач, у которого вы состояли на учете, вам предложат подать декларацию к новому специалисту.
Также его можно найти самостоятельно или выбрать другое медицинское учреждение.
Об уходе врача, с которым вы заключали декларацию, вас должен проинформировать Центр первичной медицинской помощи.
Это должно произойти в течение одного месяца с даты его увольнения следующими способами (они указаны в декларации):
Медучреждение, оказывающее первичную помощь, в случае болезни семейного врача или его отпуска (например, по уходу за ребенком) обязательно назначает ему замену.
Об этой замене заведение должно сообщить пациентам с помощью соцсетей или телефонного звонка.Если врач отсутствует из-за непредвиденных обстоятельств, то заведение сообщает об этом в первый же день.
По статистике, мужчины обращаются к врачам примерно на 20% реже женщин. Однако порой проблем со здоровьем значительно больше. Поэтому советуем почитать, с чего начать мужское медосмотр — когда и к кому нужно обращаться.