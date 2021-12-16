Covid-19: за добу 9 тисяч українців захворіли на недугу

Щоб почуватися в безпеці, варто бути обізнаним у ситуації довкола. В умовах пандемії Вікна щоденно надають зведення щодо кількості хворих на коронавірус.

Протягом минулої доби в Україні виявили 9590 хворих на Covid-19, серед яких 864 — діти.

Від наслідків недуги померли 355 українців. Ще 25 499 осіб одужали. Такі дані надає Міністерство охорони здоров’я України станом на ранок четверга, 16 грудня.

Водночас від початку пандемії на Covid-19 захворіли 3 588 147 українців, з них 3 284 815 одужали, ще 92 313 — летальні випадки.

А що робити, коли ваш сімейний лікар звільнився чи пішов у відпустку, розповідає Національна служба здоров’я України.

Знайти нового лікаря

У медзакладі, де вас раніше обстежував лікар, у якого ви перебували на обліку, вам мають запропонувати подати декларацію до нового спеціаліста.

Також його можна знайти самостійно чи обрати інший медичний заклад.

Як дізнатися, що лікар звільнився?

Про звільнення лікаря, з яким ви укладали декларацію, вас має проінформувати Центр первинної медичної допомоги.

Це має відбутися протягом одного місяця з дати його звільнення такими способами (вони зазначені у декларації):

розмістити інформацію безпосередньо у закладі у доступному для пацієнта місці;

розмістити інформацію на веб-сайті чи у соцмережах відповідного ЦПМСД, якщо він такі має;

індивідуально повідомити пацієнта телефоном чи в інший спосіб, визначений пацієнтами.

Що робити, коли лікар у відпустці?

Медзаклад, який надає первинну допомогу, у разі хвороби сімейного лікаря чи його відпустки (наприклад, по догляду за дитиною) обов’язково призначає йому заміну.

Про цю заміну заклад має повідомити пацієнтів за допомогою соцмереж або телефонним дзвінком.

Якщо лікар відсутній через непередбачувані обставини, то заклад повідомляє про це першого ж дня.

За статистикою, чоловіки звертаються до лікарів приблизно на 20% рідше, ніж жінки. Однак часом проблем зі здоров’ям мають значно більше. Тож радимо почитати, з чого розпочати чоловічий медогляд — коли та до кого потрібно звертатися.