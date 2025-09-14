Молоко не враг сердца? Новые исследования ломают мифы

Долгие годы диетологи советовали американцам отдавать предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира.

Причина — большое количество насыщенных жиров в молоке и сыре, которые повышают уровень плохого холестерина и считаются фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет The New York Times.

Однако последние масштабные обзоры научных работ показали: связь между употреблением молока, йогурта или сыра — независимо от жирности — и риском инфарктов или инсультов является скорее нейтральной.

Иными словами, молочные продукты не лучше и не хуже других распространённых продуктов питания, которыми их чаще всего заменяют.

Почему нейтральность не означает пользу

Специалисты отмечают, что в большинстве исследований молоко и сыр сравнивали не с орехами или бобовыми, а с менее здоровыми продуктами: белым хлебом, сладкими напитками или переработанным мясом.

Поэтому вывод о нейтральности означает лишь то, что вред от молочного жира примерно равен вреду от этих альтернатив.

Более точные анализы свидетельствуют: замена молочных продуктов растительными источниками белка и жиров (орехами, соей, оливковым маслом) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А употребление красного мяса вместо молочных продуктов, наоборот, повышает его.

Полножирное или обезжиренное

В долгосрочном исследовании с участием более 200 тысяч американцев цельное молоко ассоциировали с повышенным риском смертности от сердечных заболеваний, тогда как молоко с низким содержанием жира такого эффекта не имело.

Эксперты добавляют: ферментированные молочные продукты, такие как йогурт или сыр, могут быть лучшим вариантом для ежедневного рациона.

И главное — важно, чем именно вы заменяете молочный жир. Если это сахар или белый хлеб — пользы не будет. Если же орехи, оливковое или рапсовое масло — риски существенно снижаются.

Любопытно, что кефир знаком каждому своим кисловатым вкусом и полезными свойствами. В нем еще больше пробиотиков и белка, чем в йогурте, так что этот напиток может стать удачной частью ежедневного рациона.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!