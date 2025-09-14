Молоко вже не ворог серця? Нові дослідження ламають міфи

Довгі роки дієтологи радили віддавати перевагу молочним продуктам із низьким вмістом жиру. Причина — велика кількість насичених жирів у молоці та сирі, які підвищують рівень поганого холестерину й вважаються фактором ризику для серцево-судинних хвороб. Про це пише The New York Times.

Та останні масштабні огляди наукових робіт показали: зв’язок між споживанням молока, йогурту чи сиру — незалежно від жирності — та ризиком інфарктів або інсультів є радше нейтральним.

Іншими словами, молочні продукти не кращі й не гірші за інші поширені харчові продукти, які найчастіше їх замінюють.

Чому нейтральність не означає користь

Фахівці наголошують, що у більшості досліджень молоко та сир порівнювали не з горіхами чи бобовими, а з менш здоровими продуктами: білим хлібом, солодкими напоями чи обробленим м’ясом.

Тож висновок про нейтральність означає лише те, що шкода від молочного жиру приблизно дорівнює шкоді від цих альтернатив.

Більш точні аналізи свідчать: заміна молочних продуктів рослинними джерелами білка та жирів (горіхами, соєю, оливковою олією) знижує ризик серцево-судинних хвороб.

Натомість вживання червоного м’яса замість молочних продуктів — навпаки підвищує його.

Повножирне чи знежирене

У довготривалому дослідженні за участю понад 200 тисяч американців цільне молоко асоціювали з підвищеним ризиком смертності від серцевих хвороб, тоді як молоко з низьким вмістом жиру такого ефекту не мало.

Експерти додають: ферментовані молочні продукти, як-от йогурт чи сир, можуть бути кращим варіантом для щоденного раціону.

А головне — важливо, чим саме ви замінюєте молочний жир. Якщо це цукор чи білий хліб — користі не буде. Якщо ж горіхи, оливкова чи ріпакова олія — ризики суттєво знижуються.

Цікаво, що кефір знайомий кожному своїм кислуватим смаком і корисними властивостями. У ньому ще більше пробіотиків та білка, ніж у йогурті, тож цей напій може стати вдалою частиною щоденного раціону.

