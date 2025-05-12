Комбуча, пахта і не тільки: топ-9 ферментованих продуктів для здоров’я кишківника

Ферментація — це процес перетворення їжі живими бактеріями, дріжджами або іншими мікроорганізмами. Окрім того, що це надзвичайно корисно для кишківника, це й достатньо смачно, а ферментованих продуктів досить багато.

Real Simple зібрали перелік ферментованих продуктів, які принесуть користь здоров’ю та які точно можна знайти у крамницях. А якщо не знайдеш, то точно зможеш приготувати вдома.

Ферментовані продукти: топ-9 найкращих та найсмачніших

Кефір

Цей напій знайомий кожному своїм характерним кислим смаком. Ми також робимо з нього млинці, оладки та навіть хліб.

Але мало хто замислюється, що він містить навіть більше пробіотиків та білка, ніж звичайний йогурт, а приготувати його можна навіть вдома зі звичайного молока.

Квашена капуста

Природно ферментована квашена капуста, а саме капуста в солоному розсолі, це справжній подарунок для кишківника. В ній повно пробіотиків, клітковини та вітамінів.

А деякі дослідження виявили, що одна порція квашеної капусти містить понад 220 різних штамів корисних для кишківника бактерій. Годі й казати, що це просто смачне доповнення страв.

Кімчі

Кімчі — це основна гарнірна страва корейської кухні, яка готується з ферментованої капусти або будь-якої кількості інших ферментованих овочів, зокрема цибулі, редиски тощо.

Вона має так само багато переваг для здоров’я, як і квашена капуста, але характерна азійським гострим смаком традиційної суміші імбиру, часнику та кочуджану (корейської пасти чилі).

У наших крамницях непросто знайти готове кімчі, але її можна скуштувати в ресторанах або приготувати вдома з пекінської капусти.

Комбуча

Комбуча — це слабогазований напій, виготовлений із суміші цукру та чаю, який ферментується та перетворюється на комбучу за допомогою симбіотичної культури живих бактерій та дріжджів.

Цей терпкий чай дуже смачний та має багато смаків, а знайти його можна в будь-якій крамниці. Окрім пробіотиків, комбуча має додаткові переваги для здоров’я завдяки поліфенолам, що містяться у зеленому або чорному чаї.

Поліфеноли присутні в усіх видах чаю, але процес ферментації підвищує їхню ефективність, тому комбуча — це фантастичне джерело антиоксидантів.

Місо

Місо, або місо-паста, — це ферментована паста, яку виготовляють ​​із закваски з соєвих бобів та солі. Вона продається у деяких супермаркетах або в інтернеті. Додавати її можна у місо-супи, які матимуть неперевершений азійський смак.

Йогурт

Усі молочні йогурти, зокрема і звичайний та грецький, — це ферментовані молочні продукти, виготовлені шляхом додавання бактерій до нагрітого молока та витримування протягом кількох годин. Лактоза всередині перетворюється на молочну кислоту, завдяки чому він стає густим і терпким.

Йогурт є чудовим джерелом пробіотиків, білка та різних мінералів, наприклад, калію і кальцію.

Домашній сир

Окрім білка та кальцію, яких у сирі надзвичайно багато, він також містить пробіотики, корисні для кишківника. Впевнені, що ти знаєш, як смачно приготувати його, але якщо твоя фантазія завершується на сирниках, ми зібрали багато інших рецептів.

Пахта

Пахта — це знежирені вершки, що одержують при збиванні вершкового масла. З неї готують інші кисломолочні продукти й напої, додають до деяких дієтичних сирів та використовують для виготовлення хліба. Але її можна просто пити й насичуватись багатим джерелом ферментів.

Квашені огірки

Зазначимо, що консервовані огірки, які приготували з додаванням солі, оцту, води, цукру та інших приправ, не містять живих бактерій. Однак квашені огірки дійсно корисні. Їх роблять у розсолі із води, солі, часнику, кропу, листя хрону, а інколи з додаванням листя смородини, вишні, дуба або каштана.

Чим корисні ферментовані продукти

Ферментація відбувається природним шляхом, коли бактерії перетворюють вуглеводи на більш елементарні форми, наприклад спирт або кислоту.

У випадку ферментованих продуктів живі бактерії, що виробляють молочну кислоту, попередньо перетравлюють їжу та створюють пробіотики.

Пробіотики підтримують здоровий кишковий мікробіом, тож ферментовані продукти здатні максимально підтримати здоров’я травної системи.

Крім цього, здоров’я кишківника впливає на імунну систему, мозок і нервову систему. Регулярне вживання корисних для кишківника продуктів може відігравати певну роль у захисті від серцевих захворювань та артриту.

А які ще продукти корисні для кишківника — зібрали повний перелік в матеріалі.

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