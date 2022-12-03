Як у корейському ресторані: як приготувати гостреньку і смачну кімчі

Корейська кухня — різноманітна і смачна. Якщо ти колись її куштував(-ла), то знаєш, що вона варта уваги. Сьогодні ми розповімо про закуску з пекінської капусти — кімчі. Вона гостра і неймовірна на смак. Як приготувати кімчі — читай у матеріалі.
Гостра закуска до яєчні, риби, м’яса, рису або яку можна їсти просто так — це все про кімчі. Її люблять за приємну гостроту і простоту приготування. Адже кімчі готується з продуктів, які є в кожному супермаркеті. Спробуй і ти приготувати таку закуску.
Рецептом кімчі поділився український шеф-кухар та переможець проекту МастерШеф Євген Клопотенко.
Знадобиться
Приготування
Раніше ми розповідали, як приготувати квашену капусту в домашніх умовах.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!