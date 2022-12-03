Їжа та рецепти

Як у корейському ресторані: як приготувати гостреньку і смачну кімчі

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 03 Грудня 2022, 09:00
Як приготувати кімчі — покроковий рецепт корейської закуски
Фото: Unsplash

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