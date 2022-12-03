Як у корейському ресторані: як приготувати гостреньку і смачну кімчі

Корейська кухня — різноманітна і смачна. Якщо ти колись її куштував(-ла), то знаєш, що вона варта уваги. Сьогодні ми розповімо про закуску з пекінської капусти — кімчі. Вона гостра і неймовірна на смак. Як приготувати кімчі — читай у матеріалі.

Як приготувати кімчі — покроковий рецепт

Гостра закуска до яєчні, риби, м’яса, рису або яку можна їсти просто так — це все про кімчі. Її люблять за приємну гостроту і простоту приготування. Адже кімчі готується з продуктів, які є в кожному супермаркеті. Спробуй і ти приготувати таку закуску.

Рецептом кімчі поділився український шеф-кухар та переможець проекту МастерШеф Євген Клопотенко.

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Знадобиться

Пекінська капуста — 1 качан

Рисове борошно або кукурудзяний крохмаль — 3 ст. л.

Морква — 1 шт. (велика)

Зелена цибуля — 1 пучок

Редька або дайкон — за бажанням

Корінь імбиру — 2 см

Солодкий перець — 300 г

Перець чилі — 300 г

Часник — 5-6 зубчиків

Зерна коріандру — 1 ч. л.

Рибний соус — 50 мл

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — 7-8 ст. л.

Вода — 2 склянки

Приготування

Зріж корінець пекінської капусти і розріж її вздовж на чотири частини. А потім кожну четвертину розріж поперек на три частини. Розбери на листя і промий у великій мисці. Злий воду і посип сіллю (5-6 ст. л.) капустяне листя. Добре перемішай і залиш на годину, щоб листя пустило сік і стало м’якшим. У сотейнику змішай дві склянки води з рисовим борошном або кукурудзяним крохмалем. Вари до отримання густої маси, а потім дай охолонути. Щоб приготувати соус Канкочі, візьми солодкий перець, перець чилі, часник та корінь імбиру і пропусти через м’ясорубку або збий у блендері. До маси додай 2 ст. л. цукру, 1-2 ст. л. солі та перемішай. Зелену цибулю наріж невеликими шматочками, а моркву порубай кільцями або наріж тонкою соломкою. Якщо в тебе є дайкон, його теж наріж соломкою. Засолену капусту промий від солі і струси зайву вологу. Додай рибний соус, коріандр, суміш із сотейника та соус Канкочі. Добре перемішай у рукавичках або лопаткою. Залиш маринуватися на один чи два дні. Зберігати кімчі можна місяць у холодильнику.

Раніше ми розповідали, як приготувати квашену капусту в домашніх умовах.

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