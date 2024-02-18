Місо-суп: рецепт японської традиційної кухні вдома

Кожна світова культура має свої традиційні страви. І, звісно, гастрономічна культура Японії не є винятком.
Зазвичай традиційна японська кухня складається з рису, овочів і супу. У цьому матеріалі ми розповімо, як приготувати традиційний японський місо-суп, і що для цього нам знадобиться.
Перші згадки про нього були ще в період Дзьомон. Це приблизно з 13 000 до 300 року до н.е.
Однак зародження місо-супу відбулося в Китаї. Точної інформації щодо виникнення страви немає. Рецептуру винайшли, мабуть, випадково, як і більшість світових давніх страв.
За деякою інформацією цей продукт потрапив до Японії разом з буддизмом. Це приблизно 6 століття.
Місо-суп вважається доволі важливою стравою в Японії, так само як рис і риба.
Пізніше, коли дізналися, що місо-суп має протирадіаційні властивості, страва стала основною. В Японії також цей суп називають “Смаком мами”.
Отож, для початку нам знадобляться:
І все, можна смакувати!
А для тих, хто хоче зануритися більше в атмосферу азійської кухні, ми маємо рекомендації, як приготувати суші вдома самостійно.
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