Місо-суп: рецепт японської традиційної кухні вдома

Кожна світова культура має свої традиційні страви. І, звісно, гастрономічна культура Японії не є винятком.

Зазвичай традиційна японська кухня складається з рису, овочів і супу. У цьому матеріалі ми розповімо, як приготувати традиційний японський місо-суп, і що для цього нам знадобиться.

Трохи історії місо-супу

Перші згадки про нього були ще в період Дзьомон. Це приблизно з 13 000 до 300 року до н.е.

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Однак зародження місо-супу відбулося в Китаї. Точної інформації щодо виникнення страви немає. Рецептуру винайшли, мабуть, випадково, як і більшість світових давніх страв.

За деякою інформацією цей продукт потрапив до Японії разом з буддизмом. Це приблизно 6 століття.

Місо-суп вважається доволі важливою стравою в Японії, так само як рис і риба.

Пізніше, коли дізналися, що місо-суп має протирадіаційні властивості, страва стала основною. В Японії також цей суп називають “Смаком мами”.

Інгредієнти, які потрібні для приготування місо-супу

Отож, для початку нам знадобляться:

рибний бульйон ㅡ 1.5 л

сир Тофу (можна замінити будь-яким іншим несолоним м’яким сиром) ㅡ до смаку

водорості Норі ㅡ 2 листи

місо-паста ㅡ 3 ст. л.

сушена морська капуста ㅡ 10 г

насіння кунжуту ㅡ 10 г

соєвий соус ㅡ 15 г

зелена цибуля ㅡ 1 пучок

Приготування місо-супу: покроково

Морську капусту і водорості насікти дрібними шматочками. Також нарізати сир на маленькі кубики. Рибний бульйон довести до кипіння, і додати до нього місо-пасту та гарненько перемішати до її повного розчинення. Далі до майбутнього місо-супу додати морську капусту, добре перемішати та ще 2 хвилини варити на невеликому вогні. Наступним кроком буде додати в суп водорості Норі, кунжут і соєвий соус. Через хвилину каструлю зняти з плити. Перед подачею до кожної порції місо-супу покласти кілька кубиків сиру. Страву можна посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею, щоб додати трішки пікантності.

І все, можна смакувати!

А для тих, хто хоче зануритися більше в атмосферу азійської кухні, ми маємо рекомендації, як приготувати суші вдома самостійно.

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