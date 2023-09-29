Здоровье и красота

Секрет молодости и здоровья: шеф-повар рассказал, как питается Брижит Макрон

Виктория Мельник, редактор сайта 29 сентября 2023, 19:00
Бриджит Макрон
Фото: Pexels, Getty Images

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