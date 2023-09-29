Секрет молодости и здоровья: шеф-повар рассказал, как питается Брижит Макрон

Последний тренд десятилетия — здоровье и натуральность во всем. Сейчас никого не удивишь материальными достижениями, однако чего они стоят без здорового и хорошего самочувствия?

Женщина, чей стиль жизни уже давно заслужил подражание — Брижит Макрон. Жена президента Франции Эммануэля Макрона следит за здоровьем и одним из главных его аспектов — питанием.

Как и что ест Брижит Макрон, рассказал шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес.

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Диета Брижит Макрон

Как отмечает шеф-повар, Брижит Макрон избегает популярных блюд, чтобы оставаться стройной. Также она предпочитает нежирное мясо и рыбу.

— Единственное требование к меню — десять фруктов и овощей в день для неё и никакой вредной пищи для её мужа. Это её просьба, а не его, — говорит Гомес.

Продукты, как отмечает Гийом Гомес, доставляют из близких к Парижу городов.

Диетолог Паула Ми считает, что первая леди Франции придерживается средиземноморской диеты. Она состоит, в основном, из рыбы, морепродуктов, зелени и орехов, бобов.

Говорят, что Брижит Макрон в день употребляет до десяти порций овощей и фруктов.

Вместе с тем, она и муж употребляют французское вино, сыр — классическое дополнение к ужину. Также женщина занимается спортом, а в частности — пилатесом.

Как подобрать правильную диету для себя, чтобы не страдал твой кишечник, мы рассказывали раньше.

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