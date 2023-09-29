Секрет молодості та здоров’я: шеф-кухар розповів, як харчується Бріжит Макрон

Останній тренд десятиліття — здоров’я та натуральність у всьому. Зараз нікого не здивуєш матеріальними досягненнями, однак чого вони вартують без здорового та гарного самопочуття?
Жінка, чий стиль життя вже давно заслужив наслідування — Бріжит Макрон. Дружина президента Франції Еммануеля Макрона слідкує за здоров’ям та одним із головних його аспектів — харчуванням.
Як і що їсть Бріжит Макрон, розповів шеф-кухар Єлисейського палацу Гійом Гомес.
Як зазначає шеф-кухар, Бріжит Макрон уникає популярних страв, аби залишатися стрункою. Також вона надає перевагу нежирному м’ясу та рибі.
— Єдина вимога до меню — десять фруктів і овочів на день для неї та ніякої шкідливої їжі для її чоловіка. Це її прохання, а не його, — каже Гомес.
Продукти, як зазначає Гійом Гомес, доставляють з близьких до Парижа міст.
Дієтологиня Паула Мі вважає, що перша леді Франції дотримується середземноморської дієти. Та складається, в основному, з риби, морепродуктів, зелені та горіхів, бобів.
Кажуть, що Бріжит Макрон за день вживає до десяти порцій овочів та фруктів.
Кажуть, що Бріжит Макрон за день вживає до десяти порцій овочів та фруктів.
Разом з тим, вона та чоловік вживають французьке вино, сир — класичний додаток до вечері. Також жінка займається спортом, а зокрема — пілатесом.
Як підібрати правильну дієту для себе, щоб не страждав твій кишківник, ми розповідали раніше.
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