Секрет молодості та здоров’я: шеф-кухар розповів, як харчується Бріжит Макрон

Останній тренд десятиліття — здоров’я та натуральність у всьому. Зараз нікого не здивуєш матеріальними досягненнями, однак чого вони вартують без здорового та гарного самопочуття?

Жінка, чий стиль життя вже давно заслужив наслідування — Бріжит Макрон. Дружина президента Франції Еммануеля Макрона слідкує за здоров’ям та одним із головних його аспектів — харчуванням.

Як і що їсть Бріжит Макрон, розповів шеф-кухар Єлисейського палацу Гійом Гомес.

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Дієта Бріжит Макрон

Як зазначає шеф-кухар, Бріжит Макрон уникає популярних страв, аби залишатися стрункою. Також вона надає перевагу нежирному м’ясу та рибі.

— Єдина вимога до меню — десять фруктів і овочів на день для неї та ніякої шкідливої їжі для її чоловіка. Це її прохання, а не його, — каже Гомес.

Продукти, як зазначає Гійом Гомес, доставляють з близьких до Парижа міст.

Дієтологиня Паула Мі вважає, що перша леді Франції дотримується середземноморської дієти. Та складається, в основному, з риби, морепродуктів, зелені та горіхів, бобів.

Кажуть, що Бріжит Макрон за день вживає до десяти порцій овочів та фруктів.

Разом з тим, вона та чоловік вживають французьке вино, сир — класичний додаток до вечері. Також жінка займається спортом, а зокрема — пілатесом.

Як підібрати правильну дієту для себе, щоб не страждав твій кишківник, ми розповідали раніше.

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