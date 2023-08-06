Сплошной вред и временной эффект: две популярные диеты, о которых лучше забыть

Здоровое тело — не равно худощавое тело. Хотя вес — не показатель здоровья, индустрия похудения отождествила эти понятия. Желание сбросить вес может иметь серьезные последствия: от проблем со здоровьем до испорченных отношений с едой.

Хотя существует уже много информации о вреде диет, в мире придумывают все новые и новые вариации. Сегодня мы расскажем о двух опасных диетах, которые набирают все большую популярность.

Разобраться в том, что не так с этими способами похудения, помогли диетологи SheFinds Лиза Ричардс и Триста Бест.

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Грейпфрутовая диета

Мир пережил гречневую, водную, кефирную диету и тысячи других вариаций монодиет, когда можно питаться только одним продуктом.

С 1930 годов появилась еще и грейпфрутовая диета. Врач Ричардс советует ее избегать, ведь она чрезвычайно опасна тем, что предполагает потребление большого количества грейпфрута или грейпфрутового сока перед едой.

Эта диета очень жесткая и не имеет баланса основных питательных веществ. Она исключает жизненно важные группы продуктов и может привести к дефициту питательных веществ.

Такие ограничительные диеты, как эта, со временем могут привести к серьезным рискам для здоровья. Помимо разнообразных проблем, она может спровоцировать дальнейший набор веса.

Грейпфрутовая диета не обеспечивает устойчивых стратегий похудения и здоровых пищевых привычек. Хотя поначалу она может помочь похудеть, но это все краткосрочно. Вероятно, после прекращения диеты вес восстановится.

Кроме того, грейпфрутовый сок может взаимодействовать с определенными лекарствами и потенциально вызывать побочные эффекты или снижать эффективность таблеток.

Диета с HCG

Но не только грейпфрутовая диета посягает на твое здоровье. Рядом с ней устроилась и диета с HCG — хорионического гонадотропина человека. Она предусматривает два пункта:

употребление этого гормона перорально или в виде инъекций;

поддержание чрезвычайно низкого потребления калорий, около 500 ккал в день.

Даже звучит такая диета очень сомнительно, впрочем, мы ссылаемся на научные факты. Эксперт Триста Бест считает диету с HCG неэффективной и опасной для здоровья.

Даже несмотря на утверждение, что диета способствует потере жира и уменьшает чувство голода, нет никаких научных доказательств, которые это подтверждают, — рассказывает диетолог Бест.

Кроме того, потребление HCG создает риск возникновения гормонального дисбаланса, сгустков крови, электролитного дисбаланса и развития синдрома гиперстимуляции яичников у женщин.

Опасность HCG усиливается питанием на 500 ккал в день. Их недостаточно, чтобы тело выполняло все необходимые процессы жизнедеятельности. Ведь даже в состоянии покоя мы тратим немало энергии на поддержание организма и его функций.

Ограничение калорий может привести к дефициту питательных веществ, потере мышц и замедленному обмену веществ. А когда базовые потребности организма не удовлетворяться, может возникнуть усталость, слабость и проблемы со здоровьем.

В конце концов, диета не рекомендована и не одобрена авторитетными медицинскими и медицинскими организациями, а это уже показатель, что ее лучше избегать.

Но есть и полезные диеты, которые наоборот помогают чувствовать себя лучше. Рассказываем, как улучшить здоровье сердца благодаря DASH-диете.

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