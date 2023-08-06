Сплошной вред и временной эффект: две популярные диеты, о которых лучше забыть

Здоровое тело — не равно худощавое тело. Хотя вес — не показатель здоровья, индустрия похудения отождествила эти понятия. Желание сбросить вес может иметь серьезные последствия: от проблем со здоровьем до испорченных отношений с едой.
Хотя существует уже много информации о вреде диет, в мире придумывают все новые и новые вариации. Сегодня мы расскажем о двух опасных диетах, которые набирают все большую популярность.
Разобраться в том, что не так с этими способами похудения, помогли диетологи SheFinds Лиза Ричардс и Триста Бест.
Мир пережил гречневую, водную, кефирную диету и тысячи других вариаций монодиет, когда можно питаться только одним продуктом.
С 1930 годов появилась еще и грейпфрутовая диета. Врач Ричардс советует ее избегать, ведь она чрезвычайно опасна тем, что предполагает потребление большого количества грейпфрута или грейпфрутового сока перед едой.
Эта диета очень жесткая и не имеет баланса основных питательных веществ. Она исключает жизненно важные группы продуктов и может привести к дефициту питательных веществ.
Эта диета очень жесткая и не имеет баланса основных питательных веществ. Она исключает жизненно важные группы продуктов и может привести к дефициту питательных веществ.
Такие ограничительные диеты, как эта, со временем могут привести к серьезным рискам для здоровья. Помимо разнообразных проблем, она может спровоцировать дальнейший набор веса.
Грейпфрутовая диета не обеспечивает устойчивых стратегий похудения и здоровых пищевых привычек. Хотя поначалу она может помочь похудеть, но это все краткосрочно. Вероятно, после прекращения диеты вес восстановится.
Грейпфрутовая диета не обеспечивает устойчивых стратегий похудения и здоровых пищевых привычек. Хотя поначалу она может помочь похудеть, но это все краткосрочно. Вероятно, после прекращения диеты вес восстановится.
Кроме того, грейпфрутовый сок может взаимодействовать с определенными лекарствами и потенциально вызывать побочные эффекты или снижать эффективность таблеток.
Но не только грейпфрутовая диета посягает на твое здоровье. Рядом с ней устроилась и диета с HCG — хорионического гонадотропина человека. Она предусматривает два пункта:
Даже звучит такая диета очень сомнительно, впрочем, мы ссылаемся на научные факты. Эксперт Триста Бест считает диету с HCG неэффективной и опасной для здоровья.
Даже несмотря на утверждение, что диета способствует потере жира и уменьшает чувство голода, нет никаких научных доказательств, которые это подтверждают, — рассказывает диетолог Бест.
Кроме того, потребление HCG создает риск возникновения гормонального дисбаланса, сгустков крови, электролитного дисбаланса и развития синдрома гиперстимуляции яичников у женщин.
Кроме того, потребление HCG создает риск возникновения гормонального дисбаланса, сгустков крови, электролитного дисбаланса и развития синдрома гиперстимуляции яичников у женщин.
Опасность HCG усиливается питанием на 500 ккал в день. Их недостаточно, чтобы тело выполняло все необходимые процессы жизнедеятельности. Ведь даже в состоянии покоя мы тратим немало энергии на поддержание организма и его функций.
Ограничение калорий может привести к дефициту питательных веществ, потере мышц и замедленному обмену веществ. А когда базовые потребности организма не удовлетворяться, может возникнуть усталость, слабость и проблемы со здоровьем.
В конце концов, диета не рекомендована и не одобрена авторитетными медицинскими и медицинскими организациями, а это уже показатель, что ее лучше избегать.
Но есть и полезные диеты, которые наоборот помогают чувствовать себя лучше. Рассказываем, как улучшить здоровье сердца благодаря DASH-диете.
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