Суцільна шкода та тимчасовий ефект: дві популярні дієти, про які краще забути

Здорове тіло — не дорівнює худорляве тіло. Хоча вага — не показник здоров’я, індустрія схуднення ототожнила ці поняття. Та бажання скинути вагу може мати серйозні наслідки: від проблем зі здоров’ям до зіпсованих стосунків з їжею.

Хоч існує вже чимало інформації про шкоду дієт, у світі вигадують все нові й нові варіації. Сьогодні ми розповімо про дві небезпечні дієти, які набирають все більшої популярності.

Розібратися у тому, що не так із цими способами схуднення допомогли дієтологині SheFinds Ліза Річардс та Тріста Бест.

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Грейпфрутова дієта

Світ пережив гречану, водну, кефірну дієти й тисячі інших варіацій монодієт, коли можна харчуватися лише одним продуктом.

З 1930 років з’явилася ще й грейпфрутова дієта. Лікарка Річардс радить її уникати, адже вона надзвичайно небезпечна тим, що передбачає споживання великої кількості грейпфрута або грейпфрутового соку перед їдою.

Ця дієта дуже жорстка і не має балансу основних поживних речовин. Вона виключає життєво важливі групи продуктів і потенційно може призвести до дефіциту поживних речовин.

Такі обмежувальні дієти з часом можуть призвести до серйозних ризиків для здоров’я. Крім різноманітних проблем вона може спровокувати подальший набір ваги.

Грейпфрутова дієта не забезпечує стійких стратегій схуднення та здорових харчових звичок. Хоча спочатку вона може допомогти схуднути, але це все короткостроково. Ймовірно, після припинення дієти вага відновиться.

Крім того, грейпфрутовий сік може взаємодіяти з певними ліками та потенційно спричиняти побічні ефекти або знижувати ефективність пігулок.

Дієта з HCG

Та не лише грейпфрутова дієта посягає на твоє здоров’я. Поруч з нею примостилася і дієта з HCG — хоріонічним гонадотропіном людини. Вона передбачає два пункти:

вживання цього гормону перорально або у вигляді ін’єкцій;

підтримка надзвичайно низького споживання калорій, близько 500 ккал на день.

Навіть звучить така дієта дуже сумнівно, втім, ми посилаємося на наукові факти. Експертка Тріста Бест вважає дієту з HCG неефективною та небезпечною для здоров’я.

Навіть попри твердження, що вона сприяє втраті жиру та зменшує відчуття голоду, немає жодних наукових доказів, які це доводять, — розповідає дієтологиня Бест.

Окрім того, споживання HCG створює ризик виникнення гормонального дисбалансу, згустків крові, електролітного дисбалансу та розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників у жінок.

Небезпека споживання HCG підсилюється харчуванням на 500 ккал на день. Їх недостатньо, щоб тіло виконувало усі необхідні процеси для життєдіяльності. Адже навіть у спокої ми витрачаємо чимало енергії на підтримку організму та його функцій.

Обмеження калорій може призвести до дефіциту поживних речовин, втрати м’язів і уповільненого обміну речовин. А коли базові потреби організму не задовольнятися, може виникнути втома, слабкість та потенційні проблеми зі здоров’ям.

Зрештою, дієта не рекомендована та не схвалена авторитетними медичними та медичними організаціями, а це вже показник, що її ліпше уникати.

Але є й корисні дієти, які навпаки допомагають почуватися краще. Розповідаємо, як покращити здоров’я серця завдяки DASH-дієті.

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