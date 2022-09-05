Здоровье и красота

Эпидуралка и анестезия тоже! Какие услуги во время операций бесплатны в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 сентября 2022, 17:00
Які послуги під час операцій безкоштовні в Україні
Фото: Pexels

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