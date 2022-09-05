Эпидуралка и анестезия тоже! Какие услуги во время операций бесплатны в Украине

Болезни, как и захватчики, всегда пытаются взять под контроль то, что им не положено. Однако когда оккупанты появляются на границе, старые заболевания не отступают, а иногда могут даже обостряться и нуждаться в хирургическом вмешательстве.
Поэтому, как сообщает Национальная служба здоровья Украины, программа медицинских гарантий сможет покрыть все необходимые плановые и ургентные операции украинцев, а также сопутствующие медицинские услуги.
Также важно помнить, что получить такие пособия могут только те, кто имеет направление семейного или лечащего врача. Однако если пациент будет в критическом состоянии, тогда он тоже может рассчитывать на бесплатное медицинское обслуживание.
План действий достаточно прост, поскольку необходимо лишь обратиться в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на пакеты под названием Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях или Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня.
Если ты не знаешь, как найти такое заведение, можешь позвонить по номеру 16-77 и уточнить всю необходимую информацию.
В случае, если у пациента будут требовать деньги за нижеуказанные услуги, тогда необходимо обратиться к руководителю медучреждения, местному департаменту здравоохранения или Национальной службе здоровья Украины по почте info@nszu.gov.ua.
Если пациент хочет находиться в отдельной палате или получать улучшенное питание, ему придется доплачивать. Кроме того, с собой необходимо будет взять средства гигиены и другие необходимые личные вещи.
Однако спасать может не только мастерство врачей, но и доброе сердце, стремящееся помочь близкому человеку. Читай историю пятилетнего мальчика, сохранившего жизнь своего отца.
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