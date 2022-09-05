Епідуралка та анестезія теж! Які послуги під час операцій безкоштовні в Україні

Хвороби, як і загарбники, завжди намагаються взяти під контроль те, що їм не належить. Однак коли окупанти з’являються на кордоні, старі захворювання не відступають, а іноді можуть навіть загострюватись та потребувати хірургічного втручання.

Тому, як повідомляє Національна служба здоров’я України, її програма медичних гарантій зможе покрити всі необхідні планові та ургентні операції українців, а також супутні медичні послуги.

Також важливо пам’ятати, що отримати таку допомогу можуть лише ті, хто має направлення сімейного або лікаря-куратора. Однак якщо пацієнт буде у критичному стані, тоді він теж може розраховувати на безоплатне медичне обслуговування.

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Як отримати допомогу безоплатно за Програмою медичних гарантій

План дій досить простий, оскільки необхідно лише звернутись до медичного закладу, який має договір з НСЗУ на пакети під назвою Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах або ж Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня.

Якщо ти не знаєш, як знайти такий заклад, тоді можеш зателефонувати за номером 16-77 та уточнити всю необхідну інформацію.

У разі, якщо у пацієнта будуть вимагати гроші за нижче вказані послуги, тоді необхідно звернутись до керівника медзакладу, місцевий департамент охорони здоровʼя або ж до Національної служби здоров’я України поштою info@nszu.gov.ua.

Які процедури покриває Програма медичних гарантій

Первинний огляд пацієнта лікарем, який визначить, які процедури необхідно зробити до операції. Усі необхідні лабораторні обстеження та інструментальні дослідження. Наприклад, ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген. Передопераційне обстеження пацієнта. Оперативне втручання. Анестезія, тобто загальний наркоз, епідуральний наркоз, місцева анестезія, знеболювання в післяопераційному періоді. Ліки з Нацпереліку основних лікарських засобів. За потреби, також надається інтенсивна терапія. Післяопераційний догляд, тобто цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія. Консультації лікарів різних спеціальностей та реабілітація у гострому періоді. Харчування у разі проведення операції у стаціонарі.

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Що не покриває Програма медичних гарантій

Якщо пацієнт хоче знаходитись в окремій палаті чи отримувати покращене харчування, тоді йому доведеться доплачувати. Крім того, з собою необхідно буде взяти засоби гігієни та інші необхідні особисті речі.

Однак рятувати може не лише майстерність лікарів, але й добре серце, що прагне допомогти близькій людині. Читай історію п’ятирічного хлопчика, який зберіг життя свого тата.

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