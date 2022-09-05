Епідуралка та анестезія теж! Які послуги під час операцій безкоштовні в Україні

Хвороби, як і загарбники, завжди намагаються взяти під контроль те, що їм не належить. Однак коли окупанти з’являються на кордоні, старі захворювання не відступають, а іноді можуть навіть загострюватись та потребувати хірургічного втручання.
Тому, як повідомляє Національна служба здоров’я України, її програма медичних гарантій зможе покрити всі необхідні планові та ургентні операції українців, а також супутні медичні послуги.
Також важливо пам’ятати, що отримати таку допомогу можуть лише ті, хто має направлення сімейного або лікаря-куратора. Однак якщо пацієнт буде у критичному стані, тоді він теж може розраховувати на безоплатне медичне обслуговування.
План дій досить простий, оскільки необхідно лише звернутись до медичного закладу, який має договір з НСЗУ на пакети під назвою Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах або ж Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня.
Якщо ти не знаєш, як знайти такий заклад, тоді можеш зателефонувати за номером 16-77 та уточнити всю необхідну інформацію.
У разі, якщо у пацієнта будуть вимагати гроші за нижче вказані послуги, тоді необхідно звернутись до керівника медзакладу, місцевий департамент охорони здоровʼя або ж до Національної служби здоров’я України поштою info@nszu.gov.ua.
Якщо пацієнт хоче знаходитись в окремій палаті чи отримувати покращене харчування, тоді йому доведеться доплачувати. Крім того, з собою необхідно буде взяти засоби гігієни та інші необхідні особисті речі.
Однак рятувати може не лише майстерність лікарів, але й добре серце, що прагне допомогти близькій людині. Читай історію п’ятирічного хлопчика, який зберіг життя свого тата.
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