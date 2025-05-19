Где бесплатно провериться на гепатит A в Киеве — доступные способы для горожан

В связи со вспышкой вирусного гепатита A в центре столицы, Киевский городской центр контроля и профилактики болезней рекомендует пройти бесплатное обследование на наличие болезни.

В первую очередь это касается жителей жилищного массива Отрадный Соломенского района, который стал центром появления гепатита A. Где провериться — подробнее дальше.

Где в Киеве бесплатно провериться на гепатит A

Жителям Соломенского района 19 и 22 мая рекомендуют пройти обследование по адресу: ул. Михаила Донца, 13, парк Отрадный, у центрального входа с 10:00 до 14:00.

Надо найти голубой автобус центра. Там будут делать тест на гепатит A для всех желающих.

Кроме того, получить направление на тест можно у своего семейного врача.

Добавим, что в микрорайоне Отрадный подтверждено 65 случаев гепатита А. Локализация проживания больных ограничена улицами Шалимова и Донца.

Из-за сосредоточения гепатита А в одном массиве и в отдельных школах, в этих учебных заведениях взяли пробу воду для лабораторного исследования. Среди одной из причин заражения несоблюдение правил гигиены работниками школы.

Главный государственный санитарный врач и генеральный директор Киевского городского центра контроля и профилактики Сергей Чумак отметил, что для проверки взяли воду из местных бюветов.

— Анализы, проведенные по выходным, показали, что вся вода соответствует установленным нормам. Возбудители гепатита не обнаружены ни по бактериальным, ни по санитарно-гигиеническим показателям, — рассказал он в комментарии ТСН.

В то же время в Киевводфонд и Киевводоканал направили запросы о проведении регламентных работ на бюветах. В настоящее время ожидается информация об исполнителях работ и состоянии здоровья воды.

А как выявить гепатит A, о симптомах и лечении болезни читай в материале.

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