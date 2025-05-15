Де безкоштовно перевіритися на гепатит A у Києві — доступні способи для містян

У зв’язку зі спалахом вірусного гепатиту A в середмісті столиці, Київський міський центр контролю та профілактики хвороб рекомендує пройти безкоштовне обстеження на наявність хвороби.

Першою чергою це стосується мешканців житлового масиву Відрадний Солом’янського району, який став центром появи гепатиту A. Де перевіритися — докладніше далі.

Де у Києві безкоштовно перевіритися на гепатит A

Жителям Солом’янського району 15 травня рекомендують пройти обстеження за такою адресою: вул. Михайла Донця, 13, парк Відрадний, біля центрального входу з 10:00 до 14:00.

Треба знайти голубий автобус центру. Саме там робитимуть тест на гепатит A для всіх охочих.

Крім цього, отримати направлення на тест можна у свого сімейного лікаря.

Додамо, що нині в мікрорайоні Відрадний підтверджено 33 випадки гепатиту А. Локалізація проживання хворих обмежена вулицями Шалімова та Донця.

Через зосередження гепатиту A в одному масиві та в окремих школах, у цих навчальних закладах взяли пробу воду для лабораторного дослідження. Серед однієї з причин зараження недотримання правил гігієни працівниками школи.

Головний державний санітарний лікар Києва та генеральний директор Київського міського центру контролю та профілактики Сергій Чумак зазначив, що для перевірки взяли воду з місцевих бюветів.

— Аналізи, проведені вихідними, показали, що вся вода відповідає встановленим нормам. Збудників гепатиту не виявлено було ані за бактеріальними, ані за санітарно-гігієнічними показниками, — розповів він в коментарі ТСН.

Водночас до Київводфонду та Київводоканалу направили запити щодо проведення регламентних робіт на бюветах. Нині очікується інформація про виконавців робіт та стан здоров’я води.

А як виявити гепатит A, про симптоми та лікування хвороби читай в матеріалі.

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