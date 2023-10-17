Чтобы каждый знал, какие услуги может получить: НСЗУ презентовала Гид по Программе медицинских гарантий для пациентов

Национальная служба здоровья Украины действует в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения. Орган заключает договоры с учреждениями здравоохранения и закупает у них услуги медицинского обслуживания населения.

Поэтому мы можем бесплатно прийти к врачу и сдать определенные анализы или пройти процедуры. Но для этого нужно иметь декларацию с семейным врачом.

Чтобы людям было легче разобрать, какие услуги они могут получить, НСЗУ представила Гид по Программе медицинских гарантий для пациентов.

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Гид по Программе медицинских гарантий для пациентов от НСЗУ

Этот гид можно скачать на телефон и всегда иметь под рукой и на случай, если придется обратиться за медицинской помощью.

Там описано, какие услуги можно получить на первичном уровне медицинской помощи: у семейного врача, терапевта или педиатра для ребенка. Также ты узнаешь, какие анализы можно сделать бесплатно или какие лекарства можно получить бесплатно по программе Доступные лекарства.

Загрузить Гид от НСЗУ можно по ссылке.

Теперь благодаря Гиду можно найти информацию о:

что такое программа медицинских гарантий;

что такое пакеты медицинских услуг;

какие услуги можно получить;

враче первичной медицинской помощи;

что включает пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи;

что входит в пакет Сопровождение и лечение взрослых и детей, больных туберкулезом, на первичном уровне медицинской помощи;

какие лекарства входят в программу Доступные лекарства и как их получить бесплатно или с частичной доплатой;

какую информацию можно получить в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77;

как подать жалобу при нарушении прав пациента на безвозмездные медицинские услуги.

Некоторые пациенты могут получать бесплатные лекарства, но для этого требуется рецепт. Ранее мы рассказывали, кто может выписать рецепт на бесплатные лекарства при разных болезнях.

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