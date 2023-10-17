Здоров'я та краса

Щоб кожен знав, які послуги може отримати: НСЗУ презентувала Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів

Богдана Макалюк, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 10:31
Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів
Фото: Pexels

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