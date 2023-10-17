Щоб кожен знав, які послуги може отримати: НСЗУ презентувала Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів

Національна служба здоров’я України діє у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення. Орган укладає договори із закладами охорони здоров’я та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення.

Тому ми можемо безкоштовно прийти на прийом до лікаря та здати певні аналізи чи пройти процедури. Але для цього треба мати декларацію з сімейним лікарем.

Щоб людям було легше розібрати, які послуги вони можуть отримати, НСЗУ презентувала Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів.

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Гід по Програмі медичних гарантій для пацієнтів від НСЗУ

Цей гід можна завантажити на телефон і завжди мати під рукою і на випадок, якщо доведеться звернутися за медичною допомогою.

У посібнику доступно описано, які послуги можна отримати на первинному рівні медичної допомоги: у сімейного лікаря, терапевта або педіатра для дитини. Також ти дізнаєшся, які аналізи можна зробити безоплатно чи які ліки можна отримати безоплатно за програмою Доступні ліки.

Завантажити посібник від НСЗУ можна за посиланням.

Наразі завдяки Гіду можна знайти інформацію про:

що таке програма медичних гарантій;

що таке пакети медичних послуг;

які послуги можна отримати і лікаря первинної медичної допомоги;

що включає пакет Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги;

що входить в пакет Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги;

які ліки входять в програму Доступні ліки та як їх отримати безоплатно або з частковою доплатою;

яку інформацію можна отримати в контакті-центрі НСЗУ за номером 16-77;

як подати скаргу у разі порушення прав пацієнта на безоплатні медичні послуги.

Деякі пацієнти можуть отримувати безплатні ліки, але для цього потрібен рецепт. Раніше ми розповідали, хто може виписати рецепт на безплатні ліки при різних хворобах.

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