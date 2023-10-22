Преврати радость в привычку! Как активировать гормоны счастья в организме — объясняет эндокринолог

Когда речь идет о гормонах счастья, большинство из нас представляет что-то магическое, что вспыхивает в нашем организме, когда мы испытываем радость или удовольствие. Но действительно ли существуют такие гормоны? И можно ли изменить их уровень, выполняя простые действия в повседневной жизни?

Для того чтобы понять, как работает наш организм и можно ли натуральным путем повысить уровень гормонов счастья, издание Бережи себе пообщалось с эндокринологом Диной Крыловой.

Какие существуют гормоны счастья

Есть четыре типа гормонов: серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфин. Поговорим о каждом из них отдельно.

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Серотонин

Серотонин — это нейромедиатор, известный как естественный стимулятор настроения. Его низкий уровень может привести к депрессивным состояниям, тогда как повышение его концентрации может улучшить память, обучение и расслабление.

Есть разные способы увеличить его уровень, в том числе назначенные врачами медикаменты. Также можно увеличить уровень серотонина с помощью проведения времени на солнце, физические упражнения и медитация.

Собственно физические упражнения стимулируют производство триптофана — аминокислоты, необходимой для синтеза серотонина. Что касается питания, продукты, богатые белком, такие как индейка, содержат триптофан, но для эффективного преобразования его в серотонин нужны сложные углеводы.

Антидепрессанты, такие как СИОЗС и SNRI, также могут использоваться для повышения уровня серотонина, но их можно принимать только по назначению врача.

Дофамин

Дофамин — это ключевой нейромедиатор, который больше всего вовлечен в ощущение удовольствия как часть системы вознаграждения в мозге. Он играет важную роль в ряде биологических процессов: обучение, настроение, движение, сон и др.

Дофамин или дофаминовые приливы могут высвобождаться различными способами, от вкусного пирожного до секса или шопинга.

Дофамин синтезируется в мозге из аминокислоты тирозин, которая сначала превращается в L-допа, а затем в дофамин. Недостаток дофамина может вызвать симптомы, характерные для болезни Паркинсона, а также ухудшение настроения и концентрации.

Чтобы повысить уровень дофамина, рекомендуется потреблять продукты, богатые тирозином. К примеру, птицу, молочные продукты, авокадо, соя, бананы и тому подобное.

Окситоцин

Окситоцин еще иногда называют гормоном любви, который активизируется во время сексуальной близости и влюбленности. Его главная функция — стимулировать маточные сокращения во время родов. Также при условии, что у женщины роды протекают медленно, врачи иногда могут дать окситоцин для ускорения процесса.

Он также играет роль в установлении связи между матерью и ребенком. Окситоцин уменьшает стресс, тревогу и может улучшить социальное поведение. Его низкий уровень может быть связан с депрессией.

Чтобы увеличить уровень окситоцина в организме стоит делать такие несложные действия как физический контакт. К примеру, это могут быть объятия, секс, массаж, поцелуи и тому подобное.

Эндорфин

Эндорфины — это натуральные обезболивающие нашего организма, которые вырабатываются в гипоталамусе и гипофизе в ответ на боль или стресс.

Название гормонов происходит от термина эндогенный морфин, то есть морфин, который образуется в организме. И почему именно морфин? Все потому, что они создают ощущение комфорта, похожее на действие морфина.

Существует примерно 20 типов эндорфинов, наиболее изученным из которых является бета-эндорфин. Его ассоциируют с ощущением удовольствия во время физической активности.

Также, чтобы повысить уровень эндорфинов в организме, можно внести изменения в ритм жизни, в частности через спорт, любимую еду или положительные эмоции как смех.

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