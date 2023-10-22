Преврати радость в привычку! Как активировать гормоны счастья в организме — объясняет эндокринолог

Когда речь идет о гормонах счастья, большинство из нас представляет что-то магическое, что вспыхивает в нашем организме, когда мы испытываем радость или удовольствие. Но действительно ли существуют такие гормоны? И можно ли изменить их уровень, выполняя простые действия в повседневной жизни?
Для того чтобы понять, как работает наш организм и можно ли натуральным путем повысить уровень гормонов счастья, издание Бережи себе пообщалось с эндокринологом Диной Крыловой.
Есть четыре типа гормонов: серотонин, дофамин, окситоцин и эндорфин. Поговорим о каждом из них отдельно.
Серотонин — это нейромедиатор, известный как естественный стимулятор настроения. Его низкий уровень может привести к депрессивным состояниям, тогда как повышение его концентрации может улучшить память, обучение и расслабление.
Есть разные способы увеличить его уровень, в том числе назначенные врачами медикаменты. Также можно увеличить уровень серотонина с помощью проведения времени на солнце, физические упражнения и медитация.
Есть разные способы увеличить его уровень, в том числе назначенные врачами медикаменты. Также можно увеличить уровень серотонина с помощью проведения времени на солнце, физические упражнения и медитация.
Собственно физические упражнения стимулируют производство триптофана — аминокислоты, необходимой для синтеза серотонина. Что касается питания, продукты, богатые белком, такие как индейка, содержат триптофан, но для эффективного преобразования его в серотонин нужны сложные углеводы.
Фото: Pixabay
Антидепрессанты, такие как СИОЗС и SNRI, также могут использоваться для повышения уровня серотонина, но их можно принимать только по назначению врача.
Дофамин — это ключевой нейромедиатор, который больше всего вовлечен в ощущение удовольствия как часть системы вознаграждения в мозге. Он играет важную роль в ряде биологических процессов: обучение, настроение, движение, сон и др.
Дофамин или дофаминовые приливы могут высвобождаться различными способами, от вкусного пирожного до секса или шопинга.
Дофамин или дофаминовые приливы могут высвобождаться различными способами, от вкусного пирожного до секса или шопинга.
Дофамин синтезируется в мозге из аминокислоты тирозин, которая сначала превращается в L-допа, а затем в дофамин. Недостаток дофамина может вызвать симптомы, характерные для болезни Паркинсона, а также ухудшение настроения и концентрации.
Чтобы повысить уровень дофамина, рекомендуется потреблять продукты, богатые тирозином. К примеру, птицу, молочные продукты, авокадо, соя, бананы и тому подобное.
Окситоцин еще иногда называют гормоном любви, который активизируется во время сексуальной близости и влюбленности. Его главная функция — стимулировать маточные сокращения во время родов. Также при условии, что у женщины роды протекают медленно, врачи иногда могут дать окситоцин для ускорения процесса.
Он также играет роль в установлении связи между матерью и ребенком. Окситоцин уменьшает стресс, тревогу и может улучшить социальное поведение. Его низкий уровень может быть связан с депрессией.
Чтобы увеличить уровень окситоцина в организме стоит делать такие несложные действия как физический контакт. К примеру, это могут быть объятия, секс, массаж, поцелуи и тому подобное.
Чтобы увеличить уровень окситоцина в организме стоит делать такие несложные действия как физический контакт. К примеру, это могут быть объятия, секс, массаж, поцелуи и тому подобное.
Эндорфины — это натуральные обезболивающие нашего организма, которые вырабатываются в гипоталамусе и гипофизе в ответ на боль или стресс.
Название гормонов происходит от термина эндогенный морфин, то есть морфин, который образуется в организме. И почему именно морфин? Все потому, что они создают ощущение комфорта, похожее на действие морфина.
Название гормонов происходит от термина эндогенный морфин, то есть морфин, который образуется в организме. И почему именно морфин? Все потому, что они создают ощущение комфорта, похожее на действие морфина.
Существует примерно 20 типов эндорфинов, наиболее изученным из которых является бета-эндорфин. Его ассоциируют с ощущением удовольствия во время физической активности.
Также, чтобы повысить уровень эндорфинов в организме, можно внести изменения в ритм жизни, в частности через спорт, любимую еду или положительные эмоции как смех.
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