Перетвори радість на звичку! Як активувати гормони щастя в організмі — пояснює ендокринологиня

Коли мова йде про гормони щастя, більшість з нас уявляє щось магічне, що спалахує в нашому організмі, коли ми відчуваємо радість або задоволення. Але чи справді існують такі гормони? І чи можна змінити їх рівень, виконуючи прості дії в повсякденному житті?

Для того щоб зрозуміти, як працює наш організм і чи можна природним шляхом підвищити рівень гормонів щастя, видання Бережи себе поспілкувалося з ендокринологинею Діною Криловою.

Які існують гормони щастя

Є чотири типи гормонів: серотонін, дофамін, окситоцин та ендорфін. Поговорімо про кожен з них окремо.

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Серотонін

Серотонін — це нейромедіатор, що відомий як природний стимулятор настрою. Його низький рівень може призвести до депресивних станів, тоді як підвищення його концентрації може покращити пам’ять, навчання та розслаблення.

Є різні способи збільшити його рівень, зокрема призначені лікарями медикаменти. Також можна збільшити рівень серотоніну за допомогою проведення часу на сонці, фізичних вправ та медитації.

Власне фізичні вправи стимулюють виробництво триптофану — амінокислоти, що необхідна для синтезу серотоніну. Щодо харчування, продукти, багаті на білок, такі як індичка, містять триптофан, але для ефективного перетворення його на серотонін потрібні складні вуглеводи.

Антидепресанти, такі як СІЗЗС і SNRI, також можуть використовуватися для підвищення рівня серотоніну, але їх можна вживати лише за призначенням лікаря.

Дофамін

Дофамін — це ключовий нейромедіатор, який найбільше залучений у відчуття задоволення як частину системи винагороди в мозку. Він відіграє важливу роль у ряді біологічних процесів: навчання, настрій, рух, сон та ін.

Дофамін або дофамінові припливи можуть вивільнятися різноманітними способами, від смачного тістечка до сексу чи шопінгу.

Дофамін синтезується в мозку з амінокислоти тирозин, яка спершу перетворюється на L-допа, а потім на дофамін. Недостача дофаміну може викликати симптоми, характерні для хвороби Паркінсона, а також погіршення настрою та концентрації.

Щоб підвищити рівень дофаміну, рекомендується споживати продукти, що багаті на тирозин. Приміром, птицю, молочні продукти, авокадо, соя, банани тощо.

Окситоцин

Окситоцин ще іноді називають гормоном любові, який активізується під час сексуальної близькості та закоханості. Його головна функція — стимулювати маткові скорочення під час пологів. Також за умови, що у жінки пологи протікають повільно, лікарі іноді можуть дати окситоцин для пришвидшення процесу.

Він також відіграє роль у встановленні зв’язку між матір’ю і дитиною. Окситоцин зменшує стрес, тривогу і може поліпшити соціальну поведінку. Його низький рівень може бути пов’язаний із депресією.

Щоб збільшити рівень окситоцину в організмі варто робити такі нескладні дії як фізичний контакт. Приміром, це можуть бути обійми, секс, масаж, поцілунки тощо.

Ендорфін

Ендорфіни — це натуральні знеболювальні нашого організму, які виробляються в гіпоталамусі й гіпофізі у відповідь на біль або стрес.

Назва гормонів походить від терміну ендогенний морфін, тобто морфін, який утворюється в організмі. І чому власне морфін? Усе через те, що вони створюють відчуття комфорту, схожу на дію морфіну.

Існує приблизно 20 типів ендорфінів, найбільш вивченим з яких є бета-ендорфін. Його асоціюють із відчуттям задоволення під час фізичної активності.

Також щоб підвищити рівень ендорфінів в організмі, можна внести зміни в ритм життя, зокрема через спорт, улюблену їжу або позитивні емоції, як сміх.

Раніше ми розповідали, як підвищити гемоглобін та чим небезпечний його низький рівень.

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