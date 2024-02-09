Прививка хуже болезни? Развенчиваем самые распространенные мифы о гриппе и вакцинации пожилых людей

В последние годы среди всех респираторных вирусных заболеваний наибольшее внимание общества привлекал COVID-19. Однако никуда не исчезли и другие недуги. В контексте здравоохранения одним из самых опасных является грипп.

Как прогнозирует главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, уже в ближайшие недели именно грипп станет наиболее распространенным заболеванием в рамках эпидемического сезона.

Грипп представляет угрозу прежде всего для людей в возрасте 60+. У этой категории пациентов болезнь может вызвать тяжелые осложнения и провоцировать появление новых патологий, например, инфаркта или инсульта.

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Эффективным и безопасным способом оградить организм от опасных осложнений является вакцинация. К сожалению, лица старше 60 лет, которые являются основной группой риска, очень часто отказываются от прививки или, в лучшем случае, делают ее нерегулярно, то есть не каждый год, как рекомендуют врачи.

Одной из причин является недостаточная осведомленность. Многие пожилые люди все еще находятся под влиянием разнообразных мифов и манипуляций.

Давайте рассмотрим некоторые из них.

Миф 1: Грипп — это просто “сложная простуда”

Ежегодно от респираторных заболеваний, вызванных вирусом гриппа, умирают около 650 тыс. человек. В эту статистику не входят пациенты, пострадавшие от отложенных тяжелых осложнений.

Несмотря на то, что молодые и здоровые лица обычно (но не всегда!) выздоравливают от гриппа в течение нескольких недель, у части пациентов заболевание может повлечь за собой появление сопутствующих патологий: пневмонии, синусита, инфекций уха, воспаления мозга или сердца и т.д.

Тяжелое течение гриппа чаще всего встречается у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, онкологическими, неврологическими, хроническими болезнями, ожирением, а также у медицинских работников.

Отличается и симптоматика этих недугов. В отличие от простуды, грипп обычно манифестирует себя внезапно и в более острой форме. Преимущественно речь идет о резком росте температуры (более 38 градусов), головной боли, боли в мышцах и горле, кашле и т.д.

Причиной заболевания является инфицирование вирусом. Грипп не связан с погодой, сквозняками и тем, насколько тепло вы оделись. Сезон болезни совпадает с осенне-весенним периодом, поскольку в холодное время года вирусы более активны.

Миф 2: Прививка от гриппа может привести к заболеванию или тяжелому побочному действию

Вакцины, которые используют для иммунизации против гриппа, содержат инактивированный вирус, даже гипотетически не способный инфицировать человека и стать причиной заболевания. В то же время следует помнить, что для выработки иммунитета после прививки организма необходимо около двух недель. Человек может заразиться гриппом в течение этого периода.

Как и в случае с COVID-19, вакцинация против гриппа снижает, но не делает невозможным инфицирование вирусом. Главной задачей прививки является существенное уменьшение риска развития тяжелых осложнений и смерти в результате болезни.

В течение многих лет вакцину против гриппа получили миллионы человек. За это время она доказала свою безопасность и эффективность. Часть пациентов вскоре после прививки испытывает слабость и наблюдает незначительное повышение температуры. Также возможна несильная боль в месте инъекции. Такие симптомы являются нормальной реакцией иммунной системы на вакцину. Они длятся не более одного-двух дней. Поскольку у людей в возрасте 60+ иммунный ответ на вакцину слабее, подобные реакции у них выражены обычно в меньшей степени.

Более серьезные побочные эффекты встречаются очень редко. Одно время в Украине был распространен миф о том, что вакцины якобы вызывают аутизм. Из-за него многие отказались от прививок. Однако эта информация не подтверждается никакими исследованиями.

Миф 3: Если человек привился в предыдущие годы или переболел, он может считать себя защищенным

Вирусы гриппа постоянно изменяются и мутируют. Ежегодно ученые проводят масштабное исследование, чтобы спрогнозировать, какие штаммы гриппа будут доминировать в следующем эпидемическом сезоне. Согласно его результатам, производители выпускают подходящий вариант вакцин. Именно поэтому прививки против гриппа рекомендуют повторять каждый год.

Иммунитет, возникающий в организме после болезни, сохраняется около года. В то же время человек, который был инфицирован одним штаммом вируса, все еще остается уязвимым к остальным штаммам. Кроме того, очень часто люди самостоятельно ставят себе ложный диагноз и путают грипп с другими ОРВИ. Учитывая это, вероятная встреча с болезнью не считается основанием отказа вакцинации.

Прививки против COVID-19 не защищают от гриппа, и наоборот. Но вы можете пройти иммунизацию против обоих недугов в рамках одного визита к пункту прививки — врач введет вам вакцины в разные руки.

Напоминаем, что у пожилых людей сейчас есть возможность вакцинироваться против гриппа бесплатно.

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