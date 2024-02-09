Здоровье и красота

Прививка хуже болезни? Развенчиваем самые распространенные мифы о гриппе и вакцинации пожилых людей

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 09 февраля 2024, 14:15
Грип і вакцинація літніх людей - розвінчання популярних міфів
Фото: Depositphotos

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