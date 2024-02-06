Почему людям пожилого возраста важно вакцинироваться от гриппа и как сделать это бесплатно

Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на конец января в нашей стране зарегистрировано превышение эпидемического порога уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 в трех областях: Житомирской, Хмельницкой и Черновицкой. Еще в пяти регионах специалисты зафиксировали средний уровень заболеваемости: Винницкой, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской. В остальных областях – уровень неэпидемический.

За последнюю неделю января всего заболели 185 402 украинца, а в больницы госпитализировали 6 120 пациентов. К сожалению, медики также сообщили о 34 летальных случаях среди больных COVID-19 и восемь – среди тех, у кого диагностировали грипп.

Скоро грипп распространится сильнее, чем COVID-19

По словам главного государственного санитарного врача Украины Игоря Кузина, страна сейчас находится в середине эпидемического сезона. Данные еженедельного мониторинга говорят, что в течение февраля-апреля грипп будет превалировать над COVID-19.

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Игорь Кузин напоминает, что симптомы гриппа и COVID-19 отличаются. Грипп обычно проявляется резким подъемом температуры тела, а кашель, затрудненное дыхание, боли в горле появляются позже. В то же время для COVID-19, наоборот, характерно раннее появление респираторных симптомов. Повышение температуры тела у больного наблюдается впоследствии.

Несмотря на то, что в разговоре люди часто называют “гриппом” обычную простуду или насморк, на самом деле речь идет о совершенно разных болезнях. Если в нетяжелой форме этот недуг обычно проходит через 5-7 дней, то в случае тяжелого течения грипп сопровождается серьезными симптомами и может приводить к осложнениям, возникновению новых сопутствующих заболеваний и даже смерти.

Люди старшего возраста болеют в более тяжелой форме

Риск тяжелого течения гриппа существенно возрастает у людей в возрасте 60+.

Иммунная система человека с возрастом становится менее эффективной. Кроме того, на течение болезни могут оказать негативное влияние уже имеющиеся болезни, например астма, диабет, другие заболевания дыхательных путей, метаболические патологии и т.д.

У пожилых людей сезонный грипп часто сопровождается тяжелыми осложнениями, вроде пневмонии или воспаления сердечной мышцы. Исследования говорят, что при других факторах риска грипп может стать причиной инфаркта или инсульта.

Прививки рекомендуют делать до мая включительно

Наиболее эффективным способом снизить вероятность опасных осложнений гриппа является ежегодная вакцинация. Она особенно необходима людям старшего возраста и лицам с хроническими заболеваниями.

Вакцины против гриппа используют уже многие годы. Каждый год прививки делают миллионы людей во всем мире. Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, перед каждым эпидемическим сезоном вакцины адаптируют, чтобы обеспечить наилучшую защиту.

Для формирования полноценного иммунитета после вакцинации необходимо около двух недель. Лучше всего делать прививку до эпидсезона, который ежегодно начинается в октябре. Но даже если вы упустили этот момент, вакцинироваться рекомендуют до мая включительно.

Привиться против гриппа и COVID-19 можно одновременно — инъекции сделают в разные руки.

Если вам больше 60 лет, спросите врача о бесплатной вакцине

В отличие от вакцинации от COVID-19, которая для украинцев бесплатна, препарат против гриппа необходимо покупать в аптеке. Однако есть исключения.

Как сообщили в Минздраве, недавно наша страна получила 12 тысяч доз гуманитарной вакцины против гриппа для бесплатных прививок пациентов из групп риска. Доставка препарата в регионы уже началась и продлится до 9 февраля.

Люди старше 60 лет и с хроническими заболеваниями, а также лица, которые из-за профессиональных нужд контактируют со значительным количеством людей (медработники, учителя, продавцы и т.д.) могут обратиться к своим семейным врачам или в медучреждения, где расположены пункты прививок, чтобы узнать о возможности бесплатной иммунизации. Бесплатная вакцина также предназначена для беременных и детей от 6 месяцев.

Раньше мы рассказывали, как различить грипп и COVID-19.

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