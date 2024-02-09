Щеплення гірше за хворобу? Розвінчуємо найпоширеніші міфи про грип і вакцинацію літніх людей

Протягом останніх років серед усіх респіраторних вірусних захворювань найбільше увагу суспільства привертав COVID-19. Однак нікуди не зникли й інші недуги. У контексті охорони громадського здоров’я однією з найнебезпечніших є грип.

Як прогнозує головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, вже у найближчі тижні саме грип стане найбільш розповсюдженим захворюванням в рамках епідемічного сезону.

Грип є загрозою передусім для людей у віці 60+. У цієї категорії пацієнтів хвороба може викликати тяжкі ускладнення й навіть провокувати появу нових патологій, наприклад, інфаркту чи інсульту.

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Ефективним і безпечним способом захистити організм від небезпечних ускладнень є вакцинація. На жаль, особи старші 60 років, які є основною групою ризику, дуже часто відмовляються від щеплення або ж, в кращому разі, роблять його нерегулярно, тобто не щороку, як рекомендують лікарі.

Однією з причин є недостатня поінформованість. Чимало людей літнього віку все ще перебувають під впливом різноманітних міфів та маніпуляцій.

Давайте розглянемо деякі з них.

Міф 1: Грип — це просто “складна застуда”

Щороку безпосередньо від респіраторних захворювань, викликаних вірусом грипу, помирають близько 650 тис. осіб. У цю статистику не входять пацієнти, які постраждали від відкладених важких ускладнень.

Попри те, що молоді та здорові особи зазвичай (але не завжди!) видужують від грипу протягом кількох тижнів, у частини пацієнтів захворювання може спричинити появу супутніх патологій: пневмонії, синуситу, інфекцій вуха, запалення мозку чи серця тощо.

Важкий перебіг грипу найчастіше зустрічається в людей літнього віку та осіб з ослабленим імунітетом, онкологічними, неврологічними, хронічними хворобами, ожирінням, а також у медичних працівників.

Відрізняється й симптоматика цих недуг. На відміну від застуди, грип зазвичай маніфестує себе раптово та у більш гострій формі. Переважно йдеться про різке зростання температури (понад 38 градусів), головний біль, біль у м’язах та горлі, кашель тощо.

Причиною захворювання є інфікування вірусом. Грип не пов’язаний з погодою, протягами й тим, наскільки тепло ви вдягнулися. Сезон хвороби збігається з осінньо-весняним періодом, оскільки у холодні пори року віруси більш активні.

Міф 2: Щеплення від грипу може призвести до захворювання або важкої побічної дії

Вакцини, які використовують для імунізації проти грипу, містять інактивований вірус, який навіть гіпотетично не спроможний інфікувати людину і стати причиною захворювання. Водночас слід пам’ятати, що для вироблення імунітету після щеплення організму необхідно близько двох тижнів. Людина може заразитися грипом протягом цього періоду.

Як і у випадку з COVID-19, вакцинація проти грипу знижує, але не унеможливлює інфікування вірусом. Головним завданням щеплення є суттєве зменшення ризику розвитку важких ускладнень та смерті внаслідок хвороби.

Протягом багатьох років вакцину проти грипу отримали мільйони людей. За цей час вона довела свою безпечність та ефективність. Частина пацієнтів невдовзі після щеплення відчуває слабкість та спостерігає незначне підвищення температури. Також можливим є несильний біль у місці ін’єкції. Такі симптоми є нормальною реакцією імунної системи на вакцину. Вони тривають не більше одного-двох днів. Оскільки в людей у віці 60+ імунна відповідь на вакцину слабша, схожі реакції у них виражені зазвичай меншою мірою.

Більш серйозні побічні ефекти зустрічаються вкрай рідко. Певний час в Україні був поширений міф про те, що вакцини нібито викликають аутизм. Через нього чимало людей відмовилися від щеплень. Однак ця інформація не підтверджується жодними дослідженнями.

Міф 3: Якщо людина робила щеплення в попередні роки або перехворіла, вона може вважати себе захищеною

Віруси грипу постійно змінюються і мутують. Щороку вчені здійснюють масштабне дослідження, щоб спрогнозувати, які штами грипу домінуватимуть в наступному епідемічному сезоні. Згідно з його результатами, виробники випускають відповідний варіант вакцин. Саме тому щеплення проти грипу рекомендують повторювати кожного року.

Імунітет, який виникає в організмі після хвороби, зберігається близько року. Водночас людина, яка була інфікована одним штамом вірусу, все ще залишається вразливою до решти штамів. Крім того, дуже часто люди самостійно ставлять собі помилковий діагноз і плутають грип з іншими ГРВІ. З огляду на це, ймовірна зустріч з хворобою не вважається підставою для відмови від вакцинації.

Щеплення проти COVID-19 не захищають від грипу, і навпаки. Але ви можете пройти імунізацію проти обох недуг в рамках одного візиту до пункту щеплення — лікар введе вам вакцини в різні руки.

Нагадуємо, що в людей літнього віку зараз є можливість вакцинуватися проти грипу безкоштовно.

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