Кнопка запуска целого каскада опасных болезней — как хронический стресс влияет на здоровье

Время от времени все люди испытывают стресс. Об этом сигнализируют спазмы мышц, учащенное дыхание, частое сердцебиение, потоотделение или тремор.
Но если стресс переходит в хроническую форму, он может сопровождаться серьезными сбоями в работе организма и болезнями.
Издание УП. Жизнь разобралось, как длительный стресс влияет на здоровье человека и как можно поддержать себя в это непростое время.
В общем, хронический стресс бьет буквально по всем органам человека, что приводит к самым разным заболеваниям.
Вот несколько самых распространенных последствий, которые могли ощутить на себе украинцы:
Уверены, что эти советы тебе уже знакомы. Главное — придерживаться их. Прежде всего, установи режим дня. Это касается и сна, и питания, и отдыха, и работы.
Помни, что алкоголь и сигареты — твои враги. Они не только не помогают устранять стресс, а наоборот усиливают его и губительно влияют на организм.
Помни, что алкоголь и сигареты — твои враги. Они не только не помогают устранять стресс, а наоборот усиливают его и губительно влияют на организм.
Заниматься самолечением не стоит. Лучше ежегодно проходить медицинское обследование, а в случае тревожных симптомов немедленно обращаться к врачу.
Помочь физической составляющей здоровья может забота о своем психическом состоянии. Не додумывай страшных событий, нагнетая ситуацию, а подумай, что можно сделать и как повлиять на жизнь.
Например, попробуй найти отрасль, где ты сможешь быть полезным(-ой) и продолжай работать на победу. А в свободное время занимайся тем, что действительно доставляет удовольствие.
Создай такое себе “меню приятных активностей”, среди которых ты ежедневно сможешь выбирать что-то по душе.
Также не бойся просить о помощи близких и специалистов. Ведь прятать в себе моральную боль — очень опасно.
В общем, важно искать положительные эмоции и смысл жизни в вихре страшных новостей. Ведь знай, тебе есть ради кого и чего продолжать борьбу.
Безусловно, война — чрезвычайный стресс для каждого. Однако разные люди проживают опыт по-своему. Читай, как раскрываются типы характера во время войны.
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