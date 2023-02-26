Кнопка запуска целого каскада опасных болезней — как хронический стресс влияет на здоровье

Время от времени все люди испытывают стресс. Об этом сигнализируют спазмы мышц, учащенное дыхание, частое сердцебиение, потоотделение или тремор.

Но если стресс переходит в хроническую форму, он может сопровождаться серьезными сбоями в работе организма и болезнями.

Издание УП. Жизнь разобралось, как длительный стресс влияет на здоровье человека и как можно поддержать себя в это непростое время.

Сейчас также смотрят

Как хронический стресс влияет на человека

В общем, хронический стресс бьет буквально по всем органам человека, что приводит к самым разным заболеваниям.

Вот несколько самых распространенных последствий, которые могли ощутить на себе украинцы:

бессонница — может быть кратковременной эпизодической или длиться две недели и дольше;

— может быть кратковременной эпизодической или длиться две недели и дольше; головная боль — может быть связана с эмоциональным напряжением и переутомлением, часто наблюдается мигрень;

— может быть связана с эмоциональным напряжением и переутомлением, часто наблюдается мигрень; психогенный мутизм — потеря способности говорить после острого стресса;

— потеря способности говорить после острого стресса; обострение аутоиммунных болезней — могут прогрессировать псориаз, аутоиммунный тиреоидит и как следствие гипотиреоз;

— могут прогрессировать псориаз, аутоиммунный тиреоидит и как следствие гипотиреоз; эндокринные заболевания — повышение риска появления сахарного диабета II типа и других болезней;

— повышение риска появления сахарного диабета II типа и других болезней; тошнота — может возникать из-за повышения кислотности желудка и мышечного спазма;

— может возникать из-за повышения кислотности желудка и мышечного спазма; расстройства пищевого поведения — появление анорексии, булимии, компульсивного переедания вследствие стресса и проблем с желудочно-кишечным трактом;

— появление анорексии, булимии, компульсивного переедания вследствие стресса и проблем с желудочно-кишечным трактом; набор избыточного веса — стресс, гормональный сбой и РПП могут привести к колебаниям веса;

энурез — неконтролируемое мочеиспускание наиболее часто наблюдается у детей, но вследствие хронического стресса может быть и у взрослых;

— неконтролируемое мочеиспускание наиболее часто наблюдается у детей, но вследствие хронического стресса может быть и у взрослых; нервные тики и заикания — хронические самопроизвольные мышечные сокращения у детей и взрослых сигнализируют о необходимости обратиться к врачу;

— хронические самопроизвольные мышечные сокращения у детей и взрослых сигнализируют о необходимости обратиться к врачу; бруксизм — скрип зубами (особенно ночью) может потребовать ношения специальной капы для защиты зубов;

— скрип зубами (особенно ночью) может потребовать ношения специальной капы для защиты зубов; онемение конечностей — постоянный спазм сосудов конечностей свидетельствует о поражении нервной системы;

— постоянный спазм сосудов конечностей свидетельствует о поражении нервной системы; гинекологические проблемы и снижение либидо — хронический стресс блокирует репродуктивную функцию женщин, поскольку в это время для организма важно выжить в целом;

— хронический стресс блокирует репродуктивную функцию женщин, поскольку в это время для организма важно выжить в целом; выпадение волос — обычно происходит через несколько месяцев после острой стрессовой реакции, а восстановление длится около полугода;

— обычно происходит через несколько месяцев после острой стрессовой реакции, а восстановление длится около полугода; чрезмерное оволосение — появление темных волос у женщин, например, над губой, может возникать из-за избытка мужских половых гормонов в организме;

— появление темных волос у женщин, например, над губой, может возникать из-за избытка мужских половых гормонов в организме; кожные заболевания — акне, повышенная жирность кожи, экзема, атопический или себорейный дерматит, розацеа, герпес, крапивница, шелушение кожи и многие другие проблемы могут обостриться на фоне стресса.

Как бороться с хроническим стрессом

Уверены, что эти советы тебе уже знакомы. Главное — придерживаться их. Прежде всего, установи режим дня. Это касается и сна, и питания, и отдыха, и работы.

Помни, что алкоголь и сигареты — твои враги. Они не только не помогают устранять стресс, а наоборот усиливают его и губительно влияют на организм.

Заниматься самолечением не стоит. Лучше ежегодно проходить медицинское обследование, а в случае тревожных симптомов немедленно обращаться к врачу.

Помочь физической составляющей здоровья может забота о своем психическом состоянии. Не додумывай страшных событий, нагнетая ситуацию, а подумай, что можно сделать и как повлиять на жизнь.

Например, попробуй найти отрасль, где ты сможешь быть полезным(-ой) и продолжай работать на победу. А в свободное время занимайся тем, что действительно доставляет удовольствие.

Создай такое себе “меню приятных активностей”, среди которых ты ежедневно сможешь выбирать что-то по душе.

Также не бойся просить о помощи близких и специалистов. Ведь прятать в себе моральную боль — очень опасно.

В общем, важно искать положительные эмоции и смысл жизни в вихре страшных новостей. Ведь знай, тебе есть ради кого и чего продолжать борьбу.

Безусловно, война — чрезвычайный стресс для каждого. Однако разные люди проживают опыт по-своему. Читай, как раскрываются типы характера во время войны.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!