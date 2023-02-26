Кнопка запуску цілого каскаду небезпечних хвороб — як хронічний стрес впливає на здоров’я

Час від часу всі люди переживають стрес. Про це сигналізують спазми м’язів, прискорене дихання, часте серцебиття, потовиділення чи тремор.

Але якщо стрес переходить у хронічну форму, то він може супроводжуватись серйозними збоями в роботі організму та хворобами.

Видання УП. Життя розібралось, як тривалий стрес впливає на здоров’я людини та як можна підтримати себе в цей непростий час.

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Як хронічний стрес впливає на людину

Загалом хронічний стрес б’є буквально по всіх органах людини, що призводить до найрізноманітніших захворювань.

Ось кілька найпоширеніших наслідків, які могли відчути на собі українці:

безсоння — може бути короткочасним епізодичним або тривати два тижні та довше;

— може бути короткочасним епізодичним або тривати два тижні та довше; головний біль — може бути пов’язаний з емоційною напругою та перевтомою, часто спостерігається мігрень;

— може бути пов’язаний з емоційною напругою та перевтомою, часто спостерігається мігрень; психогенний мутизм — втрата здатності говорити після гострого стресу;

— втрата здатності говорити після гострого стресу; загострення аутоімунних хвороб — можуть прогресувати псоріаз, аутоімунний тиреоїдит та як наслідок гіпотиреоз;

— можуть прогресувати псоріаз, аутоімунний тиреоїдит та як наслідок гіпотиреоз; ендокринні захворювання — підвищення ризику появи цукрового діабету ІІ типу та інших хвороб;

— підвищення ризику появи цукрового діабету ІІ типу та інших хвороб; нудота — може виникати через підвищення кислотності шлунку та м’язовий спазм;

— може виникати через підвищення кислотності шлунку та м’язовий спазм; розлади харчової поведінки — поява анорексії, булімії, компульсивного переїдання внаслідок стресу та проблем зі шлунково-кишковим трактом;

— поява анорексії, булімії, компульсивного переїдання внаслідок стресу та проблем зі шлунково-кишковим трактом; набір надмірної ваги — стрес, гормональний збій та РХП можуть призвести до коливань ваги;

енурез — неконтрольоване сечовипускання найчастіше спостерігається в дітей, але внаслідок хронічного стресу може бути й у дорослих;

— неконтрольоване сечовипускання найчастіше спостерігається в дітей, але внаслідок хронічного стресу може бути й у дорослих; нервові тики та заїкання — хронічні мимовільні м’язові скорочення у дітей та дорослих сигналізують про потребу звернутись до лікаря;

— хронічні мимовільні м’язові скорочення у дітей та дорослих сигналізують про потребу звернутись до лікаря; бруксизм — скрипіння зубами (особливо вночі) може потребувати носіння спеціальної капи для захисту зубів;

— скрипіння зубами (особливо вночі) може потребувати носіння спеціальної капи для захисту зубів; оніміння кінцівок — постійний спазм судин кінцівок свідчить про ураження нервової системи;

— постійний спазм судин кінцівок свідчить про ураження нервової системи; гінекологічні проблеми та зниження лібідо — хронічний стрес блокує репродуктивну функцію жінок, оскільки в цей час для організму важливо вижити загалом;

— хронічний стрес блокує репродуктивну функцію жінок, оскільки в цей час для організму важливо вижити загалом; випадіння волосся — зазвичай відбувається за кілька місяців після гострої стресової реакції, а відновлення триває близько півроку;

— зазвичай відбувається за кілька місяців після гострої стресової реакції, а відновлення триває близько півроку; надмірне оволосіння — поява темного волосся у жінок, наприклад, над губою, може виникати через надлишок чоловічих статевих гормонів в організмі;

— поява темного волосся у жінок, наприклад, над губою, може виникати через надлишок чоловічих статевих гормонів в організмі; шкірні захворювання — акне, підвищена жирність шкіри, екзема, атопічний чи себорейний дерматит, розацеа, герпес, кропив’янка, лущення шкіри та багато інших проблем можуть загостритись на фоні стресу.

Як боротись з хронічним стресом

Впевнені, що ці поради тобі вже знайомі. Головне — дотримуватись їх. Перш за все, встанови режим дня. Це стосується і сну, і харчування, і відпочинку, і роботи.

Пам’ятай, що алкоголь та цигарки — твої вороги. Вони не лише не допомагають усувати стрес, а навпаки — підсилюють його та згубно впливають на організм.

Займатись самолікуванням не варто. Краще щорічно проходити медичні обстеження, а у разі тривожних симптомів негайно звертатись до лікаря.

Допомогти фізичній складовій здоров’я може турбота про свій психічний стан. Не додумуй страшні події, нагнітаючи ситуацію, а поміркуй, що можна зробити і як вплинути на життя.

Наприклад, спробуй знайти галузь, де ти зможеш бути корисним(-ою) та продовжуй працювати на перемогу. А у вільний час займайся тим, що дійсно приносить задоволення.

Створи таке собі “меню приємних активностей”, серед яких ти щодня зможеш обирати щось до душі.

Також не бійся просити про допомогу близьких та спеціалістів. Адже ховати в собі моральний біль — дуже небезпечно.

Загалом важливо шукати позитивні емоції та сенс життя у вихорі страшних новин. Адже знай, тобі є заради кого і чого продовжувати боротьбу.

Безперечно, війна — надзвичайний стрес для кожного. Проте різні люди проживають досвід по-своєму. Читай, як розкриваються типи темпераменту під час війни.

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