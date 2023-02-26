Кнопка запуску цілого каскаду небезпечних хвороб — як хронічний стрес впливає на здоров’я

Час від часу всі люди переживають стрес. Про це сигналізують спазми м’язів, прискорене дихання, часте серцебиття, потовиділення чи тремор.
Але якщо стрес переходить у хронічну форму, то він може супроводжуватись серйозними збоями в роботі організму та хворобами.
Видання УП. Життя розібралось, як тривалий стрес впливає на здоров’я людини та як можна підтримати себе в цей непростий час.
Загалом хронічний стрес б’є буквально по всіх органах людини, що призводить до найрізноманітніших захворювань.
Ось кілька найпоширеніших наслідків, які могли відчути на собі українці:
Впевнені, що ці поради тобі вже знайомі. Головне — дотримуватись їх. Перш за все, встанови режим дня. Це стосується і сну, і харчування, і відпочинку, і роботи.
Пам’ятай, що алкоголь та цигарки — твої вороги. Вони не лише не допомагають усувати стрес, а навпаки — підсилюють його та згубно впливають на організм.
Пам’ятай, що алкоголь та цигарки — твої вороги. Вони не лише не допомагають усувати стрес, а навпаки — підсилюють його та згубно впливають на організм.
Займатись самолікуванням не варто. Краще щорічно проходити медичні обстеження, а у разі тривожних симптомів негайно звертатись до лікаря.
Допомогти фізичній складовій здоров’я може турбота про свій психічний стан. Не додумуй страшні події, нагнітаючи ситуацію, а поміркуй, що можна зробити і як вплинути на життя.
Наприклад, спробуй знайти галузь, де ти зможеш бути корисним(-ою) та продовжуй працювати на перемогу. А у вільний час займайся тим, що дійсно приносить задоволення.
Створи таке собі “меню приємних активностей”, серед яких ти щодня зможеш обирати щось до душі.
Також не бійся просити про допомогу близьких та спеціалістів. Адже ховати в собі моральний біль — дуже небезпечно.
Загалом важливо шукати позитивні емоції та сенс життя у вихорі страшних новин. Адже знай, тобі є заради кого і чого продовжувати боротьбу.
Безперечно, війна — надзвичайний стрес для кожного. Проте різні люди проживають досвід по-своєму. Читай, як розкриваються типи темпераменту під час війни.
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