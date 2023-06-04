Красота и уход за пальчиками. Идеи педикюра на лето 2023 — подборка

Незаметно подкралось лето, а это значит, что наши ножки требуют внимания. Подготовить их к теплой погоде можно и с помощью педикюра.
На процедуре полируют стопы, делают правильный срез ногтя, ухаживают за кожей ног и окрашивают ноготки в красивые цвета. Мы подготовили для тебя идеи педикюра 2023 — читай в материале.
Летом хочется чего-нибудь теплого и яркого. Это время отлично подходит для экспериментов. А среди трендов педикюра этим летом есть из чего выбрать. Неизменной классикой остаются нюдовые оттенки и френч.
Эти варианты подходят как для повседневного педикюра, так и для отдыха.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE PEDICURE CALGARY (@happy.nails.house)
Публикация от MANICURE PEDICURE CALGARY (@happy.nails.house)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera’s Hair ✂ (@verashair)
Публикация от Vera’s Hair ✂ (@verashair)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manicure Pedicure Calgary (@alonamostova)
Публикация от Manicure Pedicure Calgary (@alonamostova)
Врываются в моду 2023 года и блестки. Это может быть покрытие полностью из блесток и светоотражателей, или в виде линий или французского маникюра.
Такой маникюр будет мерцать на солнце, а особенно красиво будет выглядеть в воде. Если ты уезжаешь в отпуск, присмотрись к этой идее.
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Публикация от NOA | PEDICURE ANTWERP. (@hantsonnoa)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚜️Enze beauty salon⚜️ (@enze_beauty)
Публикация от ⚜️Enze beauty salon⚜️ (@enze_beauty)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Curs Pedichiura (@arsenie.rocsana)
Публикация от Curs Pedichiura (@arsenie.rocsana)
Какое же лето без ярких цветов? Здесь тоже множество идей. Самыми популярными цветами есть зеленый, яркий розовый, оттенки желтого и оранжевого. Вот несколько идей, как можно украсить пальчики.
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Публикация от Jessica Rhoades (@jessicajrhoades)
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Публикация от Colors By Sassy ???? (@colorsbysassy)
Экзотические дизайны предназначены именно для летнего времени. Морские волны, листики, фламинго и еще множество видов наклеек для тех, кто обожает рисунки на ногтях. Может, тебе понравятся эти идеи?
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE PEDICURE, RZĘSY WARSZAWA (@freedom_warsaw)
Публикация от MANICURE PEDICURE, RZĘSY WARSZAWA (@freedom_warsaw)
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Публикация от ✨مستانه ظهيری[YN]مدرس ارشد (@mastanehzahiry)
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Публикация от آموزش و خدمات پدیکور |ژلیش (@zahra.spa.nail)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ????✂️????????-???????????????????????? (@lady_style_nails)
Публикация от ????✂️????????-???????????????????????? (@lady_style_nails)
Ранее мы рассказывали об идеях маникюра на лето 2023.
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