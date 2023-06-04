Красота и уход за пальчиками. Идеи педикюра на лето 2023 — подборка

Незаметно подкралось лето, а это значит, что наши ножки требуют внимания. Подготовить их к теплой погоде можно и с помощью педикюра.

На процедуре полируют стопы, делают правильный срез ногтя, ухаживают за кожей ног и окрашивают ноготки в красивые цвета. Мы подготовили для тебя идеи педикюра 2023 — читай в материале.

Идеи педикюра 2023: подборка трендовых идей

Летом хочется чего-нибудь теплого и яркого. Это время отлично подходит для экспериментов. А среди трендов педикюра этим летом есть из чего выбрать. Неизменной классикой остаются нюдовые оттенки и френч.

Нюдовый педикюр на лето

Эти варианты подходят как для повседневного педикюра, так и для отдыха.

Педикюр с блестками

Врываются в моду 2023 года и блестки. Это может быть покрытие полностью из блесток и светоотражателей, или в виде линий или французского маникюра.

Такой маникюр будет мерцать на солнце, а особенно красиво будет выглядеть в воде. Если ты уезжаешь в отпуск, присмотрись к этой идее.

Идеи яркого педикюра на лето

Какое же лето без ярких цветов? Здесь тоже множество идей. Самыми популярными цветами есть зеленый, яркий розовый, оттенки желтого и оранжевого. Вот несколько идей, как можно украсить пальчики.

Дизайны педикюра на лето 2023

Экзотические дизайны предназначены именно для летнего времени. Морские волны, листики, фламинго и еще множество видов наклеек для тех, кто обожает рисунки на ногтях. Может, тебе понравятся эти идеи?

Ранее мы рассказывали об идеях маникюра на лето 2023.

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