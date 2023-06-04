Краса та догляд за пальчиками. Ідеї педикюру на літо 2023 — добірка

Непомітно підкралося літо, а це означає, що наші ніжки потребують уваги. Підготувати їх до теплої погоди можна і за допомогою педикюру.
На процедурі полірують стопи, роблять правильний зріз нігтя, доглядають за шкірою ніг і фарбують нігтики в чудові кольори. Ми підготували для тебе ідеї педикюру 2023 — читай у матеріалі.
Влітку хочеться чогось теплого та яскравого. Цей час чудово підходить для експериментів. А серед трендів педикюру цього літа є з чого вибрати. Незмінною класикою залишаються нюдові відтінки та френч.
Ці варіанти підходять як для повсякденного педикюру, так і для відпочинку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE PEDICURE CALGARY (@happy.nails.house)
Публикация от MANICURE PEDICURE CALGARY (@happy.nails.house)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera’s Hair ✂ (@verashair)
Публикация от Vera’s Hair ✂ (@verashair)
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manicure Pedicure Calgary (@alonamostova)
Публикация от Manicure Pedicure Calgary (@alonamostova)
Вриваються в моду 2023 року і блискітки. Це може бути покриття повністю з блискіток та світловідбивачів, або у вигляді ліній чи французького манікюру. Такий манікюр буде мерехтіти на сонці, а особливо красивий вигляд матиме у воді. Якщо ти їдеш у відпустку, придивися до цієї ідеї.
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Публикация от NOA | PEDICURE ANTWERP. (@hantsonnoa)
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Публикация от ⚜️Enze beauty salon⚜️ (@enze_beauty)
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Публикация от Curs Pedichiura (@arsenie.rocsana)
Яке ж літо без яскравих кольорів? Тут також безліч ідей. Найпопулярнішими кольорами є зелений, яскраво рожевий, відтінки жовтого та помаранчевого. Ось кілька ідей, як можна прикрасити пальчики.
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Публикация от Jessica Rhoades (@jessicajrhoades)
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Публикация от Colors By Sassy ???? (@colorsbysassy)
Екзотичні дизайни призначені саме для літньої пори. Морські хвилі, листочки, фламінго і ще безліч видів наліпок для тих, хто обожнює малюнки на нігтях. Можливо, тобі сподобаються ці ідеї?
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Публикация от MANICURE PEDICURE, RZĘSY WARSZAWA (@freedom_warsaw)
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Публикация от ????✂️????????-???????????????????????? (@lady_style_nails)
Раніше ми розповідали про ідеї манікюру на літо 2023.
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