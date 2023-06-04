Краса та догляд за пальчиками. Ідеї педикюру на літо 2023 — добірка

Непомітно підкралося літо, а це означає, що наші ніжки потребують уваги. Підготувати їх до теплої погоди можна і за допомогою педикюру.

На процедурі полірують стопи, роблять правильний зріз нігтя, доглядають за шкірою ніг і фарбують нігтики в чудові кольори. Ми підготували для тебе ідеї педикюру 2023 — читай у матеріалі.

Ідеї педикюру 2023: добірка трендових ідей

Влітку хочеться чогось теплого та яскравого. Цей час чудово підходить для експериментів. А серед трендів педикюру цього літа є з чого вибрати. Незмінною класикою залишаються нюдові відтінки та френч.

Нюдовий педикюр на літо

Ці варіанти підходять як для повсякденного педикюру, так і для відпочинку.

Педикюр з блискітками

Вриваються в моду 2023 року і блискітки. Це може бути покриття повністю з блискіток та світловідбивачів, або у вигляді ліній чи французького манікюру. Такий манікюр буде мерехтіти на сонці, а особливо красивий вигляд матиме у воді. Якщо ти їдеш у відпустку, придивися до цієї ідеї.

Ідеї яскравого педикюру на літо

Яке ж літо без яскравих кольорів? Тут також безліч ідей. Найпопулярнішими кольорами є зелений, яскраво рожевий, відтінки жовтого та помаранчевого. Ось кілька ідей, як можна прикрасити пальчики.

Дизайни педикюру на літо 2023

Екзотичні дизайни призначені саме для літньої пори. Морські хвилі, листочки, фламінго і ще безліч видів наліпок для тих, хто обожнює малюнки на нігтях. Можливо, тобі сподобаються ці ідеї?

Раніше ми розповідали про ідеї манікюру на літо 2023.

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