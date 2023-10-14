Как быстро высушить лак на ногтях: лайфхаки в домашних условиях

Маникюр – один из элементов комплексного ухода женщины, чтобы чувствовать себя ухоженной, уверенной и элегантной. Быстротечность современного мира предполагает дефицит времени в повседневной жизни. Наш материал о том, как быстро высушить лак на ногтях в домашних условиях.

Прежде всего, сделай так, чтобы тебя ничего не отвлекало. Приготовь все, что нужно: сам лак, спонжи, ацетон, а также подручный инвентарь, для способа, который будете использовать, чтобы материал быстро высох.

Три фактора, ускоряющие высыхание лака на ногтях

Подготовка лака к нанесению.

Подготовка ногтевой пластины.

Действия после нанесения на ногтевую пластину.

Что касается лака, то следует запомнить, что свежий, с жидкой текстурой материал, скорее высыхает. Так, чем он старше и густее, тем дольше он будет оставаться липким. Чтобы ускорить засыхание вещества, можно его на несколько минут поместить в морозильную или хотя бы холодильную камеру.

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Подготовка ногтевой пластины. Перед нанесением следует обезжирить ногтевую пластину. Для этого ее можно протереть ацетоном или спиртом. Следует сказать, что момент, когда ноготь распарен после сауны или находился дольше в горячей воде, не лучший для нанесения лака. Также не стоит наносить более двух раз покрытие на ноготь. В крайнем случае, при двух-трех нанесениях, следует делать перерыв между ними на 2-3 мин, для его подсыхания.

А теперь самое главное.

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Как быстро высушить уже нанесенный лак для ногтей в домашних условиях

Вот несколько советов простых и доступных советов, как быстро высушить лак для ногтей:

Для сушки используй фен. Сушить следует только холодным воздухом, иначе вещество может потерять свой блеск или потрескаться.

Опусти руки с уже нанесенным лаком в мисочку с ледяной водой на 1-2 минуты.

Дай 1-2 минуты подсохнуть и нанеси пипеткой пару капель масла на ногтевую пластину. Через 5 минут смой в теплой воде.

Для быстрого высыхания используй спрей для сушки лака. Следует сказать в этом способе недостаток, поскольку спрей помимо ногтей попадает и на кожу рук, а это не очень хорошо для самой кожи.

Все эти способы быстрой сушки лака в домашних условиях проверены и доступны каждому. Но если у тебя нет СОВСЕМ времени, тогда самый лучший вариант нанести на ногти прозрачное покрытие, потому что вырисовывать цветом гораздо дольше. А результат будет тоже непревзойденным – блеск и ухоженность будут обеспечены.

Кстати, раньше мы еще рассказывали полезные советы, как снять гель-лак дома.

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