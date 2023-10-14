Как быстро высушить лак на ногтях: лайфхаки в домашних условиях

Маникюр – один из элементов комплексного ухода женщины, чтобы чувствовать себя ухоженной, уверенной и элегантной. Быстротечность современного мира предполагает дефицит времени в повседневной жизни. Наш материал о том, как быстро высушить лак на ногтях в домашних условиях.
Прежде всего, сделай так, чтобы тебя ничего не отвлекало. Приготовь все, что нужно: сам лак, спонжи, ацетон, а также подручный инвентарь, для способа, который будете использовать, чтобы материал быстро высох.
Что касается лака, то следует запомнить, что свежий, с жидкой текстурой материал, скорее высыхает. Так, чем он старше и густее, тем дольше он будет оставаться липким. Чтобы ускорить засыхание вещества, можно его на несколько минут поместить в морозильную или хотя бы холодильную камеру.
Подготовка ногтевой пластины. Перед нанесением следует обезжирить ногтевую пластину. Для этого ее можно протереть ацетоном или спиртом. Следует сказать, что момент, когда ноготь распарен после сауны или находился дольше в горячей воде, не лучший для нанесения лака. Также не стоит наносить более двух раз покрытие на ноготь. В крайнем случае, при двух-трех нанесениях, следует делать перерыв между ними на 2-3 мин, для его подсыхания.
А теперь самое главное.
Вот несколько советов простых и доступных советов, как быстро высушить лак для ногтей:
Все эти способы быстрой сушки лака в домашних условиях проверены и доступны каждому. Но если у тебя нет СОВСЕМ времени, тогда самый лучший вариант нанести на ногти прозрачное покрытие, потому что вырисовывать цветом гораздо дольше. А результат будет тоже непревзойденным – блеск и ухоженность будут обеспечены.
Кстати, раньше мы еще рассказывали полезные советы, как снять гель-лак дома.
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