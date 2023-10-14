Як швидко висушити лак на нігтях: лайфхаки в домашніх умовах

Манікюр – один з елементів комплексного догляду жінки, щоб почувати себе доглянутою, впевненою та елегантною. Швидкоплинність сучасного світу передбачає дефіцит часу в повсякденному житті. Наш матеріал про те, як швидко висушити лак на нігтях в домашніх умовах.

Насамперед зроби так, щоб тебе нічого не відволікало. Приготуй все, що потрібно мати для нанесення: сам матеріал, спонжі, ацетон, а також підручний інвентар, для способу, який будеш використовувати, щоб лак швидко висох на нігтях.

Три чинники, які допоможуть швидко висушити лак на нігтях

Підготовка матеріалу до нанесення.

Підготовка нігтьової пластини.

Дії, після нанесення матеріалу на нігтьову пластину.

Що стосується лаку, то слід запам’ятати, що свіжа, з рідкою текстурою речовина, швидше висихає. Так, що чим він старший і густий, тим довше він буде залишатись липким. Щоб пришвидшити засихання, можна його на декілька хвилин помістити в морозильну, або хоча б холодильну камеру.

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Підготовка нігтьової пластини. Перед нанесенням лаку слід знежирити нігтьову пластину. Для цього можна її протерти ацетоном чи спиртом. Слід сказати, що момент, коли ніготь розпарений після сауни, чи перебував довший час в гарячій воді, не найкращий для нанесення матеріалу. Також не варто наносити більше ніж два рази покриття на ніготь. В крайньому разі, при двох-трьох раз нанесеннях, слід робити перерву між ними на 2-3 хв, для його підсихання.

А тепер найголовніше.

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Як швидко висушити вже нанесений лак для нігтів в домашніх умовах

Ось декілька порад простих і доступних порад, як швидко висушити лак для нігтів:

Для сушки використай фен. Сушити слід тільки холодним повітрям, інакше фарба може втратити свій блиск чи потріскатись.

Опусти руки з вже нанесеним лаком в мисочку з крижаною водою на 1-2 хвилини.

Дай лаку 1-2 хвилини підсохнути та піпеткою нанеси кілька крапель олії на нігтьову пластину. Через 5 хвилин змий в ледь теплій воді.

Для швидкого висихання використовуй спрей для сушіння лаку. Слід сказати в цьому способі є недолік, оскільки спрей крім нігтів попадає і на шкіру рук, а це не дуже добре для самої шкіри.

Всі ці способи швидкої сушки лаку в домашніх умовах перевірені та доступні кожному. Але якщо у тебе немає ЗОВСІМ часу, тоді найкращий варіант покрити нігті прозорим покриттям, бо вимальовувати кольором набагато довше. А результат буде теж неперевершеним – блиск і доглянутість буде забезпечено.

До речі, раніше ми ще розповідали корисні поради, як зняти гель-лак вдома.

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