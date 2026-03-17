Контроль за Налбуфином ужесточен: что изменилось для пациентов

От, 15 марта, в Украине официально ужесточили контроль за препаратами группы производных морфинана, в частности за популярным Налбуфином. Теперь этот препарат приравнен к наркотическим (психотропным) веществам, а его отпуск строго регламентирован. Об этом сообщил Минздрав.
Что именно изменилось для обычного пациента и где теперь искать лекарство — рассказываем по фактам.
Новые правила отпуска Налбуфина с 15 марта: детали
Это решение не было спонтанным. Еще осенью прошлого года Кабмин принял постановление №1422, согласно которому Налбуфин внесли в перечень наркотических средств. Переходный период завершился именно сейчас, поэтому теперь на него действуют такие же жесткие правила, как на морфин или другие аналогичные препараты.
Главные правила отпуска с 15 марта:
- Купить препарат просто так или по обычной бумажке больше не получится. Необходим электронный рецепт на наркотические лекарственные средства;
- Если ты находитесь на территории активных столкновений, где нет света или связи, врач имеет право выписать бумажный рецепт на специальном бланке (форма №3). Такие документы аптеки обязаны хранить у себя целых 5 лет.
- Получив рецепт? Не откладывай покупку! Он действителен чуть больше недели. Если не успел приобрести лекарство за 10 суток, придется снова идти к врачу.
- Важный нюанс — если твой е-рецепт был создан до 15 марта, он автоматически стал недействительным. Фармацевт не имеет права выдать по нему лекарство, поэтому нужно получить новый.
Где искать аптеку
Налбуфин теперь продают не в каждом аптечном пункте, а только в тех учреждениях, которые имеют специальную лицензию на отпуск наркотических препаратов. Чтобы не бегать по городу зря, воспользуйтесь официальным дашбордом НСЗУ:
- Зайди на сайт НСЗУ в раздел с картами аптек;
- В фильтре Программа е-рецепта выбери Физические лица;
- Далее выбери программу Наркотические (психотропные) ЛС;
- Укажи твой населенный пункт.
Система выдаст список адресов и телефонов аптек, где препарат точно есть в наличии. Советуем позвонить перед визитом, чтобы уточнить детали.
Напомним, что паллиативные пациенты могут получать обезболивающие бесплатно.
