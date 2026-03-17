Контроль за Налбуфіном посилено: що змінилося для пацієнтів

Від, 15 березня, в Україні офіційно посилили контроль за препаратами групи похідних морфінану, зокрема за популярним Налбуфіном. Тепер цей препарат прирівняли до наркотичних (психотропних) речовин, а його відпуск суворо регламентований. Про це повідомило МОЗ.

Що саме змінилося для звичайного пацієнта та де тепер шукати ліки — розповідаємо по фактах.

Нові правила відпуску Налбуфіну з 15 березня: деталі

Це рішення не було спонтанним. Ще восени минулого року Кабмін ухвалив постанову №1422, згідно з якою Налбуфін внесли до переліку наркотичних засобів. Перехідний період завершився саме зараз, тож тепер на нього діють такі ж жорсткі правила, як і на морфін чи інші аналогічні препарати.

Головні правила відпуску з 15 березня:

К упити препарат просто так або за звичайною папірцем більше не вийде. Потрібен електронний рецепт на наркотичні ліки;

Якщо ти перебуваєш на території активних зіткнень, де немає світла чи зв’язку, лікар має право виписати паперовий рецепт на спеціальному бланку (форма №3). Такі документи аптеки зберігатимуть у себе цілих 5 років;

Термін дії — 10 днів. Отримав рецепт? Не зволікай! Він дійсний трохи більше тижня. Якщо не встиг придбати ліки за 10 діб, доведеться знову йти до лікаря.

В ажливий нюанс — якщо твій е-рецепт був створений до 15 березня, він автоматично став недійсним. Фармацевт не має права видати за ним ліки, тож потрібно отримати новий.

Де шукати аптеку

Налбуфін тепер продають не в кожному аптечному пункті, а лише в тих закладах, що мають спеціальну ліцензію на відпуск наркотичних препаратів. Щоб не бігати містом дарма, скористайтеся офіційним дашбордом НСЗУ:

Зайди на сайт НСЗУ в розділ з картами аптек;

У фільтрі Програма е-рецепту обери Фізичні особи;

Далі виберіть програму Наркотичні (психотропні) ЛЗ;

Вкажіть свій населений пункт.

Система видасть список адрес та телефонів аптек, де препарат точно є в наявності. Радимо зателефонувати перед візитом, щоб уточнити деталі.

Нагадаємо, що паліативні пацієнти можуть отримувати знеболювальні безкоштовно.

