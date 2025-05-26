У столиці відбувся показ фільму Налбуфін — вигідна залежність. Автори масштабного розслідування впродовж кількох місяців з’ясовували, чому напівсинтетичний опіоїд досі залишається практично у вільному доступі, попри зафіксовані випадки залежності серед військових та цивільних.

Що це за препарат, який ефект він викликає та у чому небезпека — зібрали найважливіше.

Розслідування про Налбуфін: яку мету поставили журналісти

У центрі уваги нового розслідування журналістів Суспільного — напівсинтетичний опіоїд, який досі залишається практично у вільному доступі в українських аптеках, попри вагомий нюанс — він викликає залежність. Людині потрібні все більші дози й вона, зрештою, не може контролювати вживання.

— Є відсутність ефекту, відомого під словом кайф, тобто він не викликає кайфу, він знімає біль. Вкололи від чого — пройшов біль, — розповідає режисер стрічки Владислав Васильченко.

Вкололи вдруге, вкололи втретє. Але понад три доби, за старими протоколами й інструкціями, Налбуфін давати не можна. Натомість його дають тижнями, місяцями.

Автори розслідування наводять історії фронтових медиків, цивільних лікарів і конкретних військових. Їм вдалося вгамувати біль, проте ціною його відсутності стала залежність від Налбуфіну.

— Все, що він давав, це відсутність комфорту і те, що я міг заснути, — розповідає один з військових, який вживав препарат.

Залежність від знеболювального, яке мало б допомагати, отримують не лише військові, кажуть автори.

— Це проблема і фронту, і тилу. Ми показували в фільмі історії військових, тому що за нашими відчуттями, з початку повномасштабного вторгнення збільшилася кількість поранених, відповідно, запит на знеболення зростає, — коментує редакторка редакції розслідувань Суспільного Алла Садовник.

Статистика красномовна. До повномасштабного вторгнення Налбуфін був у середині третього десятка за аптечними продажами у грошовому еквіваленті, а у 2024 опинився аж на четвертому місці.

Прямої відповіді МОЗ, яка б пояснювала, чому цей препарат, який є напівсинтетичним опіоїдом, досі не внесено в перелік наркотичних і психотропних речовин, поки немає.

Автори розслідування переконані, що внесення Налбуфіну до відповідного переліку дозволило б розв’язати проблему як і неконтрольованого обігу напівсинтетичного опіоїда, так і проблему глобальнішу — знеболювальну кризу.

— Немає якоїсь сформованої політики з нормальним переліком препаратів, з якими можна працювати, які б не були наркотичними й продавалися так неконтрольовано як Налбуфін. Або навіть, якщо вони наркотичні, щоб продавалися і відпускалися в руки суто за рецептом, — підкреслює Алла Садовник.

Налбуфін: що це за препарат і від чого його вживають

Налбуфін – лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків. Попри те, що опіоїди є наркотичними речовинами, цей препарат не внесений до переліку наркотичних засобів, тому його відпуск є легальних і не контролюється належним чином.

У 2024 році в Україні продали 3 мільйони упаковок Налбуфіну, але на нього виписали лише 6 тисяч рецептів, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Із закликом негайно урегулювати питання продажу Налбуфіну в публічний простір виходили лікарі-анестезіологи, бойові медики та громадські діячі. Тож у березні МОЗ анонсувало зміну правил відпуску Налбуфіну та оприлюднило проект наказу для громадського обговорення.

Перед цим, у лютому, Ляшко в інтерв’ю LB.ua зазначив, що препарат не відпускатимуть за паперовими рецептами. Але у випадку, коли немає технічної можливості виписки електронного рецепта для прифронтових територій, рецепт буде зберігатися в аптечному закладі впродовж певного періоду часу.

Нині відразу перевести препарат у категорію наркотичних засобів міністерство не може, адже у жодній країні ЄС Налбуфін не визнаний наркотиком.

Ми також розповідали, що ветерани можуть отримати розширені послуги в сімейного лікаря.

Фото: кадр з розслідування Суспільного

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