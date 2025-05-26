У столиці відбувся показ фільму Налбуфін — вигідна залежність. Автори масштабного розслідування впродовж кількох місяців з’ясовували, чому напівсинтетичний опіоїд досі залишається практично у вільному доступі, попри зафіксовані випадки залежності серед військових та цивільних. Що це за препарат, який ефект він викликає та у чому небезпека — зібрали найважливіше. Розслідування про Налбуфін: яку мету поставили журналісти У центрі уваги нового розслідування журналістів Суспільного — напівсинтетичний опіоїд, який досі залишається практично у вільному доступі в українських аптеках, попри вагомий нюанс — він викликає залежність. Людині потрібні все більші дози й вона, зрештою, не може контролювати вживання. — Є відсутність ефекту, відомого під словом кайф, тобто він не викликає кайфу, він знімає біль. Вкололи від чого — пройшов біль, — розповідає режисер стрічки Владислав Васильченко. Вкололи вдруге, вкололи втретє. Але понад три доби, за старими протоколами й інструкціями, Налбуфін давати не можна. Натомість його дають тижнями, місяцями. Автори розслідування наводять історії фронтових медиків, цивільних лікарів і конкретних військових. Їм вдалося вгамувати біль, проте ціною його відсутності стала залежність від Налбуфіну. — Все, що він давав, це відсутність комфорту і те, що я міг заснути, — розповідає один з військових, який вживав препарат.Залежність від знеболювального, яке мало б допомагати, отримують не лише військові, кажуть автори. — Це проблема і фронту, і тилу. Ми показували в фільмі історії військових, тому що за нашими відчуттями, з початку повномасштабного вторгнення збільшилася кількість поранених, відповідно, запит на знеболення зростає, — коментує редакторка редакції розслідувань Суспільного Алла Садовник. Статистика красномовна. До повномасштабного вторгнення Налбуфін був у середині третього десятка за аптечними продажами у грошовому еквіваленті, а у 2024 опинився аж на четвертому місці. Прямої відповіді МОЗ, яка б пояснювала, чому цей препарат, який є напівсинтетичним опіоїдом, досі не внесено в перелік наркотичних і психотропних речовин, поки немає. Автори розслідування переконані, що внесення Налбуфіну до відповідного переліку дозволило б розв’язати проблему як і неконтрольованого обігу напівсинтетичного опіоїда, так і проблему глобальнішу — знеболювальну кризу. — Немає якоїсь сформованої політики з нормальним переліком препаратів, з якими можна працювати, які б не були наркотичними й продавалися так неконтрольовано як Налбуфін. Або навіть, якщо вони наркотичні, щоб продавалися і відпускалися в руки суто за рецептом, — підкреслює Алла Садовник. Читати на тему Паліативні пацієнти можуть отримати знеболювальні безплатно: що відомо та до кого звертатися Розповідаємо, хто з паліативних пацієнтів та як може отримати знеболювальне безплатно. Налбуфін: що це за препарат і від чого його вживають Налбуфін – лікарський засіб, що належить до групи опіоїдних анальгетиків. Попри те, що опіоїди є наркотичними речовинами, цей препарат не внесений до переліку наркотичних засобів, тому його відпуск є легальних і не контролюється належним чином. У 2024 році в Україні продали 3 мільйони упаковок Налбуфіну, але на нього виписали лише 6 тисяч рецептів, заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. Із закликом негайно урегулювати питання продажу Налбуфіну в публічний простір виходили лікарі-анестезіологи, бойові медики та громадські діячі. Тож у березні МОЗ анонсувало зміну правил відпуску Налбуфіну та оприлюднило проект наказу для громадського обговорення. Перед цим, у лютому, Ляшко в інтерв’ю LB.ua зазначив, що препарат не відпускатимуть за паперовими рецептами. Але у випадку, коли немає технічної можливості виписки електронного рецепта для прифронтових територій, рецепт буде зберігатися в аптечному закладі впродовж певного періоду часу. Нині відразу перевести препарат у категорію наркотичних засобів міністерство не може, адже у жодній країні ЄС Налбуфін не визнаний наркотиком. Ми також розповідали, що ветерани можуть отримати розширені послуги в сімейного лікаря. Фото: кадр з розслідування Суспільного А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, Ліки Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter