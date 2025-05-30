Медицина не для всех? Почему женское тело недостаточно исследовано

Она чаще обращается к врачу, тщательно следит за своим самочувствием и придерживается медицинских рекомендаций. И все же современная медицина до сих пор знает о ее теле меньше, чем о мужском.

Когда речь идет о разработке лекарств или диагностике заболеваний, женские биологические особенности часто остаются без внимания. Лишь 7% медицинских исследований в мире посвящено состояниям, касающимся исключительно женщин. Почему так произошло и каковы последствия для здоровья, читай в нашем материале.

Женское здоровье

На сайте Всемирного экономического форума сообщается, что большинство медицинских знаний и практик базируются на исследованиях мужской биологии. Женщины же, несмотря на то, что чаще пользуются медицинскими услугами, вынуждены жить с тем, что наука недостаточно понимает их тела.

Мы должны прекратить делить женщин на части тела, — сказала специалист по здравоохранению и науке о жизни Анна Боде.

У женского организма уникальная анатомия, генетика, гормональный фон и метаболизм. Эти особенности влияют на течение болезней и реакцию на лечение. Но во многих исследованиях эти факторы игнорируются!

Фатальные последствия

Хотя женщины в среднем живут дольше мужчин, у них на 25% больше плохого состояния здоровья или инвалидность. Особенно тревожная ситуация в таких сферах, как кардиология, онкология и психическое здоровье.

У женщин чаще осложнения от лекарств. Начиная с 2000 года, в США побочные реакции у женщин фиксировались на 52% чаще, чем у мужчин. А лекарства отзывали в 3,5 раза чаще именно из-за опасности для организма. Особенно ужасна ситуация с медикаментозным обеспечением во время беременности и грудного вскармливания.

А женщины, страдающие хроническими заболеваниями, часто вынуждены делать мучительный выбор: прекратить лечение или рисковать здоровьем ребенка.

Инвестиции в здоровье женщин

По оценкам аналитиков, преодоление гендерного разрыва в исследованиях женского здоровья может обеспечить до 1 триллиона долларов мирового ВВП ежегодно до 2040-го. Но главное преимущество — качество и продление жизни миллионов женщин.

— Развитие исследований в сфере женского здоровья является неотъемлемой частью развития самой науки, — уверена руководитель инициатив по женскому здоровью Эмили Фицджеральд.

А в нашем предыдущем материале рассказывали тебе, как длительный стресс влияет на твое женское здоровье.

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