Медицина не для всіх? Чому жіноче тіло недостатньо досліджене

Вона частіше звертається до лікаря, ретельно стежить за своїм самопочуттям і дотримується медичних рекомендацій. І все ж сучасна медицина досі знає про її тіло менше, ніж про чоловіче.

Коли йдеться про розробку ліків чи діагностику захворювань, жіночі біологічні особливості часто залишаються поза увагою. Лише 7% медичних досліджень у світі присвячено станам, що стосуються виключно жінок. Чому так сталося і якими є наслідки для здоров’я, читай у нашому матеріалі.

Жіноче здоровʼя

На сайті Всесвітнього економічного форуму повідомляється, що більшість медичних знань і практик базуються на дослідженнях чоловічої біології. Жінки ж, попри те, що частіше користуються медичними послугами, змушені жити з тим, що наука недостатньо розуміє їхні тіла.

Ми повинні припинити ділити жінок на частини тіла, — сказала спеціалістка з охорони здоровʼя та науки про життя Анна Боде.

Жіночий організм має унікальну анатомію, генетику, гормональний фон і метаболізм. Ці особливості впливають на перебіг хвороб та реакцію на лікування. Але в багатьох дослідженнях ці фактори ігноруються!

Фатальні наслідки

Хоча жінки в середньому живуть довше за чоловіків, вони на 25% більше мають поганий стан здоровʼя або інвалідність. Особливо тривожна ситуація у таких сферах, як кардіологія, онкологія та психічне здоров’я.

Жінки частіше мають ускладнення від ліків. Починаючи з 2000 року, у США побічні реакції у жінок фіксувалися на 52% частіше, ніж у чоловіків. А ліки відкликали у 3,5 раза частіше саме через небезпеку для організму. Особливо жахливою є ситуація з медикаментозним забезпеченням під час вагітності та грудного вигодовування.

А жінки, які страждають на хронічні захворювання, часто змушені робити болісний вибір: припинити лікування або ризикувати здоров’ям дитини.

Інвестиції у здоров’я жінок

За оцінками аналітиків, подолання гендерного розриву в дослідженнях жіночого здоров’я може забезпечити до 1 трильйона доларів світового ВВП щороку до 2040-го. Але головна перевага — якість та подовження життя мільйонів жінок.

— Розвиток досліджень у сфері жіночого здоров’я є невіддільною частиною розвитку самої науки, — впевнена керівниця ініціатив з жіночого здоровʼя Емілі Фіцджеральд.

А у нашому попередньому матеріалі розповідали тобі, як тривалий стрес впливає на твоє жіноче здоров’я.

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