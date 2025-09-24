Репарации в результате травм или насилия во время войны: как подать заявление

Украинцы, пострадавшие в результате вооруженной агрессии России, могут подать заявление о репарации в международный Реестр убытков для Украины (RD4U) через портал Дія

Это касается тех, кто получил физические или психические травмы, испытал вред здоровью, пережили насилие, был незаконно заключен или пережил пытки. Минздрав привел подробную инструкцию по подаче заявления.

Репарации для переживших травмы или насилие: детали

На портале Дія доступно 13 категорий заявлений о вреде в результате войны. Пять из них касаются последствий для здоровья:

серьезные телесные повреждения;

сексуальное насилие;

пытки, бесчеловечное поведение или такое поведение, что унижает достоинство;

лишение свободы;

принудительный труд или служба.

Подать заявление могут как военные, так и гражданские. Репарации предназначены для людей, которые:

получили серьезные телесные повреждения;

проходили тяжелое лечение или реабилитацию;

понесли значительные затраты на восстановление здоровья;

имеют психические расстройства, оказывающие существенное влияние на жизнь.

В частности, речь идет о случаях, связанных с сексуальным насилием, пытками, пленом, незаконным содержанием или принудительным трудом.

Если подать заявление в категории серьезных телесных повреждений, то одновременно можно подать и другие категории: сексуальное насилие, пытки, плен или принудительный труд.

Также есть возможность подать заявление на возмещение материальных затрат, связанных с травмой, в частности, на лечение или реабилитацию.

Как подать заявление о серьезном вреде здоровью

Если у человека есть травмы, увечья, серьезные расстройства здоровья в результате войны, в Дії можно подать заявление в Реестр убытков в категории серьезные телесные повреждения.

К таким повреждениям относятся:

потеря или серьезное повреждение части или всей конечности или другой части тела;

тяжелое травмирование, что сильно повлияло на внешний вид;

весомая потеря или нарушение работы органа, конечности или какой-либо функции организма;

принудительное прерывание беременности;

любое другое повреждение, которое повлияло или может повлиять на качество жизни.

Отмечается, что перечень не является исчерпывающим и включает вред психическому здоровью.

Чтобы подать заявление, выполни следующие действия:

зарегистрируйся или авторизуйся на веб-портале Дія;

выберите раздел Каталог послуг;

найди и открой раздел Репарації: міжнародний Реєстр збитків для України;

выбери Заява в категорії А2.3 Серйозні тілесні ушкодження;

заполни заявление и добавь имеющиеся доказательства и информацию о случившемся. Если доказательств нет, все равно можно подать заявление с указанием деталей;

подпиши заявление своей электронной цифровой подписью.

После проверки и внесения заявления в реестр его передадут комиссии, которая будет решать, какую сумму компенсации назначить. Сообщения о рассмотрении заявления будут поступать в кабинет гражданина в раздел Зверніть увагу и на электронную почту.

Напомним, что Реестр убытков — это международный механизм, участниками которого являются 44 государства и Европейский Союз. Там собирают, обрабатывают и фиксируют нанесенный вред по всей Украине, в том числе и на временно оккупированных территориях, учитывают события, которые произошли после 24 февраля 2022 года.

Также мы рассказывали, как семьи погибших могут получить компенсацию через Реестр убытков.

