Репарації внаслідок травм чи насильства під час війни: як подати заяву

Українці, які постраждали внаслідок збройної агресії Росії, можуть подати заяву про репарації до міжнародного Реєстру збитків для України (RD4U) через портал Дія.

Це стосується тих, хто дістав фізичні або психічні травми, зазнав шкоди здоров’ю, пережили насильство, був незаконно ув’язнений чи пережив катування. МОЗ навели детальну інструкцію щодо подачі заяви.

Репарації для тих, хто пережив травми або насильство: деталі

На порталі Дія доступні 13 категорій заяв про шкоду внаслідок війни. П’ять з них стосуються наслідків для здоров’я:

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

катування, нелюдське поводження чи така поведінка, що принижує гідність;

позбавлення свободи;

примусова праця або служба.

Подати заяву можуть як військові, так і цивільні. Репарації призначені для людей, які:

отримали серйозні тілесні ушкодження;

проходили важке лікування чи реабілітацію;

зазнали значних витрат на відновлення здоров’я;

мають психічні розлади, що суттєво впливають на життя.

Зокрема йдеться про випадки, пов’язані із сексуальним насильством, катуваннями, полоном, незаконним утриманням чи примусовою працею.

Якщо подати заяву в категорії серйозних тілесних ушкоджень, то одночасно можна податися й на інші категорії: сексуальне насильство, катування, полон або примусову працю.

Також є можливість подати заяву на відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних із травмою, зокрема на лікування чи реабілітацію.

Як подати заяву про серйозну шкоду здоров’ю

Якщо людина має травми, каліцтва, серйозні розлади здоров’я внаслідок війни, у Дії можна подати заяву до Реєстру збитків в категорії серйозні тілесні ушкодження.

До таких ушкоджень належать:

втрата або серйозне пошкодження частини чи всієї кінцівки або іншої частини тіла;

тяжке травмування, що сильно вплинуло на зовнішній вигляд;

вагома втрата або порушення роботи органу, кінцівки чи якоїсь функції організму;

примусове переривання вагітності;

будь-яке інше ушкодження, яке вплинуло чи може вплинути на якість життя.

Зазначається, що перелік не є вичерпним і також включає шкоду психічному здоров’ю.

Щоб подати заяву, виконай такі дії:

зареєструйся або авторизуйся на веб-порталі Дія;

обери розділ Каталог послуг;

знайди та відкрий розділ Репарації: міжнародний Реєстр збитків для України;

обери Заява в категорії А2.3 Серйозні тілесні ушкодження;

заповни заяву та додай наявні докази та інформацію про те, що сталося. Якщо докази відсутні, все одно можна подати заяву із вказанням деталей;

підпиши заяву своїм електронним цифровим підписом.

Після перевірки та внесення заяви до реєстру, її передадуть комісії, яка вирішуватиме, яку суму компенсації призначити. Повідомлення про розгляд заяви надходитимуть у кабінет громадянина в розділ Зверніть увагу та на електронну пошту.

Нагадаємо, що Реєстр збитків — це міжнародний механізм, учасниками якого є 44 держави та Європейський Союз. Там збирають, обробляють та фіксують завдану шкоду по всій Україні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, враховує події, що сталися після 24 лютого 2022 року.

Також ми розповідали, як родини загиблих можуть отримати компенсацію через Реєстр збитків.

