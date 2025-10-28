Как правильно подобрать женскую куртку под свой тип фигуры

Хотим мы того или нет, но верхняя одежда всегда прибавляет объем. И во избежание нежелательного стоит только подобрать куртку, фасон которой не портит гармонии силуэта. Поэтому не поддавайтесь слепо трендам, лучше используйте их максимально адаптивно к собственному стилю. Стилисты онлайн-бутика Issa Plus рассказывают, какие стильные женские куртки из модных будут ныне подходить именно вам.

Какие типы фигур существуют и какая куртка нужна именно им?

Традиционная классификация выделяет 5 типов телосложения. Типы фигур человека — это условное обозначение, выведенное на замерах плеч, груди, талии и бедер. И названия они получили согласно тому, какая из этих зон доминирует.

“Песочные часы”. Наиболее сбалансированная из всех. Считается эталонным. Ей присуще четко выделенная талия, аккуратность в бедрах и плечах. Собственно, отсюда и название. Такие женщины, собственно, могут не ограничивать себя в моделях. Приталенные и с поясом будут подчеркивать изгибы (стеганые или парки), прямые и свободные сделают фигуру более простой, укороченные оставят акцент на бедрах.

“Груша”. Похожа на предыдущий тип, но здесь нарушен баланс верха и низа. Обычно речь идет о небольшом размере груди, узкой плечевой линии и заметно более широких бедрах. И чтобы отвлечь от них внимание, длина должна быть хотя бы чуть ниже ягодиц. Рекомендуется всяческий декор в верхней части — эполеты, интересные воротнички, карманы, декоративные элементы. Это уравновесит верх и низ. Избегайте прямых моделей. Пуховик “груша” может носить с капюшоном или двойным воротником.

“Перевернутый треугольник”. Обратное от предыдущего. То есть декором, кроем и фасоном следует выделить нижнюю часть, тогда как верхняя должна быть максимально лаконичной. Изделия с массивными карманами внизу, комбинированными материалами, декорирование мехом и т.д. — ваш вариант.

“Прямоугольник”. Худенькие девочки без особых изгибов. Одежду для фигуры “прямоугольник” желательно выбирать сложного кроя, оверсайз из средней длины, который можно приталивать пояском, А-образную. Также не обходите коротких и грубых курток, типа косух или дубленок.

“Яблоко”. Особенность — хороший бюст и стройные ноги, а также присущий объем в районе живота. Отбрасывайте все укороченное или силуэтное, ваш выбор — прямые полуприлегающие вещи без массивных воротников, рукавов, таких как бомбер или кокон. Поэтому теплые лосины, пуховичок — как раз.

Почему длина женской куртки имеет значение?

Правильно выбранная длина напрямую соотносится с ростом. Если низенькие девушки предпочитают миди или макси в верхней одежде, это визуально их еще больше укорачивает. Стилисты советуют что-нибудь коротенькое или до середины бедер. У высоких наоборот — эта усредненность съедает рост. Поэтому здесь короткие, длинные и желательно силуэтные.

Следует быть осмотрительными с оверсайз куртками, они, конечно, очень комфортны и стильны, но прибавляют габаритов.

Какие куртки подойдут всем?

Есть три модели, которые являются универсальными без учета особенностей телосложения. К примеру, парка. Такие куртки на время теряли свою актуальность, но сейчас возвращают любопытство модного мира. Действительно прекрасно садятся, а благодаря встроенным кулисам вы сами себе регулируете силуэтность или свободный фасон.

Бомбер. А это уже фаворит в течение нескольких последних сезонов. Эти курточки такие простые и стильные, что подходят абсолютно всем.

Пуховик или пуфер. Это условное название по мере объемного средне приталенного изделия комфортной длины, сезонность которого определяет степень утепления. Это не обязательно должно быть пух. Синтетические изделия тоже классные и супертеплые. Простая базовая удобная куртка в холодную погоду.

