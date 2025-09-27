Какие куртки в моде сезона осень 2025: и как шуба из секонд-хенда сделает тебя иконой стиля

Осень наступила довольно внезапно. Температуры упали уже до +6 градусов утром, и растут почти до +20 градусов тепла днем. Что носить в такую погоду и какие куртки будут в моде в сезон осень 2025 года?
Вікна проверили глянцы модных журналов: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, и расскажут, какую куртку купить на осень, чтобы не отставать от стристайл-трендов.
Какие куртки в моде осенью 2025: лучшие варианты
Конечно, в США и Европе осень и зима значительно теплее, чем в Украине. Так что половину стильных вариантов из глянцев придется отбросить. Самое главное — одеваться не только стильно, но и тепло. Помни о своем комфорте в первую очередь.
Самыми интересными вариантами, какую куртку выбрать на осень 2025, эксперты моды и ведущие стилисты называют следующими:
- Замшевые коричневые куртки
Прекрасным выбором станут как укороченные варианты, так и классического кроя. Советуем все же выбрать куртку классического кроя, чтобы она прослужила больше сезонов. Ведь следующей весной или осенью укороченный вариант может выйти из моды.
Мы за сознательный подход к потреблению, поэтому делаем акцент на базовые модели, которые можно относить не один год.
Такие куртки уже представили немало брендов как премиум-сегмента, так и масс-маркет.
- Кожанка
Классическая черная кожанка отходит в этом сезоне на задний план. Зато обороты набирают кожаные куртки необычного, объемного кроя, более широкой цветовой палитры — темно-вишневого, коричневого, серого оттенков.
- Укороченные шерстяные пальто
На холодный период стоит подобрать и что-то из шерсти, которая хорошо держитт тепло. Для тех, кому не нравятся длинные пальто или пуховики, выходом может стать укороченное шерстяное пальто. Крой может варьироваться, как и цвета.
Советуем отдавать предпочтение базовым цветам, которые легко сочетаются: молочный, коричневый, черный, серый. Также можно присмотреться к темно-зеленому (хаки).
Шикарные, но дорогие модели, представил бренд Isabel Marant. Можно ориентироваться на такие фасоны при поиске шерстяной или кашемировой куртки на осень 2025 года. Или же заскринить модель, и поискать в Сети похожие куртки по фото.
- Куртки с бахромой
Это вариант для тех, кому хочется рискнуть и добавить к образам чего-то интересного. Куртки с бахромой напоминают стиль бохо, который плавно перекочевал из летних образов в осенние.
Лучше всего такие куртки подойдут на конец сентября и начало октября. Стилизовать их можно с ковбойскими сапогами.
- Пиджаки в клетку
Для тех, кому важен офисный стиль, утеплиться осенью и выглядеть очень стильно одновременно, можно благодаря теплым пиджакам в клетку. Именно такие будут удачными вариантами модной верхней одежды на осень 2025 года.
Это может быть смесь шерсти и кашемира, в шоколадном, молочном цветах, а также стандартные пиджаки.
- Faux Fur
В список того, какие куртки будут в моде осенью 2025 года, вошли и Faux Fur — пушистые шубки из искусственного меха. Лучшим вариантом будут винтажные модели. Но чтобы не тратить на такие сотни евро, можно найти подходящие варианты в секонд-хенде.
В этом году самые стильные модели шуб из искусственного меха балансируют на грани 2000-х годов и голливудского шика. Также в тренде богемный стиль. Такие объемные шубы можно сочетать с облегающими платьями, кожаными брюками или широкими юбками длины макси.
Но напоминаем, что обновлять гардероб каждый сезон, как это транслируют блогеры, актеры и другие инфлюэнсеры, необязательно. Это перепотребление, и нет ничего общего с осознанной модой.
Если твоя одежда из прошлого сезона еще выглядит отлично, подходит тебе — ее можно относить еще один сезон. Не гонись за трендами, а нравься в первую очередь себе.
Кроме всего, в трендах верхней одежды осени-2025 остаются и весенние варианты: куртки-авиаторы, леопардовый принт, куртки и пиджаки без воротников, спортивные анораки, а также куртки и пиджаки приталенного кроя.
