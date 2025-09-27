Які куртки в моді сезону осінь 2025: і як шуба з секонд-хенду зробить тебе іконою стилю

Осінь настала доволі раптово. Температури впали вже до +6 градусів зранку, і зростають чи не до +20 градусів тепла вдень. Що носити у таку погоду і які куртки будуть у моді в сезон осінь 2025? Вікна перевірили глянці наймодніших журналів: Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, і розкажуть, яку куртку купити на осінь, аби не відставати від стрітстайл-трендів.

Які куртки в моді восени 2025: кращі варіанти

Звісно, у США та Європі осінь і зима значно тепліші, ніж в Україні. Тож половину стильних варіантів з глянців доведеться відкинути. Найголовніше — вдягатися не лише стильно, а й тепло. Пам’ятай про свій комфорт у першу чергу.

Найцікавішими варіантами, яку куртку вибрати на осінь 2025, експерти моди та провідні стилісти називають такими:

Замшеві коричневі куртки

Чудовим вибором стануть як вкорочені варіанти, так і класичного крою. Радимо все ж вибрати куртку класичного крою, аби вона прослужила більше сезонів. Адже наступної весни чи осені вкорочений варіант може вийти з моди. Ми — за свідомий підхід до споживання, тож робимо акцент на базові моделі, які можна відносити не один рік.

Такі куртки вже представили чимало брендів, як преміум-сегменту, так і мас-маркет.

Шкірянка

Класична чорна шкірянка відходить цього сезону на задній план. Натомість обертів набирають шкіряні куртки незвичного, об’ємного крою, ширшої палітри кольорів — темно-вишневого, коричневого, сірого відтінків.

Вкорочені шерстяні пальта

На холодний період варто підібрати і щось з шерсті, яка добре тримає тепло. Для тих, кому не подобаються довгі пальта чи пуховики, виходом може стати вкорочене шерстяне пальто. Крій може варіюватися, як і кольори.

Радимо віддавати перевагу базовим кольорам, які легко поєднуються: молочний, коричневий, чорний, сірий. Також можна придивитися до темно-зеленого (хакі).

Шикарні, проте дорогі моделі, представив бренд Isabel Marant. Можна орієнтуватися на такі фасони під час пошуку шерстяної чи кашемірової куртки на осінь 2025. Або ж заскрінити модель, і пошукати в Мережі схожі куртки за фото.

Куртки з бахромою

Це варіант для тих, кому хочеться ризикнути і додати до образів чогось цікавого. Куртки з бахромою нагадують стиль бохо, який плавно перекочував з літніх образів до осінніх.

Найкраще такі куртки підійдуть на кінець вересня та початок жовтня. Стилізувати їх можна під ковбойські чоботи.

Піджаки в клітинку

Для тих, кому важливий офісний стиль, утеплитися восени і мати дуже стильний вигляд водночас, можна завдяки теплим піджакам у клітинку. Саме такі будуть вдалими варіантами модного верхнього одягу на осінь 2025.

Це може бути суміш шерсті та кашеміру, у шоколадному, молочному кольорах, а також стандартні піджаки.

Faux Fur

У список того, які куртки будуть у моді восени 2025, увійшли і Faux Fur – пухнасті шубки зі штучного хутра. Кращим варіантом будуть вінтажні моделі. Та аби не витрачати на такі сотні євро, можна знайти підходящі варіанти у секонд-хенді.

Цьогоріч найстильніші моделі шуб зі штучного хутра балансують на межі 2000-х років та голлівудського шику. Також у тренді богемний стиль. Такі об’ємні шуби можна поєднати з обтислими сукнями, шкіряними брюками або широкими спідницями довжини максі.

Та нагадуємо, що оновлювати гардероб щосезону, як це транслюють блогери, актори та інші інфлюенсери, необов’язково. Це переспоживання, і не має нічого спільного з усвідомленою модою.

Якщо твій одяг з минулого сезону ще має чудовий вигляд, личить тобі — його можна відносити ще один сезон. Не женися за трендами, а подобайся насамперед собі.

Крім усього, у трендах верхнього одягу осені-2025 лишаються і весняні варіанти: куртки-авіатори, леопардовий принт, куртки та піджаки без комірців, спортивні анораки, а також куртки й піджаки приталеного крою.

