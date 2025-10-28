Стиль життя Здоров'я та краса
Як правильно підібрати жіночу куртку під свій тип фігури

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 28 Жовтня 2025, 11:00 4 хв.
Як правильно підібрати жіночу куртку під свій тип фігури
Фото Unsplash

