Як правильно підібрати жіночу куртку під свій тип фігури

Хочемо ми того, чи ні, але верхній одяг завжди додає об’єму. І щоб уникнути небажаного, варто лише підібрати куртку, фасон якої не псує гармонії силуету. Тож не піддавайтеся сліпо трендам, краще використовуйте їх максимально адаптивно до власного стилю. Стилісти онлайн-бутика Issa Plus розповідають, які стильні жіночі куртки з модних нині пасуватимуть саме вам.

Які типи фігур існують і яка куртка потрібна саме їм?

Традиційна класифікація виділяє 5 типів тілобудови. Типи фігур людини — це умовне позначення, виведене на замірах плечей, грудей, талії та стегон. І назви вони отримали відповідно до того, яка з цих зон домінує.

“Пісочний годинник”. Найбільш збалансована з усіх. Вважається еталонною. Їй притаманне чітко виділена талія, акуратність в стегнах і плечах. Власне, звідси й назва. Такі жінки можуть не обмежувати себе в моделях. Приталені й з поясом підкреслюватимуть вигини (стьобані чи парки), прямі та вільні зроблять фігуру простішою, вкорочені залишать акцент на стегнах.

“Груша”. Схожа на попередній тип, але тут порушений балас верху і низу. Зазвичай йдеться про невеличкий розмір грудей, вузьку плечову лінію і помітно ширші стегна. І щоб відвернути від них увагу, довжина має бути хоча б трохи нижче сідниць. Рекомендується усілякий декор у верхній частині — еполети, цікаві комірці, кишені, декоративні елементи. Це урівноважить верх і низ. Уникайте прямих моделей. Пуховик “груша” може носити з капюшоном або подвійним коміром

“Перевернутий трикутник”. Зворотне від попереднього. Тобто декором, кроєм та фасоном слід виділити саме нижню частину, тоді як верхня має бути максимально лаконічною. Вироби з масивними кишенями понизу, комбінованими матеріалами, декорування хутром абощо — ваш варіант.

“Прямокутник”. Худенькі дівчатка без особливих вигинів. Одяг для фігури “прямокутник” бажано обирати складного крою, оверсайз середньої довжини, який можна приталювати паском, А-подібний. Також не оминайте коротких і брутальних курток, типу косух чи дублянок.

“Яблуко”. Особливість — гарний бюст і стрункі ноги, а також притаманний об’єм в районі живота. Відкидайте усе вкорочене чи силуетне, ваш вибір — прямі напівприлеглі речі без масивних комірів, рукавів, як от бомбер чи кокон. Тож, теплі лосини, пуховичок — як раз.

Чому довжина жіночої куртки має значення?

Правильно обрана довжина напряму співвідноситься зі зростом. Якщо низенькі дівчата віддають перевагу міді чи максі у верхньому одязі, це візуально їх ще більше вкорочує. Стилісти радять щось коротеньке чи до середини стегон. У високих навпаки — оця “усередненість” з’їдає зріст. Тож тут чи короткі, чи довгі та бажано силуетні.

Слід бути обачними з оверсайз куртками, вони, звісно, дуже комфортні й стильні, але значно додають габаритів.

Які куртки підійдуть всім?

Є трійка моделей, які є універсальними без огляду на особливості тілобудови. Наприклад, парка. Такі куртки на якийсь час втрачали свою актуальність, але зараз повертають цікавість модного світу. Справді чудово сідають, а завдяки вбудованим кулісам ви самі собі регулюєте силуетність чи вільний фасон.

Бомбер. А це уже фаворит протягом кількох останніх сезонів. Ці курточки такі прості й стильні, що пасують абсолютно усім.

Пуховик, або пуфер. Це умовна назва в міру обʼємного середньо приталеного виробу комфортної довжини, сезонність якого визначає ступінь утеплення. Це не обовʼязково має бути пух. Синтетичні вироби теж класні й супертеплі. Проста базова зручна куртка на холодну погоду.

Усі ці три моделі й не тільки ви можете знайти в онлайн-бутику Ісса Плюс (Issa Plus). Це жіночі куртки від українського виробника, які мають гарантовано високу якість, чудові характеристики й дуже приємну ціну.

