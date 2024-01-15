Как правильно измерять давление тонометром и что нужно знать

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Тонометр — прибор для измерения артериального давления. Как правильно измерять давление механическим и автоматическим тонометром в домашних условиях — читай в нашем материале.

Как правильно измерять давление

Верхнее (систолическое) артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий во время максимального сокращения сердечной мышцы. Нижнее (диастолическое) давление — это уровень кровяного давления при наибольшем расслаблении сердечной мышцы.

Единицей измерения давления является миллиметр ртутного столбика (мм рт. ст.). Например, показатели 120/80 на тонометре означают, что величина верхнего давления равна 120 мм рт. ст., а нижнего — 80 мм рт. ст.

Сейчас также смотрят

На уровень кровяного давления оказывают влияние температура и другие факторы окружающей среды. В норме артериальное давление может значительно отличаться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и эмоционального состояния. Показатели артериального давления зависят также от приема медикаментов и перенесенных заболеваний.

Таблица нормы артериального давления Возраст Давление (минимальный показатель) Давление (средний показатель) Давление (максимальный показатель) 20-24 лет 108/75 120/79 132/83 25-29 лет 109/76 121/80 133/84 30-34 лет 110/77 122/81 134/85 35-39 лет 111/78 123/82 135/86 40-44 лет 112/79 125/83 137/87 45-49 лет 115/80 127/84 139/88 50-54 лет 116/81 129/85 142/89 55-59 лет 118/82 131/86 144/90 Старше 60 лет 121/83 134/87 147/91

Какие бывают тонометры

Артериальное давление измеряют механическим или электрическим тонометром.

Элементы механического тонометра:

манометр со шкалой измерения давления;

фонендоскоп (стетоскоп);

манжета, надеваемая на руку;

насос — резиновая груша, нагнетающая воздух.

Механическим тонометром измеряют давление, прослушивая звуки пульсации крови с помощью стетоскопа в локтевой артерии. Электронным тонометром можно измерять не только давление, но и пульс. В домашних условиях они более удобны в использовании, чем механические, позволяют быстро и легко определить уровень давления.

Среди электронных тонометров различают автоматические и полуавтоматические. Полуавтоматические тонометры отличаются от тонометров-автоматов тем, что воздух в манжету нужно закачивать самостоятельно. В автоматических тонометрах воздух нагнетается компрессором, встроенным в манометр.

Как правильно измерять давление самому

Перед началом измерения, чтобы получить правдивый результат, нужно соответствующим образом подготовиться:

Температура в помещении должна быть комфортной. Подожди 20 минут, если ты принимал(-ла) пищу, выпил(-ла) кофе или чай, курил(-ла), выполнял(-ла) физические упражнения, или чувствовал(-ла) нервное напряжение. Перед измерением отдохни в течение 10 минут, посиди, расслабься. Приступать к процедуре нужно в состоянии покоя. Сядь удобно — так, чтобы спина опиралась на спинку стула или дивана. Положи руку на стол так, чтобы ее изгиб оказался чуть ниже уровня сердца.

Измерение давления манометром

Освободи плечо руки, на которой будешь измерять давление, от одежды. Выпусти воздух из манжеты тонометра. Одень манжету на плече посередине — расстояние от нижнего края манжеты до локтевого сгиба должно составлять около двух сантиметров. Зафиксируй манжету не слишком плотно, чтобы под ней проходил один палец. Проверь, чтобы середина манжеты и сердце находились примерно на одном уровне. Все резиновые шнуры расположи свободно, без перегибов и перекручивания. Если это автоматический манометр, то его циферблат размести перед собой на столе, нажми кнопку “Пуск” и, не двигаясь, ожидай результатов измерения. Если это механический манометр, то расположи его на уровне глаз, проследи, чтобы его стрелка была на нуле. Наконечники мембранного фонендоскопа из комплекта аппарата расположи в области наружных слуховых проходов. Плотно приложи к локтевой ямке мембрану акустической головки фонендоскопа таким образом, чтобы она не касалась шлангов, манжеты или одежды. Возьми резиновую грушу, перекрой клапан и энергично сдавливай ее для заполнения манжеты воздухом. Следи за стрелкой манометра: когда она поднимется выше обычного для вас уровня давления на 20-30 мм рт. ст., прекрати нагнетать воздух. Медленно открути клапан резиновой груши, чтобы воздух стал постепенно выходить из манжеты, а стрелка манометра стала передвигаться со скоростью 2-3 мм рт. ст. в секунду. Когда ты услышишь первый звук пульсации артерий, запомни значение, в котором окажется стрелка манометра — это твое верхнее артериальное давление. Продолжай слушать тона и запомни значение, на которое укажет стрелка манометра во время полного прекращения — это твое нижнее артериальное давление. Полностью открой клапан груши. Сними манжету тонометра со своей руки и выпусти воздух, слегка нажимая. Запиши уровень давления. Повтори измерение на той же руке еще дважды с интервалом в одну минуту между ними. Результат со средними значениями из полученных трех и будет являться твоим уровнем артериального давления.

Аналогично ты сможешь измерить уровень давления на другой руке. При этом результат может разниться. Он может отличаться от результата на первой руке в пределах 10 мм рт. ст. для верхнего и 5 мм рт. ст. для нижнего артериального давления.

В случае нарушения артериального давления прежде всего нужно обратиться к терапевту, и он, при необходимости, направит на консультацию узкопрофильного специалиста.

Как правильно измерять давление — видео

Теперь ты знаешь, как измерить артериальное давление самостоятельно. Приобретя тонометр, ты сможешь успешно контролировать артериальное давление в любой ситуации.

А что делать, если у тебя головные боли, головокружение и дискомфорт от упавшего давления — читай в нашем материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.