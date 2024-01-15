Как правильно измерять давление тонометром и что нужно знать

Артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Тонометр — прибор для измерения артериального давления. Как правильно измерять давление механическим и автоматическим тонометром в домашних условиях — читай в нашем материале.
Верхнее (систолическое) артериальное давление — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий во время максимального сокращения сердечной мышцы. Нижнее (диастолическое) давление — это уровень кровяного давления при наибольшем расслаблении сердечной мышцы.
Единицей измерения давления является миллиметр ртутного столбика (мм рт. ст.). Например, показатели 120/80 на тонометре означают, что величина верхнего давления равна 120 мм рт. ст., а нижнего — 80 мм рт. ст.
На уровень кровяного давления оказывают влияние температура и другие факторы окружающей среды. В норме артериальное давление может значительно отличаться в зависимости от возраста, пола, уровня физической активности и эмоционального состояния. Показатели артериального давления зависят также от приема медикаментов и перенесенных заболеваний.
Возраст
Давление (минимальный показатель)
Давление (средний показатель)
Давление (максимальный показатель)
20-24 лет
108/75
120/79
132/83
25-29 лет
109/76
121/80
133/84
30-34 лет
110/77
122/81
134/85
35-39 лет
111/78
123/82
135/86
40-44 лет
112/79
125/83
137/87
45-49 лет
115/80
127/84
139/88
50-54 лет
116/81
129/85
142/89
55-59 лет
118/82
131/86
144/90
Старше 60 лет
121/83
134/87
147/91
Артериальное давление измеряют механическим или электрическим тонометром.
Элементы механического тонометра:
Механическим тонометром измеряют давление, прослушивая звуки пульсации крови с помощью стетоскопа в локтевой артерии. Электронным тонометром можно измерять не только давление, но и пульс. В домашних условиях они более удобны в использовании, чем механические, позволяют быстро и легко определить уровень давления.
Среди электронных тонометров различают автоматические и полуавтоматические. Полуавтоматические тонометры отличаются от тонометров-автоматов тем, что воздух в манжету нужно закачивать самостоятельно. В автоматических тонометрах воздух нагнетается компрессором, встроенным в манометр.
Перед началом измерения, чтобы получить правдивый результат, нужно соответствующим образом подготовиться:
Pexels
Аналогично ты сможешь измерить уровень давления на другой руке. При этом результат может разниться. Он может отличаться от результата на первой руке в пределах 10 мм рт. ст. для верхнего и 5 мм рт. ст. для нижнего артериального давления.
В случае нарушения артериального давления прежде всего нужно обратиться к терапевту, и он, при необходимости, направит на консультацию узкопрофильного специалиста.
Теперь ты знаешь, как измерить артериальное давление самостоятельно. Приобретя тонометр, ты сможешь успешно контролировать артериальное давление в любой ситуации.
А что делать, если у тебя головные боли, головокружение и дискомфорт от упавшего давления — читай в нашем материале.
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