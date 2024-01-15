Як правильно вимірювати тиск тонометром та що потрібно знати

Артеріальний тиск — це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Тонометр — прилад для вимірювання артеріального тиску. Як правильно вимірювати тиск механічним і автоматичним тонометром в домашніх умовах — читай у нашому матеріалі.

Як правильно вимірювати тиск

Верхній (систолічний) артеріальний тиск — це сила, з якою кров тисне на стінки артерій під час максимального скорочення серцевого м’яза. Нижній (діастолічний) тиск — це рівень кров’яного тиску за найбільшого розслаблення серцевого м’яза.

Одиницею вимірювання тиску є міліметр ртутного стовпчика (мм рт. ст.). Наприклад, показники 120/80 на тонометрі означають, що величина верхнього тиску дорівнює 120 мм рт. ст., а нижнього — 80 мм рт. ст.

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На рівень кров’яного тиску впливають температура та інші чинники навколишнього середовища. У нормі артеріальний тиск може значно відрізнятися залежно від віку, статі, рівня фізичної активності та емоційного стану. Показники артеріального тиску залежать також від приймання медикаментів і перенесених захворювань.

Таблиця норми артеріального тиску Вік Тиск (мінімальний показник) Тиск (середній показник) Тиск (максимальний показник) 20-24 років 108/75 120/79 132/83 25-29 років 109/76 121/80 133/84 30-34 років 110/77 122/81 134/85 35-39 років 111/78 123/82 135/86 40-44 років 112 /79 125 / 83 137 / 87 45-49 років 115/80 127/84 139/88 50-54 років 116/81 129/85 142/89 55-59 років 118/82 131/86 144/90 Старше 60 років 121/83 134/87 147/91

Які бувають тонометри

Артеріальний тиск вимірюють механічним або електронним тонометром.

Елементи механічного тонометра:

манометр зі шкалою вимірювання тиску;

фонендоскоп (стетоскоп);

манжета, яку надівають на руку;

помпа — гумова груша, що нагнітає повітря.

Механічним тонометром вимірюють тиск, прослуховуючи звуки пульсації крові за допомогою стетоскопа в ліктьовій артерії. Електронним тонометром можна вимірювати не тільки тиск, а й пульс. У домашніх умовах вони зручніші у використанні, ніж механічні, дають змогу швидко і легко визначити рівень тиску.

Серед електронних тонометрів розрізняють автоматичні та напівавтоматичні. Напівавтоматичні тонометри відрізняються від тонометрів-автоматів тим, що повітря в манжету потрібно накачувати самостійно. В автоматичних тонометрах повітря нагнітається компресором, вбудованим у манометр.

Як правильно вимірювати тиск самому

Перед початком вимірювання, щоб отримати правдивий результат, потрібно відповідним чином підготуватися:

Температура в поміщенні має бути комфортною. Почекай 20 хвилин, якщо ти приймав(-ла) їжу, випив (-ла) каву або чай, курив (-ла), виконував (-ла) фізичні вправи, або відчув (-ла) нервове напруження. Перед вимірюванням відпочинь протягом 10 хвилин, посидь, розслабся. Розпочинати процедуру потрібно в стані спокою. Сядь зручно — так, щоб спина спиралася на спинку стільця або дивана. Поклади руку на стіл так, щоб її згин виявився трохи нижче рівня серця.

Вимірювання тиску манометром

Звільни плече руки, на якій будеш вимірювати тиск, від одягу. Випусти повітря з манжети тонометра. Одінь манжету на плече посередині — відстань від нижнього краю манжети до ліктьового згину має складати близько двох сантиметрів. Зафіксуй манжету не дуже щільно, щоб під нею проходив один палець. Перевір, щоб середина манжети й серце знаходились приблизно на одному рівні. Всі гумові шнури розташуй вільно, без перегинів та перекручування. Якщо це автоматичний манометр, то його циферблат розмісти перед собою на столі, натисни кнопку “Пуск” і, не рухаючись, очікуй результатів виміру. Якщо це механічний манометр, то розташуй його на рівні очей, прослідкуй, щоб його стрілка була на нулі. Наконечники мембранного фонендоскопа з комплекту апарата розташуй в області зовнішніх слухових проходів. Щільно приклади до ліктьової ямки мембрану акустичної головки фонендоскопа так, щоб вона не торкалася шлангів, манжети чи одягу. Візьми гумову грушу, перекрий клапан і енергійно здавлюй її для заповнення манжети повітрям. Стеж за стрілкою манометра: коли вона підніметься вище за звичайний для вас рівень тиску на 20-30 мм рт. ст., припини нагнітати повітря. Повільно відкрути клапан гумової груші, щоб повітря почало поступово виходити з манжети, а стрілка манометра стала пересуватися зі швидкістю 2-3 мм рт. ст. за секунду. Коли ти почуєш перший звук пульсації артерій, запам’ятай значення, у якому опиниться стрілка манометра — це твій верхній артеріальний тиск. Продовжуй слухати тони та запам’ятай значення, на яке вкаже стрілка манометра під час повного їх припинення — це твій нижній артеріальний тиск. Повністю відкрий клапан груші. Зніми манжету тонометра зі своєї руки та випусти повітря, злегка натискаючи. Запиши рівень тиску. Повтори вимір на тій же руці ще двічі з інтервалом за одну хвилину між ними. Результат із середніми значеннями з отриманих трьох і буде твоїм рівнем артеріального тиску.

Аналогічно ти можеш виміряти рівень тиску на другій руці. При цьому результат може різнитися. Він може відрізняється від результату на першій руці в межах 10 мм рт. ст. для верхнього та 5 мм рт. ст. для нижнього артеріального тиску.

У разі порушення артеріального тиску насамперед потрібно звернутися до терапевта, і він, за потреби, скерує на консультацію вузькопрофільного фахівця.

Як правильно вимірювати тиск — відео

Тепер ти знаєш, як виміряти артеріальний тиск собі самостійно. Придбавши тонометр, ти зможеш успішно контролювати артеріальний тиск у будь-якій ситуації.

А що робити, якщо у тебе головні болі, запаморочення та дискомфорт від того, що впав тиск — читай у нашому матеріалі.

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