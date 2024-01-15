Як правильно вимірювати тиск тонометром та що потрібно знати

Артеріальний тиск — це сила, з якою кров тисне на стінки артерій. Тонометр — прилад для вимірювання артеріального тиску. Як правильно вимірювати тиск механічним і автоматичним тонометром в домашніх умовах — читай у нашому матеріалі.
Верхній (систолічний) артеріальний тиск — це сила, з якою кров тисне на стінки артерій під час максимального скорочення серцевого м’яза. Нижній (діастолічний) тиск — це рівень кров’яного тиску за найбільшого розслаблення серцевого м’яза.
Одиницею вимірювання тиску є міліметр ртутного стовпчика (мм рт. ст.). Наприклад, показники 120/80 на тонометрі означають, що величина верхнього тиску дорівнює 120 мм рт. ст., а нижнього — 80 мм рт. ст.
На рівень кров’яного тиску впливають температура та інші чинники навколишнього середовища. У нормі артеріальний тиск може значно відрізнятися залежно від віку, статі, рівня фізичної активності та емоційного стану. Показники артеріального тиску залежать також від приймання медикаментів і перенесених захворювань.
Вік
Тиск (мінімальний показник)
Тиск (середній показник)
Тиск (максимальний показник)
20-24 років
108/75
120/79
132/83
25-29 років
109/76
121/80
133/84
30-34 років
110/77
122/81
134/85
35-39 років
111/78
123/82
135/86
40-44 років
112 /79
125 / 83
137 / 87
45-49 років
115/80
127/84
139/88
50-54 років
116/81
129/85
142/89
55-59 років
118/82
131/86
144/90
Старше 60 років
121/83
134/87
147/91
Артеріальний тиск вимірюють механічним або електронним тонометром.
Елементи механічного тонометра:
Механічним тонометром вимірюють тиск, прослуховуючи звуки пульсації крові за допомогою стетоскопа в ліктьовій артерії. Електронним тонометром можна вимірювати не тільки тиск, а й пульс. У домашніх умовах вони зручніші у використанні, ніж механічні, дають змогу швидко і легко визначити рівень тиску.
Серед електронних тонометрів розрізняють автоматичні та напівавтоматичні. Напівавтоматичні тонометри відрізняються від тонометрів-автоматів тим, що повітря в манжету потрібно накачувати самостійно. В автоматичних тонометрах повітря нагнітається компресором, вбудованим у манометр.
Перед початком вимірювання, щоб отримати правдивий результат, потрібно відповідним чином підготуватися:
Pexels
Аналогічно ти можеш виміряти рівень тиску на другій руці. При цьому результат може різнитися. Він може відрізняється від результату на першій руці в межах 10 мм рт. ст. для верхнього та 5 мм рт. ст. для нижнього артеріального тиску.
У разі порушення артеріального тиску насамперед потрібно звернутися до терапевта, і він, за потреби, скерує на консультацію вузькопрофільного фахівця.
У разі порушення артеріального тиску насамперед потрібно звернутися до терапевта, і він, за потреби, скерує на консультацію вузькопрофільного фахівця.
Тепер ти знаєш, як виміряти артеріальний тиск собі самостійно. Придбавши тонометр, ти зможеш успішно контролювати артеріальний тиск у будь-якій ситуації.
А що робити, якщо у тебе головні болі, запаморочення та дискомфорт від того, що впав тиск — читай у нашому матеріалі.
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