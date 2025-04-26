Подростковая беременность: почему опасна и что рекомендует ВОЗ

Иногда девочки-подростки слишком спешат взрослеть. Но их необразованность приводит к серьезным последствиям.

Именно поэтому ВОЗ опубликовала обновленные рекомендации для предотвращения подростковых беременностей. Сейчас это является одной из главных причин смертности среди девушек в возрасте от 15 до 19 лет во всем мире.

Детские браки

По данным ВОЗ, более 21 млн девушек-подростков беременеют ежегодно в странах с низким и средним уровнем дохода. Почти половина из этих беременностей являются незапланированными. Один из главных факторов этого — детские браки.

В организации отметили, что запрет этой практики мог бы существенно снизить количество подростковых беременностей. Поэтому среди рекомендаций законодательный запрет браков до 18 лет и активная общественная работа с местными сообществами.

К тому же, по мнению врача-диагноста Елены Березовской, чаще всего незапланированная беременность случается среди подростков и из-за отсутствия денег на контрацептивы, низкого уровня образования и принуждения к интимным отношениям.

Образование — ключ к изменениям

Следует отметить, что именно образование может помочь в борьбе с ранней беременностью. В ВОЗ настояли: если все девочки будут заканчивать среднюю школу, количество детских браков может сократиться аж на две трети. Организация посоветовала стимулировать девочек к обучению, благодаря стипендиям, которые помогут подросткам из групп риска не оставлять школу.

Доступ к информации и контрацепции

Не менее важным является обеспечение качественных и доступных услуг в сфере сексуального и репродуктивного здоровья. В ВОЗ заверили, чтобы у подростков должен быть прямой доступ к контрацептивам и возможность получать их без согласия взрослых.

Всестороннее сексуальное образование

ВОЗ отдельно подчеркнула и важность всестороннего сексуального образования. Оно не только информирует о способах избежания ранней беременности, но и помогает подросткам лучше понимать свое тело, строить ответственные отношения и бороться с гендерным неравенством.

Директор по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья ВОЗ Паскаль Аллоти отметила:

— Ранняя беременность часто является отражением фундаментального неравенства, что влияет на способность подростков принимать решения.

Ранее мы рассказывали, когда лучше делать тест на беременность.

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