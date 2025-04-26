Підліткова вагітність: чому є небезпечною та що рекомендує ВООЗ

Іноді дівчатка-підлітки занадто поспішають дорослішати. Та їхня неосвіченість призводить до серйозних наслідків.

Саме тому, ВООЗ опублікувала оновлені рекомендації для запобігання підлітковим вагітностям. Наразі це є однією з головних причин смертності серед дівчат віком від 15 до 19 років у всьому світі.

Дитячі шлюби

За даними ВООЗ, понад 21 млн дівчат-підлітків вагітніють щороку в країнах із низьким і середнім рівнем доходу. Майже половина з цих вагітностей є незапланованими. Один із головних факторів цього — дитячі шлюби.

В організації наголосили, що заборона цієї практики могла б суттєво знизити кількість підліткових вагітностей. Тому, серед рекомендацій законодавча заборона шлюбів до 18 років та активна громадська робота з місцевими спільнотами.

До того ж, на думку лікарки-дослідниці Олени Березовської, найчастіше незапланована вагітність трапляється серед підлітків й через відсутність грошей на контрацептиви, низький рівень освіти та примус до інтимних відносин.

Освіта — ключ до змін

Варто зазначити, що саме освіта може допомогти у боротьбі з ранньою вагітністю. У ВООЗ наполягли: якщо всі дівчата закінчуватимуть середню школу, кількість дитячих шлюбів може скоротитися аж на дві третини. Організація порадила стимулювати дівчаток до навчання, завдяки стипендіям, які допоможуть підліткам із груп ризику не залишати школу.

Доступ до інформації та контрацепції

Не менш важливим є забезпечення якісних і доступних послуг у сфері сексуального та репродуктивного здоров’я. У ВООЗ запевнили, щоб підлітки повинні мати прямий доступ до контрацептивів та отримувати їх без згоди дорослих.

Всебічна сексуальна освіта

ВООЗ окремо підкреслила й важливість всебічної сексуальної освіти. Вона не лише інформує про способи уникнення ранньої вагітності, але й допомагає підліткам краще розуміти своє тіло, будувати відповідальні стосунки та боротися з гендерною нерівністю.

Директорка з питань сексуального і репродуктивного здоров’я ВООЗ Паскаль Аллотей зазначила:

— Рання вагітність часто є відображенням фундаментальної нерівності, що впливає на здатність підлітків ухвалювати рішення.

Раніше ми розповідали, коли краще робити тест на вагітність.

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