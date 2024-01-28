Коли краще робити тест на вагітність, щоб результат був точним: розповідаємо різні варіанти

“Ой, невже”, — виникає питання в кожної дівчини чи жінки, коли є певна затримка природного місячного процесу. Когось таке питання радує, когось засмучує, а то й шокує. Хочеться якнайшвидше дізнатись: це дійсно вагітність, чи ні. Перевірити цей факт можна в домашніх умовах за допомогою швидкого тесту. Коли краще робити тест на вагітність, щоб отримати точний результат — читай у нашому матеріалі.

Тести для визначення вагітності продаються в аптеках. При них завжди є інструкція, якої слід дотримуватись. Хоч виробники вказують, що точність такої діагностики досягає 99%, варто перевірити результат на кількох тестах. А потім, звичайно, у гінеколога.

Дуже важливо як, коли та в яких умовах визначати вагітність.

Про позитивний результат аналізу тест повідомляє по-різному. Наприклад, дві смужки, зміна кольору контрольної ділянки чи інформація на цифровому екрані.

Зараз також дивляться

Існують такі види тестів на вагітність:

Струменевий тест — одноразовий пристрій, який використовується безпосередньо під час сечовипускання (контейнера для збору сечі не знадобиться). Цей тип швидкого аналізу можна зробити у будь-якому місці, де є туалет.

Тест-смужка — найбільш компактний та недорогий варіант тесту на вагітність, який легко зробити у домашніх умовах. Смужка з нанесеною на неї речовиною-реагентом занурюється до потрібної позначки у контейнер з сечею.

Планшетний (касетний) — у корпусі таких пристроїв є спеціальне реагентне віконце, куди потрібно нанести піпеткою, яка входить у набір, кілька крапель сечі.

Цифровий — на такому тесті розташоване віконце-дисплей, де після контакту реагенту з сечею демонструється результат діагностики.

Тести на вагітність також відрізняються рівнем чутливості. В інструкції чи пакуванні вказані числа від 10 до 30 – це і є рівні чутливості.

10 мМе/л — найчутливіші тести, що дозволяють визначити вагітність ще до початку затримки місячних.

25-30 мМе/л — тести зі стандартною чутливістю. Точність підвищується залежно від того, в який день затримки робити тест. Щоб виключити негативну відповідь — краще почекати 5-7 днів.

Всі способи займають не довше 10 хвилин.

Коли робити тест на вагітність в домашніх умовах

Час проведення тесту. Розраховувати на високу точність тесту слід у разі, якщо ти робиш його у перший день затримки менструації. Найвищу точність тести мають на 5-7 день затримки місячних . Якщо цикл нерегулярний, то через 21 день після передбачуваного моменту зачаття. Час доби, коли проводиться тест. Найкраще проводити процедуру вранці, коли концентрація гормону в сечі максимальна.

Як робити тест на вагітність в домашніх умовах

Використовуючи тест любого виду, перш за все читай інструкцію.

Визначення результату за допомогою тест-смужки:

Збери ранкову сечу у контейнер. Занур в контейнер зі сечею смужку реагентною стороною до визначеного рівня. Вийми смужку, поклади на чисту суху поверхню, зачекай 5-7 хвилин, поки відбудеться реакція. Результат: дві смужки або одна, “+” або “-”, “yes” або “no”.

Визначення результату за допомогою струменевого чи цифрового тесту:

Зніми із корпусу пристрою ковпачок. На 10 секунд підстав стрижень з реагентом під струмінь сечі. Поклади стрижень на 5 хвилин у сухе, чисте місце, зачекай, поки визначиться результат.

Які фактори ще впливають на точність результату тестів

Дотримуйся часу, протягом якого тест показує адекватну інформацію. Зазвичай, це 5 хвилин, але не довше 15 хвилин. Купуй експрес-тест тільки в аптеці, так більша ймовірність його правильного зберігання. Враховуй термін придатності. Після закінчення у придатності результат може бути неправдивим. Звертай увагу на чутливість експрес-тесту. Краще вибирати 10 рівень чутливості. За 1 годину до тесту на вагітність, не вживай рідину. Визначення результату краще проводити вранці. Не варто робити тест, якщо приймаєш медичні препарати проти тривожності, поліпшення сну, стимулятори овуляції. Якщо на момент визначення тесту ти хвора: підвищена температура тіла, болить низ живота, поперек, є захворювання сечостатевої сфери — тест не проводиться. За таких симптомів треба звертатись до профільного лікаря.

Якщо два тести показують різні результати — найкраще здати аналіз на вагітність у лабораторії.

Сподіваюсь, наші поради поможуть тобі робити правильні дії в даній ситуації. І якщо результат позитивний, нехай це буде найбільшим щастям і бажаною подією.

А про наступні кроки при позитивному результаті, якими мають бути перші дії та коли слід іти до лікаря — читай у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.