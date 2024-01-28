Коли краще робити тест на вагітність, щоб результат був точним: розповідаємо різні варіанти

“Ой, невже”, — виникає питання в кожної дівчини чи жінки, коли є певна затримка природного місячного процесу. Когось таке питання радує, когось засмучує, а то й шокує. Хочеться якнайшвидше дізнатись: це дійсно вагітність, чи ні. Перевірити цей факт можна в домашніх умовах за допомогою швидкого тесту. Коли краще робити тест на вагітність, щоб отримати точний результат — читай у нашому матеріалі.
Тести для визначення вагітності продаються в аптеках. При них завжди є інструкція, якої слід дотримуватись. Хоч виробники вказують, що точність такої діагностики досягає 99%, варто перевірити результат на кількох тестах. А потім, звичайно, у гінеколога.
Дуже важливо як, коли та в яких умовах визначати вагітність.
Дуже важливо як, коли та в яких умовах визначати вагітність.
Про позитивний результат аналізу тест повідомляє по-різному. Наприклад, дві смужки, зміна кольору контрольної ділянки чи інформація на цифровому екрані.
Існують такі види тестів на вагітність:
Тести на вагітність також відрізняються рівнем чутливості. В інструкції чи пакуванні вказані числа від 10 до 30 – це і є рівні чутливості.
Всі способи займають не довше 10 хвилин.
Всі способи займають не довше 10 хвилин.
Pexels
Використовуючи тест любого виду, перш за все читай інструкцію.
Визначення результату за допомогою тест-смужки:
Визначення результату за допомогою струменевого чи цифрового тесту:
Pexels
Якщо два тести показують різні результати — найкраще здати аналіз на вагітність у лабораторії.
Якщо два тести показують різні результати — найкраще здати аналіз на вагітність у лабораторії.
Сподіваюсь, наші поради поможуть тобі робити правильні дії в даній ситуації. І якщо результат позитивний, нехай це буде найбільшим щастям і бажаною подією.
А про наступні кроки при позитивному результаті, якими мають бути перші дії та коли слід іти до лікаря — читай у нашому матеріалі.
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