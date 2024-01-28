Когда лучше делать тест на беременность, чтобы результат был точным: рассказываем разные варианты

“Да ладно!”, — мимолетно эта мысль проносится в голове у каждой девушки или женщины, когда есть определенная задержка естественного месячного процесса. Кого-то такой вопрос радует, кого-то огорчает, а то и шокирует. Хочется как можно быстрее узнать: это действительно беременность или нет. Проверить этот факт можно в домашних условиях с помощью быстрого теста. Когда лучше делать тест на беременность, чтобы получить точный результат — читай в нашем материале.
Тесты для определения беременности продаются в аптеках. При них всегда есть инструкция, которой следует придерживаться. Хотя производители указывают, что точность такой диагностики достигает 99%, следует проверить результат на нескольких тестах. А потом, конечно, провериться и у гинеколога.
Очень важно как, когда и в каких условиях определять беременность.
Очень важно как, когда и в каких условиях определять беременность.
О положительном результате анализа тест сообщает по-разному. К примеру, две полоски, изменение цвета контрольного участка или информация на цифровом экране.
Существуют следующие виды тестов на беременность:
Тесты на беременность также отличаются уровнем чувствительности. В инструкции или упаковке указаны числа от 10 до 30 — это и есть уровни чувствительности.
Все методы занимают не дольше 10 минут.
Все методы занимают не дольше 10 минут.
Pexels
Используя тест любого вида, прежде всего, читай инструкцию.
Определение результата с помощью теста полоски:
Определение результата с помощью струйного или цифрового теста:
Pexels
Если два теста показывают разные результаты — лучше сдать анализ на беременность в лаборатории.
Если два теста показывают разные результаты — лучше сдать анализ на беременность в лаборатории.
Надеюсь, наши советы помогут тебе сделать правильные действия в данной ситуации. И если результат положительный, пусть это будет величайшим счастьем и желанным событием.
А о следующих шагах при положительном результате, какими должны быть первые действия и когда следует идти к врачу, — читай в нашем материале.
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