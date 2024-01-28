Когда лучше делать тест на беременность, чтобы результат был точным: рассказываем разные варианты

“Да ладно!”, — мимолетно эта мысль проносится в голове у каждой девушки или женщины, когда есть определенная задержка естественного месячного процесса. Кого-то такой вопрос радует, кого-то огорчает, а то и шокирует. Хочется как можно быстрее узнать: это действительно беременность или нет. Проверить этот факт можно в домашних условиях с помощью быстрого теста. Когда лучше делать тест на беременность, чтобы получить точный результат — читай в нашем материале.

Тесты для определения беременности продаются в аптеках. При них всегда есть инструкция, которой следует придерживаться. Хотя производители указывают, что точность такой диагностики достигает 99%, следует проверить результат на нескольких тестах. А потом, конечно, провериться и у гинеколога.

Очень важно как, когда и в каких условиях определять беременность.

О положительном результате анализа тест сообщает по-разному. К примеру, две полоски, изменение цвета контрольного участка или информация на цифровом экране.

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Существуют следующие виды тестов на беременность:

Потоковый тест — одноразовое устройство, которое используется непосредственно во время мочеиспускания (контейнер для сбора мочи не понадобится). Этот тип быстрого анализа можно произвести в любом месте, где есть туалет.

Тест-полоска — наиболее компактный и недорогой вариант теста на беременность, который легко сделать в домашних условиях. Полоса с нанесенным на нее веществом-реагентом погружается до нужной отметки в контейнер с мочой.

Планшетный (кассетный) — в корпусе таких устройств есть специальное реагентное окошко, куда нужно нанести пипеткой, входящей в набор, несколько капель мочи.

Цифровой — на таком тесте расположено окошко-дисплей, где после контакта реагента с мочой демонстрируется результат диагностики.

Тесты на беременность также отличаются уровнем чувствительности. В инструкции или упаковке указаны числа от 10 до 30 — это и есть уровни чувствительности.

10 мМе/л — самые чувствительные тесты, позволяющие определить беременность еще до начала задержки месячных.

25-30 мМе/л — тесты со стандартной чувствительностью. Точность повышается в зависимости от того, в какой день задержки производить тест. Чтобы исключить отрицательный ответ — в идеале лучше подождать 5-7 дней.

Все методы занимают не дольше 10 минут.

Когда делать тест на беременность в домашних условиях

Время проведения теста. Рассчитывать на высокую точность теста следует, если ты делаешь его в первый день задержки менструации. Наивысшую точность тесты имеют на 5-7 день задержки месячных. Если цикл нерегулярный, то через 21 день после предполагаемого момента зачатия. Время суток, когда проводится тест. Лучше всего проводить процедуру утром, когда концентрация гормона в моче максимальная.

Как делать тест на беременность в домашних условиях

Используя тест любого вида, прежде всего, читай инструкцию.

Определение результата с помощью теста полоски:

Собери утреннюю мочу в контейнер. Погрузи в контейнер с мочой полоску реагентной стороной до определенного уровня. Вынь полоску, положи на чистую сухую поверхность, подожди 5-7 минут, пока произойдет реакция. Результат: две полоски или одна, “+” или “-“, “yes” или “no”.

Определение результата с помощью струйного или цифрового теста:

Сними с корпуса устройства колпачок. На 10 секунд оснований стержень с реагентом под струю мочи. Положи стержень на 5 минут в сухое, чистое место, подожди, пока определится результат.

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Какие факторы еще влияют на точность результата тестов

Соблюдай время, в течение которого тест показывает адекватную информацию. Обычно это 5 минут, но не дольше 15 минут. Покупай экспресс-тест только в аптеке, так больше вероятность его правильного хранения. Учитывай срок годности. По окончании срока пригодности результат может быть ложным. Обрати внимание на чувствительность экспресс-теста. Лучше выбирать 10 уровень чувствительности. За 1 час до теста на беременность не употребляй жидкость. Определение результата лучше проводить утром. Не стоит делать тест, если принимаешь медицинские препараты против тревожности, улучшения сна, стимуляторы овуляции. Если на момент определения теста ты больна: повышена температура тела, болит низ живота, поясница, есть заболевания мочеполовой сферы — тест не проводится. При таких симптомах следует обращаться к профильному врачу.

Если два теста показывают разные результаты — лучше сдать анализ на беременность в лаборатории.

Надеюсь, наши советы помогут тебе сделать правильные действия в данной ситуации. И если результат положительный, пусть это будет величайшим счастьем и желанным событием.

А о следующих шагах при положительном результате, какими должны быть первые действия и когда следует идти к врачу, — читай в нашем материале.

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