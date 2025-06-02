Как сделать соляный спрей для волос дома: пляжные волны за пять минут

Соляной спрей — это раствор на основе воды с морской солью, иногда — с маслами, гелем алоэ или эфирными маслами.

Обычно его наносят на влажные (или сухие) волосы, чтобы твоя прическа стала объемной и волнистой, и выглядела так, будто ты провела день на море. Волосы немного взъерошены, но красиво и естественно.

Как сделать соляный спрей для волос в домашних условиях — рассказываем в материале.

Соляной спрей для волос: как сделать своими руками

Как сделать спрей дома? Базовый рецепт звучит примерно так:

1 стакан теплой (не горячей!) воды;

1 столовая ложка морской соли (не поваренной – она слишком грубая);

½ чайной ложки кокосового масла (можно заменить миндальным, аргановым или оливковым);

½ чайной ложки геля алоэ вера (если есть — добавляет увлажнение);

несколько капель эфирного масла — например, лаванды или цитрусового, чтобы еще приятно пахло.

Все это хорошо взболтать в бутылочке с пульверизатором. И — вуаля твой спрей готов!

Соляной раствор для волос: как использовать

Проще не бывает: распыляешь раствор на слегка влажные волосы, сжимаешь пряди руками, будто чуть-чуть сбиваешь их, и даешь высохнуть естественным путем или подсушиваешь феном с диффузором.

Все — прическа готова, выглядишь как будто ты побывала у крутого стилиста, поклонника управляемого беспорядка на голове.

Советы бывалых для тех, кто готовит соляный спрей впервые

Соляной спрей подсушивает кожу головы, и обладательницам естественно сухих волос стоит быть внимательными и выбрать свои индивидуальные пропорции. Прими во внимание:

если волосы сухие или пористые, не переусердствуй с солью — она может подсушить еще больше. В таком случае добавляй больше увлажнителей — например, алоэ или немного бальзама для волос;

если жирные — наоборот, меньше масла.

Кстати, соляный спрей — средство не только для женщин, просмотри это видео, чтобы убедиться, это — универсальный раствор.

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