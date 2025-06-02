Как сделать соляный спрей для волос дома: пляжные волны за пять минут

Фото Pexels Соляной спрей — это раствор на основе воды с морской солью, иногда — с маслами, гелем алоэ или эфирными маслами. Обычно его наносят на влажные (или сухие) волосы, чтобы твоя прическа стала объемной и волнистой, и выглядела так, будто ты провела день на море. Волосы немного взъерошены, но красиво и естественно. Как сделать соляный спрей для волос в домашних условиях — рассказываем в материале. Соляной спрей для волос: как сделать своими руками Как сделать спрей дома? Базовый рецепт звучит примерно так: 1 стакан теплой (не горячей!) воды; 1 столовая ложка морской соли (не поваренной – она слишком грубая); ½ чайной ложки кокосового масла (можно заменить миндальным, аргановым или оливковым); ½ чайной ложки геля алоэ вера (если есть — добавляет увлажнение); несколько капель эфирного масла — например, лаванды или цитрусового, чтобы еще приятно пахло. Все это хорошо взболтать в бутылочке с пульверизатором. И — вуаля твой спрей готов! Читать по теме Без плойки и вреда для волос. Как сделать кудри в домашних условиях Как сделать кудрявые волосы: читай в материале о трех методах. Соляной раствор для волос: как использовать Проще не бывает: распыляешь раствор на слегка влажные волосы, сжимаешь пряди руками, будто чуть-чуть сбиваешь их, и даешь высохнуть естественным путем или подсушиваешь феном с диффузором. Все — прическа готова, выглядишь как будто ты побывала у крутого стилиста, поклонника управляемого беспорядка на голове.Советы бывалых для тех, кто готовит соляный спрей впервые Соляной спрей подсушивает кожу головы, и обладательницам естественно сухих волос стоит быть внимательными и выбрать свои индивидуальные пропорции. Прими во внимание: если волосы сухие или пористые, не переусердствуй с солью — она может подсушить еще больше. В таком случае добавляй больше увлажнителей — например, алоэ или немного бальзама для волос; если жирные — наоборот, меньше масла. Кстати, соляный спрей — средство не только для женщин, просмотри это видео, чтобы убедиться, это — универсальный раствор. Поинтересуйтесь также: профессиональный подход, правила безопасного и устойчивого стайлинга. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Волосы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter