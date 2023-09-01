Профессиональный подход: правила безопасного и стойкого стайлинга

Даже если волосы пересушены из-за летней жары, не держат форму и быстро пачкаются, это не повод отказываться от стайлинга.

Есть профессиональные секреты для создания красивой укладки, которая не навредит волосам и долго сможет сохранять привлекательный вид. Но сразу предупреждаем: к вопросу надо подходить комплексно!

Правило № 1: тщательное мытье и эффективные ухаживающие средства

Мойте голову обязательно 2 раза шампунем. Сначала средство устраняет следы косметики и пыль, а во второй раз очищает кожу и волосы. Во время мытья обязательно уделите достаточное внимание коже, чтобы стимулировать микроциркуляцию.

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А вот сами волосы слишком тереть не стоит: в мокром виде они становятся хрупкими, поэтому их легко повредить. Не забывайте наносить кондиционер, ведь он облегчает расчесывание и укладку, предотвращает запутывание.

Какие ухаживающие средства выбрать? Косметика Paul Mitchell подойдет для всех типов волос, рекомендуем обратить внимание на шампуни и кондиционеры для объема. Они создают на поверхности волос невидимую защитную пленку, делают их эластичными и шелковистыми.

Они не утяжеляют волосы, дарят блеск и шелковистость. Также можно воспользоваться маслом для кончиков, которое сделает их послушными и ровными.

Правило № 2: качественные и действенные средства для стайлинга

Чтобы укладка выглядела объемной, сразу после мытья надо нанести на корни специальный спрей. Это средство для стайлинга создает защитную пленку в прикорневой зоне, делает волосы чуть жестче. По длине распределите текстурирующий спрей или лосьон для укладки.

Профессиональные стилисты отмечают, что одна из самых распространенных ошибок, которую допускают люди с длинными волосами или средней длины, — неправильная дозировка средств для укладки. Если нанести слишком мало, фиксация будет непрочной.

Много продукта — тоже плохой вариант, ведь укладка вряд ли будет стойкой, а вот волосы загрязняются. Когда речь идет о спреях — достаточно 5 распылений, в случае кремообразной или пастообразной консистенции понадобится количество средства размером с монету.

Какие же продукты помогут выполнить идеальный стайлинг?

Несмываемый лосьон избавляет от статического электричества, придает блеск.

Термозащитное средство защищает от ломкости и последствия воздействий высоких температур.

Гель помогает создать идеальную гладкую прическу. Небольшой секрет: наносить его надо на влажные волосы, а тогда сушить, так волосы будут выглядеть естественно.

Воск — настоящее спасение для многоуровневых стрижек и пикси. Он не содержит масел, поэтому обеспечивает матовый или полуматовый финиш и станет идеальным решением для жирных волос.

Сыворотка-блеск придает прическе сияние. Важно наносить минимальное количество продукта: такие средства, как правило, жирные и могут утяжелять волосы.

И еще небольшой секрет, который выручает, — после укладки в прикорневой зоне можно использовать сухой шампунь. Он продлевает стойкость прически, предотвращает проникновение влаги из воздуха, снижает выработку себума.

Правило № 3: соблюдение техники создания укладки

Чтобы обеспечить максимальный объем, сушите волосы вниз головой. Основное внимание надо уделить корням. Если планируете завивку, обязательно высушите волосы полностью. Не бойтесь использовать лак для волос.

Вопреки распространенным стереотипам многие такие средства имеют неагрессивный состав и обеспечивают натуральный эффект. Они создают невидимую защитную пленку, защищают укладку от влаги.

Но если по каким-то причинам лак вам не подходит, обратите внимание на текстурирующий спрей и спрей-воск. Они разделяют пряди и помогают создать модный стайлинг.

Надеемся, статья была полезной и вы сможете создать укладку своей мечты быстро и без проблем. Будьте неотразимыми и наслаждайтесь жизнью!

Кстати, раньше мы подробно рассказывали, что делать, когда сильно выпадают волосы.

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