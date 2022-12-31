Здоровье и красота

Как самостоятельно накрутить волосы утюжком и не сжечь пряди: пошаговая инструкция

Елена Яковлева, редактор сайта 31 декабря 2022, 09:00
Як накрутити волосся вирівнювачем: способи та лайфхаки
Фото: Pexels

Больше новостей
гід алкоголем
С вредом или удовольствием — каким будет твой напиток? Легкий гид алкоголем от нутрициолога
Как самостоятельно накрутить волосы утюжком и не сжечь пряди: пошаговая инструкция
Что делать, если не хватает сил на нежность к партнеру — действенный совет психолога
Як варити кальмари: які є способи та скільки часу потрібно
Как правильно варить кальмары, чтобы были нежными, а не резиновыми
Шампанське
Тосты на Новый год 2023: актуальные поздравления для веселых застолий
Смотреть больше

Материалы по теме

Ідеї зачісок на Новий рік 2023 — прості й елегантні
Сможешь сделать сама: идеи причесок на Новый год 2023 — подборка
Як подовжити життя павербанка: куди здавати на утилізацію павербанк
Он не вечен, но может прослужить долго — как продлить жизнь павербанка
Місячний календар стрижок на січень 2023
Лунный календарь стрижек на январь 2023 года: благоприятные дни для экспериментов с волосами
Котел
Быстро и без нервов: как запустить котел, когда выключили свет

Видео
0:02:55
Вадим Митков

Уникальные работы: как художник создает искусство на орудиях для убийств
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 31 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:17
Перехваченные разговоры
Только ты никому не говори! Что рассказал оккупант в новых перехваченных разговорах
Обстрел Семеновки
Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший
Атака дронов на Киев
Повреждены окна, но пострадавших нет — утренняя атака дронов-камикадзе на Киев 30 декабря
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
0:05:53
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:36
Екатерина ІІ
Памятник Екатерине в Одессе — все! Окончательно. Какова его судьба и где теперь будет стоять
0:02:29
Андрей Кореневич
В неволе остается не менее 750 защитников Мариуполя: что рассказал освобожденный Андрей Кореневич
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Больше видео
Новогодние песни
Читать дальше
Они создадут праздничное настроение: плейлист новогодних песен
Привітання з Новим роком 2023 у віршах та картинках
Читать дальше
С Новым годом 2023! Яркие поздравления в картинках, прозе и стихах для самых родных

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь