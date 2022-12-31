Как самостоятельно накрутить волосы утюжком и не сжечь пряди: пошаговая инструкция

Многие женщины считают, что утюжком для волос можно только непосредственно распрямлять локоны.

Хотя название этого устройства говорит само за себя, есть несколько лайфхаков, пользуясь которыми ты сделаешь великолепные и игривые завитые пряди.

Читай, какие утюжки подходят для завивки волос и как легко и безопасно сделать локоны мечты.

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Какой утюжок для волос выбрать

Если тебе нужно завить только кончики волос, то можно взять любой выравниватель. Однако если ты хочешь сделать полноценные кудряшки на всю длину пряди, то лучше выбрать утюжок с закругленными пластинами от двух до пяти сантиметров.

В таком случае ты сможешь уложить как короткие, так и средние, и длинные локоны. Парикмахеры советуют покупать модели с керамическим или тефлоновым напылением. Ведь такие устройства не электризуют волосы и бережно работают с локонами.

Что нужно для накручивания волос утюжком

Заранее подготовь эти вещи перед накручиванием локонов:

утюжок для волос;

защитное средство для укладки волос при горячих температурах;

средство для создания локонов;

фиксатор (лак для волос);

аксессуары (шпильки, расческа и т.д.).

Как накрутить волосы утюжком самостоятельно

Разогрей выравниватель до 150°С (если у тебя тонкие волосы) или до 180–200°С (если у тебя плотные и густые локоны). Хорошо расчеши волосы, начиная с корней. Нанеси по всей длине локонов термозащитное средство, особенно обращай внимание на кончики. Раздели волосы на пряди и закрепи шпильками. Делай широкие пряди, если хочешь иметь более естественные кудри. Или узкие — для более фактурных локонов. Возьми одну прядь и нанеси на нее средство для создания локонов. Положи прядь между пластинами выпрямителя и закрути. Щипцы направь вниз для того, чтобы локон начинался с середины волос. Если хочешь, чтобы прядь полностью закрутилась, то размести выравниватель вверх. Осторожно протяни волосы через выпрямитель. Однако прядь должна контактировать с поверхностью устройства не более пяти секунд. Иначе она может перегреться. После закручивания локона зафиксируй его шпилькой (приколи кончик локона к голове). После того, как закрутишь все пряди, сними шпильки. Наклони голову вперед и растормоши волосы руками, чтобы они выглядели естественно. Закрепи прическу фиксатором. Однако будь внимательной с количеством лака, чтобы волосы не были жесткими.

Зимой ходить с мокрыми волосами может быть опасно, ведь есть риск простудить голову. Однако что делать, когда в доме выключили электроэнергию и фен не работает?

Нет, забудь про газовую плиту. Читай, как высушить волосы без фена.

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