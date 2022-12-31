Как самостоятельно накрутить волосы утюжком и не сжечь пряди: пошаговая инструкция

Многие женщины считают, что утюжком для волос можно только непосредственно распрямлять локоны.
Хотя название этого устройства говорит само за себя, есть несколько лайфхаков, пользуясь которыми ты сделаешь великолепные и игривые завитые пряди.
Читай, какие утюжки подходят для завивки волос и как легко и безопасно сделать локоны мечты.
Если тебе нужно завить только кончики волос, то можно взять любой выравниватель. Однако если ты хочешь сделать полноценные кудряшки на всю длину пряди, то лучше выбрать утюжок с закругленными пластинами от двух до пяти сантиметров.
В таком случае ты сможешь уложить как короткие, так и средние, и длинные локоны. Парикмахеры советуют покупать модели с керамическим или тефлоновым напылением. Ведь такие устройства не электризуют волосы и бережно работают с локонами.
Заранее подготовь эти вещи перед накручиванием локонов:
Зимой ходить с мокрыми волосами может быть опасно, ведь есть риск простудить голову. Однако что делать, когда в доме выключили электроэнергию и фен не работает?
Нет, забудь про газовую плиту. Читай, как высушить волосы без фена.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.